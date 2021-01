8 dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp có "đủ" để cuộc sống không bị đồng tiền chi phối

Tự do tài chính không đồng nghĩa với giàu có. Nó không có nghĩa là bạn phải trở thành một triệu phú với penthouse và sở hữu chiếc Lamborghini đắt đỏ. Cuộc sống của đa phần chúng ta hiện tại đang vận hành theo cách đánh đổi thời gian và những tự do cá nhân của mình để nỗ lực kiếm tiền. Chính vì vậy, tự do tài chính chỉ đơn giản là có “đủ” tiền để đưa ra những quyết định trong cuộc sống mà không bị chi phối bởi tiền bạc.

Dưới đây là 8 dấu hiệu một người sẽ tự do về tài chính trong 5 năm tới. Hãy thử soi chiếu xem, liệu mình có là một trong số đó?

1. Điều bạn coi trọng là thời gian, không phải tiền bạc

Những người hướng đến mục tiêu tự do tài chính nhận thức rõ giá trị của thời gian, biết nên và không nên làm gì để khai thác hiệu quả nhất thời gian mình có và sẵn sàng trả phí cho những việc không quan trọng làm lãng phí thời gian của họ.

Họ luôn cố gắng sáng tạo cách để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, để có nhiều thời gian hơn cho những việc mình muốn. Và việc làm những gì yêu thích là cách chúng ta sử dụng thời gian và năng lượng một cách hiệu quả nhất.

2. Làm thêm công việc tay trái

Nhiều người gọi việc làm thêm những công việc tay trái thể hiện một sự điên cuồng kiếm tiền, điên cuồng làm việc, một công việc chưa đủ vất vả sao còn kiêm thêm nhiều vai trò như vậy…

Nhưng đó thực sự là một quan điểm sai lầm. Bạn có một kỹ năng, một tài lẻ, nếu chỉ mặc cho những kỹ năng đó một góc, sớm muộn gì chúng cũng trở nên mai một. Thay vì lãng phí vô ích như vậy, quyết định kiếm một ít tiền từ nó là một sự đầu tư hợp lý.

Những công việc này sẽ mất nhiều thời gian để có thành quả nhưng tất cả sự cố gắng của bạn đều sẽ đem lại kết quả xứng đáng. Thực tế hiện nay rất nhiều người phát triển đam mê của bản thân thành những công việc tay trái như blogger, youtuber, livestreamer… và có thể kiếm thêm cho mình những khoản thu nhập đáng kể.

3. Hiểu về tài chính, kinh tế

Tìm hiểu về tài chính, kinh tế là một điều cơ bản trong cuộc sống hiện đại. Sự cần thiết của việc tìm hiểu kinh tế, tài chính giống như sự cần thiết phải hiểu được sự bùng nổ và vai trò của Internet trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 3 của thế giới vậy.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện tại, nắm bắt được các kỹ năng về tài chính, kinh tế sẽ giúp chúng ta có thể tận dụng những lợi thế của chúng một cách nhanh và tốt nhất trong tương lai.

4. Nói không với những trò đỏ đen

Những người tự do tài chính thực sự thường tin rằng cờ bạc chỉ dành cho những người thua cuộc và xổ số là một trò lừa đảo. Họ không tùy tiện ném tiền mình vất vả làm ra vào các cổ phiếu riêng lẻ trong khi bản thân không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp với bằng tiến sĩ tài chính….

5. Đọc sách về lĩnh vực tài chính

Bạn không phải là một nhà nghiên cứu tài chính hay làm công việc liên quan, nhưng việc tìm hiểu một số cuốn sách về tài chính vẫn thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

Đọc "9 Bước Tự Do Tài Chính" của Suze Orman, bạn có thể học được tất cả những điều cần biết để chịu trách nhiệm, tôn trọng với số tiền mình có - ngay cả với những số tiền mà bạn chưa có.

Hay "Người giàu có nhất thành BABYLON" của George S. Clason sẽ giúp chúng ta biết cách vận dụng những nguyên lý quan trọng để phát triển tài chính để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn hay tận dụng những cơ hội.

Đọc Thuật đầu tư tài chính – George Soros để hiểu được những lý thuyết và thực tiễn của các xu hướng tài chính hiện hành trên cơ sở những phân tích, ý kiến của các chuyên gia tư vấn và bài học kinh doanh có giá trị, từ đó có nền tảng để tìm ra những cơ hội đầu tư của riêng mình khi có điều kiện và cơ hội.

Để trở thành một người tự do tài chính trong tương lai, việc hiểu và rút kinh nghiệm từ những bài học tài chính trong quá khứ là nên có. Hiểu về Đại suy thoái 1930, 2008 hay suy thoái do Covid 2020, để có những kinh nghiệm và định hướng cho tích lũy tài chính cá nhân. Hay hiểu về những bài học thành công của tỷ phú Warren Buffett, Steve Jobs để rút ra những nguyên tắc hợp lý cho kế hoạch tự do tài chính của mình.

6. Nhận thức được tâm lý tài chính của bản thân

Dù hướng đến bất kỳ mục tiêu nào, chìa khóa luôn nằm ở bản thân chủ quan của mỗi người. Đối với mục tiêu tự do tài chính cũng vậy, chìa khóa cần có là phải hiểu được cách suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta đầu tư, chi tiêu và tiết kiệm tiền như thế nào.

Hầu hết chúng ta sẽ khó khăn để đưa ra những quyết định chính xác khi bị ảnh hưởng bởi những tác động bên trong hoặc bên ngoài. Chính vì điều đó, mỗi chúng ta cần hiểu được tâm lý tài chính của bản thân, hiểu được mình cần gì, mình muốn gì và chi tiêu cho những vấn đề đó là đáng hay không đáng, cần thiết hay vô ích…

Có những người dành dành tất cả tiền lương vất vả cả tháng của mình để chạy theo mỗi đời IPhone mới ra. Còn bạn cảm thấy chiếc điện thoại của mình vẫn đủ tốt và chưa thực sự cần thiết bỏ một con số chục triệu để thay đổi điện thoại liên tục như vậy. Nhiều người mong muốn theo đuổi thời trang thời thượng sẽ dành nhiều tiền và thời gian để tìm kiếm những món đồ đắt đỏ, trong khi bạn cảm thấy dược ở bên con cái, đọc sách và nấu ăn là vui vẻ…

Cách chúng ta cảm nhận thế giới sẽ quyết định cách chúng ta tư duy tài chính. Việc nắm bắt được tư duy tài chính của bản thân là cơ sở hoạch định kế hoạch tự do tài chính của chính mình.

7. Sử dụng tiền như một sự chia sẻ

Việc giúp đỡ được người khác luôn đem đến những cảm giác tuyệt vời. Điều này khiến chúng ta cảm thấy mình là một phần có ích của cuộc sống, rằng mình đã khả năng để làm điều gì đó cho người khác, rằng mình đã cho đi yêu thương làm thế giới thêm phần ấm áp.

Chúng ta có thể không phải là những người giàu có đóng góp hàng tỷ đồng cho việc từ thiện nhưng chúng ta vẫn có thể đóng góp điều gì đó cho người khác trong khả năng mình có thể. Đó là những lần đóng góp cho đồng bào khó khăn, những lần tham gia tình nguyện giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, …

8. Hiểu và thiết lập những cơ sở cho tự do tài chính

Chuẩn bị sẵn sàng 2 điều cơ bản sau đây sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu tự do tài chính. Trước tiên, bạn cần trả hết nợ và có một tài khoản ngân hàng được bổ sung thường xuyên.

Thứ hai, học tập và cải thiện tư duy tài chính của bản thân để chi tiêu hợp lý và phát triển đầu tư khi có cơ hội.