8 kịch bản ứng phó siêu bão ở Nghệ An

Nếu siêu bão cấp 16 đổ bộ, kết hợp triều cường và nước biển dâng 7,7 m, Nghệ An sẵn sàng sơ tán hơn 146.600 người tại 15 xã, phường ven biển.

Ngày 12/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh vừa ban hành phương án ứng phó thiên tai, trong đó xây dựng 8 kịch bản sơ tán khẩn cấp nhằm chủ động ứng phó với các tình huống bão mạnh, nước dâng ven biển, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và sự cố hồ đập.

Việc xây dựng các kịch bản được đặt trong bối cảnh thiên tai tại Nghệ An ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường.

Theo đó, kịch bản I được xây dựng cho tình huống siêu bão cấp 16 kết hợp triều cường, nước biển dâng tới 7,7 m, có nguy cơ gây ngập sâu, tràn hoặc vỡ đê tại 15 xã, phường ven biển. Khi đó, hơn 146.600 người có thể phải sơ tán, trong đó gần 90.000 người được bố trí sơ tán tập trung.

Mưa lũ gây ngập lụt ở xã miền núi Nghệ An.

Với kịch bản II, khi bão cấp 15 kết hợp triều cường, nước biển dâng 64 m, phạm vi ảnh hưởng gồm 13 xã, phường ven biển. Tỉnh dự kiến di dời hơn 103.000 người, trong đó hơn 53.000 người di dời tại chỗ và gần 50.000 người sơ tán tập trung.

Ở kịch bản III, bão cấp 14 kết hợp triều cường, nước biển dâng 5,3 m có thể ảnh hưởng 12 xã, phường. Phương án sơ tán được xây dựng cho 64.100 người, gồm 47.600 người di dời tại chỗ và 16.500 người sơ tán tập trung.

Với bão cấp 13, nước biển dâng 4,4 m, kịch bản IV dự kiến sơ tán hơn 27.100 người tại 9 xã, phường. Trong khi đó, kịch bản V ứng phó bão cấp 13 kết hợp triều ở mức trung bình, nước biển dâng 4,2m, với khoảng 19.000 người cần di dời tại 9 xã, phường.

Không chỉ ứng phó với bão ven biển, Nghệ An còn xây dựng các phương án cho tình huống lũ lụt và thiên tai miền núi.

Di dời người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo kịch bản VI, khi xảy ra ngập lụt diện rộng dọc sông Cả tại 32 xã, phường, gần 65.000 người có thể phải di dời khi mực nước đạt báo động 3. Nếu xuất hiện tình huống báo động khẩn cấp, quy mô sơ tán có thể tăng lên hơn 94.300 người.

Kịch bản VII tập trung vào nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá tại 66 xã, phường vùng cao và trung du. Có 2.811 hộ được xác định cần sơ tán tại chỗ khẩn cấp khi xuất hiện cảnh báo mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Ngoài ra, hơn 41.000 người ở vùng hạ du có thể phải di dời khi các hồ lớn xả lũ.

Đối với kịch bản VIII, tỉnh xây dựng phương án ứng phó sự cố hồ đập và xả lũ các hồ chứa lớn. Hơn 11.000 người có thể bị ảnh hưởng từ 16 hồ chứa không có van xả hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Người dân trắng tay sau lũ.

Riêng các hồ chứa lớn có van điều tiết như hồ Vực Mấu và hồ Sông Sào, Nghệ An đã xây dựng phương án di dời gần 41.200 người ở vùng hạ du để chủ động ứng phó khi phải xả lũ khẩn cấp.

Năm 2025, thiên tai khiến 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương, 705 nhà bị sập, hơn 106.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Hơn 13.350 hộ dân với hơn 41.600 nhân khẩu phải sơ tán. Tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra trên địa bàn Nghệ An trong năm 2025 ước hơn 8.900 tỷ đồng.