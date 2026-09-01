8 năm trước của mỹ nhân sở hữu nhan sắc "ngàn năm có một", đổi đời năm 18 tuổi

8 năm trước và hiện tại, mỹ nhân này đã có thay đổi như thế nào?

Mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến nhiều khán giả chú ý khi đăng lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Bài đăng chỉ kèm dòng thời gian “16/9/2018 - 16/9/2026”, nhưng cũng vừa đủ để đánh dấu một cột mốc đặc biệt: tròn 8 năm kể từ ngày cô gái 18 tuổi bước lên ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam.

Từ một nữ sinh vừa rời ghế phổ thông, Tiểu Vy sau đó đại diện Việt Nam dự Miss World, trở thành gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang rồi từng bước chuyển hướng sang điện ảnh. Trong nhiều bài viết, cô được truyền thông ví von là “mỹ nhân ngàn năm có một”, “Hoa hậu có tỷ lệ vàng hiếm có” nhờ những đường nét gương mặt nổi bật. Sinh Viên Việt Nam - Tiền Phong tháng 5/2026 cũng nhắc lại những cách gọi này khi nhìn lại hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tiểu Vy hoài niệm lại hành trình 8 năm của bản thân (Ảnh chụp màn hình)

18 tuổi và đêm chung kết thay đổi cuộc đời

Tối 16/9/2018, chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Khi đó, Trần Tiểu Vy mang số báo danh 138, mới 18 tuổi và vừa tốt nghiệp THPT.

Theo VOV, người đẹp đến từ Quảng Nam cao 1,74 m, có số đo ba vòng 84-63-90 cm. Ngay từ đầu cuộc thi, Tiểu Vy đã được chú ý bởi gương mặt sắc nét, nụ cười tươi và ngoại hình nổi bật. Trong đêm chung kết, cô vượt qua 42 thí sinh để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018, kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh.

Ở phần ứng xử, Tiểu Vy nhận câu hỏi giả định về việc nếu có mặt trong xã hội 100 năm sau, cô sẽ nói gì với thế hệ trẻ. Cô lựa chọn thông điệp liên quan đến niềm tin vào ước mơ, trau dồi kiến thức, nỗ lực thành công và từ đó giúp đỡ những người xung quanh.

Sau đêm chung kết, Tiểu Vy từng thừa nhận bản thân bất ngờ khi được gọi tên. Trong cuộc giao lưu với Tiền Phong ngay sau đăng quang, cô cho biết đã trải qua khoảng ba tháng tham dự cuộc thi khi mới 18 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm. Khoảnh khắc chiếc vương miện được trao cũng đồng nghĩa cuộc sống của nữ sinh này bước sang một chương hoàn toàn khác.

Ảnh BTC

Hai tháng sau đăng quang HHVN đã bước ra đấu trường Miss World

Tiểu Vy gần như không có nhiều thời gian để làm quen với danh hiệu mới. Chỉ khoảng hai tháng sau khi đăng quang, cô lên đường tới Trung Quốc tham dự Miss World 2018.

Theo Tiền Phong, trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, Hoa hậu Việt Nam phải tập luyện hàng loạt kỹ năng, từ catwalk, hát, múa đến trau dồi tiếng Anh. Ngày 9/11/2018, cô chính thức lên đường dự cuộc thi với tám kiện hành lý, tổng trọng lượng khoảng 150 kg.

Kết quả, Tiểu Vy lọt Top 30 Miss World 2018. Đáng chú ý, dự án “Hành trình của nước” của cô lọt Top 5 Beauty With A Purpose - phần thi Hoa hậu Nhân ái.

Dự án được thực hiện tại Bản Nịu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - nơi thời điểm đó người dân gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Tiểu Vy và ê-kíp lựa chọn phương án đào giếng, lắp đặt hệ thống lọc nước. Việc dự án lọt Top 5 giúp đại diện Việt Nam có suất vào Top 30 chung cuộc.

Bên cạnh đó, người đẹp còn vào Top 30 phần thi Tài năng và Top 32 Top Model. Ở tuổi 18, hành trình từ một nữ sinh tới sân khấu Miss World của Tiểu Vy diễn ra chỉ trong vài tháng.

Tiểu Vy lên đường thi Miss World chỉ 2 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam (Ảnh FBNV)

Sau chiếc vương miện: Tốt nghiệp đại học, mua nhà cho bố mẹ và bước vào điện ảnh

Trong những năm đầu sau đăng quang, Tiểu Vy hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, quảng cáo và các sự kiện giải trí. Song song với lịch trình của một hoa hậu, cô vẫn tiếp tục việc học.

Tháng 10/2022, Tiểu Vy tốt nghiệp chương trình Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Sunderland và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sau bốn năm theo học. Tại lễ tốt nghiệp, cô còn đại diện các tân cử nhân phát biểu cảm ơn nhà trường bằng tiếng Anh.

Một dấu mốc khác đến vào năm 2023. Tiểu Vy cho biết đã dùng tiền tích góp sau 5 năm làm việc để mua nhà tặng bố mẹ tại quê nhà. Đến đầu năm 2025, cô nói bản thân đã trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, đồng thời xem việc chăm lo tốt hơn cho bố mẹ là một trong những thành quả đáng tự hào sau nhiều năm hoạt động.

Tiểu Vy của hiện tại, 8 năm sau khoảnh khắc đổi đời năm 18 tuổi (Ảnh FBNV)

Cũng từ đây, hướng đi nghề nghiệp của Tiểu Vy thay đổi rõ rệt. Sau vai diễn trong Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, cô xuất hiện với vai khách mời trong Mai, trước khi đảm nhận vai nữ chính Quỳnh Anh ở Bộ tứ báo thủ. Phim vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu sau 12 ngày công chiếu vào năm 2025.

Năm 2026, Tiểu Vy tiếp tục đóng vai chính trong Ốc mượn hồn cùng Quốc Trường. Cô cho biết phải trải qua nhiều vòng thử vai và xem nhân vật Ngọc là thử thách mới bởi diễn biến tâm lý phức tạp. Dù bộ phim có doanh thu không như kỳ vọng, việc liên tiếp nhận vai chính cho thấy điện ảnh đã trở thành một hướng phát triển rõ ràng hơn của cô thay vì chỉ là cuộc thử sức ngắn hạn.