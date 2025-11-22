Chiếc HAL Tejas - máy bay chiến đấu do Tập đoàn Hàng không vũ trụ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) chế tạo - đã gặp nạn vào khoảng 14h (giờ địa phương) ngày 21/11 vừa qua, trong lúc thực hiện màn trình diễn trước đông đảo khán giả tại Dubai World Central, nơi diễn ra ngày cuối cùng của sự kiện.

Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận trên rằng phi công đã “chấn thương nghiêm trọng” và cho biết đang triển khai một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân sự việc. “IAF vô cùng tiếc thương trước mất mát này và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình phi công” thông báo nêu rõ.

Máy bay chiến đấu rơi thẳng trong buổi triển lãm (Nguồn: X)

Nhiều hình ảnh do truyền thông Ấn Độ đăng tải cho thấy chiếc máy bay bốc cháy dữ dội, tạo nên cột khói đen lớn. Một nhân chứng nói với hãng tin Reuters rằng chiếc Tejas bay ở độ cao thấp trước khi lao xuống trong trạng thái “quả cầu lửa”.

Tiếng còi báo động vang lên khắp Sân bay Quốc tế Al Maktoum, nơi dự kiến đón khoảng 150.000 khách tham quan trong kỳ triển lãm hai năm một lần này. Hiện chưa rõ liệu còn ai khác bị thương trong vụ tai nạn hay không.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: X)

Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai chia sẻ, cái chết của phi công là “điều bi thảm” đồng thời đăng hình ảnh lực lượng cứu hộ phun nước dập lửa tại hiện trường. “Lực lượng cứu hỏa và ứng cứu khẩn cấp đã phản ứng rất nhanh và đang xử lý tình huống tại chỗ” cơ quan này cho biết.

Các màn trình diễn bay được tiếp tục chưa đầy hai giờ sau khi hiện trường được thu dọn.

Vụ rơi máy bay và cái chết của phi công tại Dubai là cú đòn tiếp theo đối với Không quân Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng Ba năm ngoái, một chiếc Tejas khác cũng gặp nạn tại bang Rajasthan, theo đài NDTV. Đây là vụ rơi đầu tiên được ghi nhận kể từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của dòng máy bay này vào năm 2001. Phi công trong vụ việc đó may mắn sống sót.

Nguồn: AL Jazeera