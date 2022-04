8 loại cá phong thủy có ý nghĩa rước lộc vào nhà gia chủ nên nuôi

Theo Phong thủy Phùng Gia, những ai đam mê nuôi cá cảnh đều muốn biết loài cá nào nuôi sẽ tạo phong thủy tốt, phù hợp với tính cách và tiền tài của chủ nhân. Top 8 loài cá dưới đây vừa đẹp vừa giúp gia đình thêm thịnh vượng, phát tài.

1. Cá huyết anh vũ

Cá huyết anh vũ (gốc Đài Loan) là loại cá âm dương đứng đầu trong các loài cá về phong thủy. Cá có màu đỏ tươi như ngọn lửa, mang tính thẩm mỹ cao nên được rất nhiều gia chủ lựa chọn.

2. Cá chép

Cá chép hay còn gọi là cá Koi (gốc Nhật Bản), loại cá này đa dạng về màu sắc, đặc biệt vẩy và đuôi như có hình xăm. Người Nhật rất tôn thờ loài cá này và xem nó là biểu tượng của sự may mắn.

3. Cá vàng

Cá vàng hay còn gọi là Kim Ngư ( có nguồn gốc từ đời Tống của Trung Quốc). Loại cá này được nhiều người cho rằng dễ đem tới may mắn cho gia chủ.

4. Cá rồng

5. Cá chọi

6. Cá đĩa

7. Cá nheo

8. Cá La Hán

Theo phong thủy học Phùng Gia thì cá rồng hay còn gọi là Kim Long là loài cá có ý nghĩa tâm linh phong thủy, mang lại may mắn. Loại cá này rất được yêu thích ở Việt Nam do nó có dáng vẻ uy nghi, sang trọng cùng với tuổi thọ rất cao.Cá chọi (có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia), là loại cá có nhiều màu sắc, kích thước nhỏ, có tác dụng bổ sung ngũ hành cho bể cá cân bằng âm dương sinh khí.Cá đĩa hay còn gọi là cá ngũ sắc thần tiên. Loại cá này có nguồn gốc ở Nam mỹ và được mệnh danh là loài cá đẹp nhất trong các loài cá cảnh. Nó cũng là loài cá vô cùng tốt cho tài vận của người nuôi.Cá nheo có nguồn gốc từ châu Âu được khá nhiều thương gia yêu thích và lựa chọn do đặc tính thích ăn thịt cá nhỏ, có ý nghĩa như tiêu diệt, cạnh tranh các đối thủ).Một loại cá khá phổ biến và được xem như thần thịnh vượng hay thần may mắn của ngôi nhà chính là cá La Hán. Loại cá này thu hút bởi vẻ ngoài lạ mắt, có đầu như hình đầu người.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.