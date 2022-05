8 loài hoa đẹp giúp thu hút tài lộc cực tốt

Hoa sen

Dù sống trong bùn nhưng hoa sen không mất đi sự tinh khiết, do đó loài hoa này tượng trưng cho sự hoàn hảo. Trong y học Trung Quốc, hoa sen có tác dụng chữa bệnh rất tốt, từ rễ tới cánh hoa đều được tận dụng là nguyên liệu cho các vị thuốc.

Quan niệm trong phong thủy cho rằng việc bày hoa sẽ sẽ giúp ngôi nhà thêm sức sống và có vẻ đẹp hài hòa, đồng thời mang đến sức khỏe dồi dào cho bạn.

Hoa anh đào

Loài hoa này tượng trưng cho năng lượng của sự khởi đầu mới, đem đến cảm giác tươi mới và trong trắng. Xét về mặt phong thủy, hoa anh đào hỗ trợ cho tình yêu và hôn nhân, đồng thời được cho là tốt cho sức khỏe.

Phong lộc hoa

Phong lộc hoa (còn gọi dứa ảnh nến) có màu đỏ, ưa sáng, được nhiều người yêu thích. Trong phong thủy, loài hoa này được cho là sẽ mang đến may mắn và tài lộc cho bạn cùng gia đình.

Hoa mộc lan

Đặt một chậu hoa mộc lan trong nhà sẽ giúp căn nhà trở nên sinh động và tràn đầy sức sống. Loài hoa này có giá trị phong thủy tốt, thường được trồng trước nhà với mong muốn thu hút tài lộc và may mắn, giúp thăng tiến công danh, tiền vào như nước. Hoa mộc lan còn thể hiện sư cao sang và quý phái của người sở hữu.

Hoa đồng tiền

Loài hoa này là biểu tượng cho tài lộc, niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và tuổi thọ. Mỗi màu hoa lại mang một ý nghĩa khác nhau. Hoa đồng tiền vàng đại diện cho hạnh phúc, trong khi hoa màu trắng thể hiện sự tinh khiết, hoa màu đỏ thể hiện tình yêu nồng thắm.

Hoa cát tường

Cát tường là loài hoa biểu trưng cho sự may mắn, vươn lên trẻ trung và tràn trề sức khỏe. Xét về nghĩa Hán Việt, hoa cát tường cũng đại diện cho may mắn và an lành. Tuy không rực rỡ về màu sắc nhưng loài hoa này vẫn toát lên được sự quý phái, ngọt ngào, đằm thắm.

Hoa thủy tiên

Đây cũng là loài hoa đẹp, tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý cũng như tài năng của con người và sự thăng hoa trong công việc. Theo phong thủy, hoa thủy tiên mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp.

Nhiều người thường đặt một chậu hoa thủy tiên ở phòng khách để loại bỏ tà khí, thu hút vượng khí cho gia đình, giúp các thành viên học hành tấn tới và có sự nghiệp thành công. Trong phong thủy sử dụng nhiều nhất là hoa thủy tiên màu trắng.

Phong lan

Loài hoa này có nhiều màu sắc khác nhau như vàng, trắng, tím…, tượng trưng cho giàu sang, phú quý. Giới chơi cây cho rằng bày hoa phong lan trong nhà là cách để chiêu tài, cầu lộc cho gia đình. Nhiều người đặt các chậu hoa lan trong nhà và ngoài ban công với mong ước sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất giải trí, tham khảo