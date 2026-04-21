8 loại cây không nên trồng trước nhà, tránh rước xui xẻo, mất lộc

Cây xanh luôn là yếu tố giúp mặt tiền ngôi nhà trở nên mát mẻ, dễ chịu và giàu sức sống hơn. Không gian có cây cối thường mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi thiên nhiên và góp phần cải thiện tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng thích hợp trồng trước cửa chính. Một số loại cây có thể vô tình ảnh hưởng đến sự thông thoáng, dòng năng lượng, sự may mắn và cảm giác hài hòa của ngôi nhà.

Cây liễu

Sở dĩ cây liễu nằm trong danh sách những cây kiêng kỵ trồng trước nhà bởi vì theo ngôn ngữ Hán xưa, cây Liễu có phát âm gần với từ “Lưu” nghĩa là đổ, chảy đi. Vậy nên theo dân gian quan niệm, trồng cây liễu trước nhà mang ý nghĩa tán gia, bại sản.

Mặt khác, từ xưa, ông cha ta luôn lấy cây liễu để so sánh với những người con gái có số phận lênh đênh, không may mắn.

Còn theo các tài liệu phong thủy, cây liễu nhiều âm khí hơn. Do vậy, khi trồng trước nhà sẽ thu hút âm khí vào ngôi nhà. Chưa kể, cây liễu không sinh hạt, kết quả nên khi trồng sẽ không may mắn trong đường con cái.

Thông thường, cây liễu hay được trồng ở những khu vực như công viên, ở quanh hồ để tạo bóng mát, cảnh quan xung quanh.

Cây xương rồng

Không chỉ xương rồng, mà bất kỳ cây nào chứa nhiều gai nhọn cũng thuộc loại cây không nên trồng trước cửa nhà. Bởi chúng chính là nguyên nhân làm tiêu tán hết những năng lượng tích cực trước khi vào nhà. Nhà không tụ khí thì công việc, sức khỏe hay tài lộc đều khó mà phát triển.

Cây lê

Đây cũng là một loại cây không nên trồng trước cửa nhà theo các chuyên gia phong thủy. Bởi theo tiếng Hán, “lê” đồng âm với “ly” (tức ly biệt, ly tán). Vì thế, người ta cho rằng, trồng lê trong nhà có thể khiến gia đình bất hòa, mỗi người một phương.

Bên cạnh đó, lê có đặc điểm sinh học là tỏa ra mùi khó chịu khi trời nắng nóng. Từ đó, làm giảm chất lượng cuộc sống, cảm giác ngon miệng trong mỗi bữa ăn.

Cây me

Ở một số nơi, cây me được cho là không phù hợp khi trồng trước nhà do gắn với những quan niệm về năng lượng không tích cực. Vì vậy, nhiều gia đình tránh trồng loại cây này ở vị trí cửa ra vào để giữ sự yên ổn về tinh thần.

Cây đa

Cây đa là loại cây linh thiêng, là chốn trú ngụ của các vị thần. Chúng nên được trồng tại các đền thờ, miếu mạo chứ không thích hợp để đặt trước cổng nhà. Bằng không, sẽ tạo ra sự mất cân bằng âm dương rất lớn, gia đình gặp hiểm nguy.

Cây dâu tằm

Theo phiên âm tiếng Hán, chữ “dâu” đồng âm với chữ “tang”, mang ý nghĩa tang thương, chết chóc. Trồng cây dâu trước cửa ngụ ý “ngóng tang” từ xa, là một điều rất xấu.

Tương tự như liễu, dâu tằm cũng là cây có âm khí nặng, không thích hợp để trồng trước nhà – nơi cần nhiều dương khí. Bạn cũng cần lưu ý rằng, quả dâu rụng khi trưởng thành sẽ để lại vết ố khó vệ sinh trên mặt đất.

Cây dương xỉ

Cây dương xỉ có màu xanh, tán lá đẹp lại dễ trồng, dễ sống nên được khá nhiều người lựa chọn để trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, cây dương xỉ vẫn được biết là loại cây thường dẫn dụ những thế lực “hắc ám” không mang lại may mắn cho gia đình. Hơn nữa, cây dương xỉ chỉ có thể mọc tốt ở nơi ẩm ướt, chính vì vậy nếu không thường xuyên chú ý dọn dẹp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình.

Cây mít

Theo quan niệm dân gian thường truyền tụng “cây mít có ma, cây đa có thần”. Còn theo phong thủy, cây mít là loại cây có khả năng thu hút nhiều âm khí, tà khí, là nơi nhiều hồn ma trú ngụ. Nếu trồng cây mít trước nhà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vậy nên, bạn tuyệt đối kiêng kỵ trồng cây mít trước nhà để phòng tránh những điều xui xẻo ập đến.

***Bài viết mang tính chất tham khảo