Theo báo The New Indian Express, sự việc xảy ra tại một trường nội trú ở làng Salaguda (huyện Kandhamal, bang Odisha (Ấn Độ) Sau bữa cơm tối, các em học sinh trở về phòng ngủ. Tuy nhiên, khi đang say giấc, một số bạn cùng phòng đã lén nhỏ keo dán vào mắt của 8 học sinh.

Đến sáng hôm sau, các em tỉnh dậy trong tình trạng không thể mở mắt, hoảng loạn gào khóc khiến những học sinh khác trong ký túc xá phải báo cho thầy cô.

Ngay sau đó, cô giáo Premlata Sahu đã có mặt, đồng thời đưa các em đến trung tâm y tế cộng đồng Gochhapada bằng xe tuk-tuk. Tại đây, bác sĩ xác định nguyên nhân là do keo dán và tiến hành rửa mắt bằng nước ấm cùng dung dịch sát khuẩn. Sau sơ cứu, 7 trong số 8 học sinh tiếp tục được chuyển đến bệnh viện tuyến huyện ở Phulbani để theo dõi chuyên sâu. Hiện sức khỏe của các em đã ổn định, có dấu hiệu hồi phục.

Vụ việc lập tức gây phẫn nộ trong cộng đồng địa phương, dấy lên lo ngại về tình trạng an toàn và công tác quản lý học sinh tại trường. Một số phụ huynh cho rằng giáo viên và nhân viên ký túc xá đã buông lỏng giám sát, để xảy ra sự việc nghiêm trọng. Ông Rohit Kanhar, trưởng làng, cũng tố cáo tình trạng giáo viên thường xuyên vắng mặt, đồng thời khẳng định đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền huyện và cán bộ phụ trách phúc lợi xã hội nhưng không được giải quyết. Ông yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện và xử lý nghiêm trách nhiệm của các bên liên quan.

Sau vụ việc, cán bộ phúc lợi xã hội huyện RN Mishra cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến bệnh viện thăm các học sinh đang điều trị. Ông khẳng định sẽ hỗ trợ y tế tối đa và tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước đó, tại một trường trung học khác ở Phulbani, một nam sinh lớp 9 cũng bị nhóm 6-7 bạn học tấn công dã man vì bị nghi ngờ ăn trộm. Vụ việc khiến em bị thương nặng, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực học đường tại địa phương.

Nguồn: The New Indian Express