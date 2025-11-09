8 cuộc hôn nhân của huyền thoại Elizabeth Taylor

Vào đầu tháng 10, truyền thông Mỹ đưa tin Fox Nation, dịch vụ phát trực tuyến của Fox News, mua lại bộ phim tài liệu Elizabeth Taylor: Rebel Superstar (tạm dịch là Elizabeth Taylor: Siêu sao nổi loạn) do Kim Kardashian hợp tác với Passion Pictures sản xuất.

Cuộc đời của Elizabeth Taylor được làm thành phim tài liệu. Ảnh: Getty Images.

Fox Nation giới thiệu: “Elizabeth Taylor: Rebel Superstar mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc đời của một trong những phụ nữ biểu tượng nhất thế kỷ 20, lột bỏ vẻ hào nhoáng bên ngoài để khám phá sức mạnh tự nhiên ẩn sau danh tiếng. Mỗi tập phim khám phá cách Taylor phá vỡ rào cản vô hình của Hollywood, xây dựng nên đế chế kinh doanh tỷ USD và thay đổi phong trào hoạt động của người nổi tiếng thông qua những nỗ lực tiên phong trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS”.

Tin tức này càng gây chú ý hơn khi được công bố vào cùng ngày Taylor Swift phát hành album mới, The Life of a Showgirl , trong đó có ca khúc mang tựa đề Elizabeth Taylor .

Sau khi lên sóng vào ngày 6/10, phim tài liệu khơi lại sự quan tâm của công chúng đến đời sống tình cảm phức tạp của minh tinh huyền thoại.

7 cuộc hôn nhân

Mỹ nhân sinh năm 1932 trải qua 8 cuộc hôn nhân. Trong đó, 7 cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn và một bị cắt ngắn do vụ tai nạn máy bay thảm khốc.

Nữ diễn viên Cleopatra kết hôn lần đầu vào năm 18 tuổi với Conrad "Nicky" Hilton (lúc đó 23 tuổi), người thừa kế chuỗi khách sạn Hilton, vào ngày 6/5/1950. Tuy nhiên, họ tan vỡ chỉ sau 8 tháng. Trong cuốn tự truyện Elizabeth Takes Off (1988), bà tiết lộ người chồng đầu tiên bạo hành bà về cả thể xác lẫn tinh thần.

Họ ly hôn vào tháng 1/1951. Ông Hilton qua đời vào năm 1969 sau khi lên cơn đau tim.

Taylor trong đám cưới với người chồng đầu tiên. Ảnh: Capital Art.

Taylor tổ chức đám cưới lần 2 vào tháng 2/1952 với nam diễn viên người Anh Michael Wilding. Họ gặp nhau khi hợp tác trong bộ phim Ivanhoe . Họ có với nhau hai con trai - Michael Jr. (sinh năm 1953) và Christopher (sinh năm 1955).

Họ chung sống trong 5 năm và chia tay trong hòa bình. Khi Wilding qua đời năm 1979, tờ The New York Times đưa tin nữ diễn viên “rất buồn”. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí People năm 2006, ngôi sao Hollywood ca ngợi chồng cũ quá cố là người cha tuyệt vời.

Người chồng thứ 3 là nhà sản xuất phim Mike Todd, hơn Taylor 25 tuổi. Theo Taylor, dưới sự chăm sóc yêu thương và nồng nhiệt của Mike, mọi thứ trong bà từ lòng tự trọng đến hình ảnh đều thăng hoa. Họ đến với nhau năm 1957, có chung con gái Liza.

Tuy nhiên, vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào ngày 22/3/1958 đã cướp đi của Taylor người chồng mà bà mô tả là “mối tình lớn đầu tiên trong cuộc đời”.

Khi vẫn còn bàng hoàng về cái chết của Todd, Taylor tìm thấy niềm an ủi từ người bạn tốt của chồng quá cố, ca sĩ Eddie Fisher. Họ kết hôn vào ngày 12/5/1959.

Đây là cuộc hôn nhân tai tiếng nhất của Taylor vì lúc yêu nhau, Fisher còn trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Debbie Reynolds - bạn thân kiêm phù dâu cho Taylor trong đám cưới với Todd.

Trong hồi ký, Taylor chia sẻ cảm thấy đau khổ khi bị gọi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bà khẳng định Fisher và Reynolds đã trục trặc tình cảm trước khi bà phải lòng người chồng thứ 4.

Về phía Reynolds, trong cuộc phỏng vấn với People năm 1983, bà cho rằng Taylor chỉ lợi dụng Fisher để tìm quên, không hề thật lòng yêu ông.

Mối quan hệ của Taylor với Fisher tan vỡ khi bà phải lòng bạn diễn phim Cleopatra (1963), tài tử xứ Wales Richard Burton. Họ ly hôn vào tháng 3/1964.

Taylor ngoại tình với Eddie Fisher sau khi Mike Todd (phải) qua đời. Ảnh: People.

Cũng trong tháng đó, Taylor và Richard chính thức về chung một nhà. Họ nổi tiếng với lối sống xa hoa và cả những trận cãi vã nảy lửa. Họ xung đột từ những chủ đề vô thưởng vô phạt như thể thao đến do rượu và ghen tuông.

Sau gần một thập kỷ kết hôn và 11 bộ phim đóng chung, mối quan hệ đầy sóng gió của họ kết thúc vào tháng 6/1974. Họ có chung với nhau con gái Maria (SN 1961).

Tuy nhiên, nhờ sự vun vén của con gái, hai ngôi sao điện ảnh tái hôn vào ngày 10/10/1975. Hai người chỉ bên nhau thêm chưa đầy một năm.

Taylor đính hôn với John Warner, thành viên đảng Cộng hòa tại tiểu bang Virginia, vào tháng 9/1976 và kết hôn vào tháng 12 cùng năm. Có người vợ nổi tiếng giúp Warner được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 1979.

Trên tờ The New York Times vào năm 2002, Taylor cho biết họ có tình cảm nhưng không phải là tình yêu của đời nhau. Theo bà, hai người hợp nhau cho đến khi Warner quyết định trở thành chính trị gia.

Họ “đường ai nấy đi” vào năm 1982. Họ vẫn giữ tình bạn sau khi chia tay và cả lúc Taylor kết hôn lần nữa.

Sự ghép đôi cuối cùng là điều không tưởng khi chồng của minh tinh hàng đầu Hollywood lại là một công nhân xây dựng. Larry Fortensky không học hết trung học và ít hơn Taylor 20 tuổi. Địa điểm gặp nhau cũng không lý tưởng, trong trại cai nghiện.

Đám cưới vào ngày 6/10/1991 của cặp đôi cô - cháu do Michael Jackson chủ trì. Con trai cả Michael Wilding Jr. là người dắt tay mẹ vào lễ đường.

Họ ly hôn sau 5 năm sống chung. Fortensky không thích bị truyền thông theo dõi khắp mọi nơi, còn Taylor không chấp nhận một người chồng ăn bám.

Taylor và Fortensky vẫn là bạn sau khi chia tay. Họ thường xuyên nói chuyện với nhau cho đến khi Taylor qua đời vào năm 2011. Taylor đã thề không bao giờ kết hôn nữa sau Fortensky.

Ai được yêu nhất?

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People vào cuối tháng 10, nhà thiết kế thời trang Vicky Tiel, bạn thân lâu năm kiêm stylist cho Elizabeth Taylor, Richard Burton là người mà Taylor yêu sâu đậm nhất.

“Chắc chắn rồi. Không có gì phải nghi ngờ. Người tình trọn đời của bà ấy là Richard. Bà ấy vui tính. Bà ấy cũng dạy tôi nhiều điều, rằng nếu có chuyện gì không may xảy ra, tôi chỉ cần đảo mắt, mỉm cười và không lo lắng gì cả. Bà ấy luôn cười và vui vẻ”, bà Tiel nói.

Bạn thân tiết lộ Richard Burton là người Elizabeth Taylor yêu nhất. Ảnh: Getty Images.

Nhà thiết kế thời trang khẳng định dù không ở bên nhau đến cùng, tình yêu họ dành cho nhau vẫn bền chặt.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với Burton ngay trước khi ông qua đời vì xuất huyết não vào tháng 8/1984 ở tuổi 58, bà Tiel kể nam diễn viên nhờ bà và chồng lúc đó, chuyên gia trang điểm Ron Berkeley, chuyển lời đến Taylor.

“Trước khi Richard mất, hình như hai ngày trước đó, anh ấy gọi điện cho tôi. Anh ấy nói, 'Anh nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa. Anh chỉ muốn em và Ron nói với Elizabeth rằng anh luôn yêu cô ấy nhất. Anh yêu cô ấy mãi mãi. Anh nhớ và yêu cô ấy bằng cả trái tim mình’”, theo bà Tiel.

Không lâu sau khi Burton qua đời, bà Tiel đến thăm Taylor tại nhà riêng ở khu dân cư Bel-Air (Los Angeles, Mỹ). Nhà thiết kế thấy cảnh nữ diễn viên nằm trong bồn tắm được bao quanh bởi hàng chục bức ảnh của Taylor và Richard.

Trong cuốn sách Furious Love: Elizabeth Taylor, Richard Burton, and the Marriage of the Century (2011) - tổng hợp những bức thư Burton viết cho Taylor, minh tinh huyền thoại tiết lộ sau khi ly hôn lần hai, cả bà và chồng cũ đều tin họ sẽ tái hôn lần ba.

Taylor giữ cho riêng mình lá thư cuối cùng Burton gửi cho bà trước khi ông qua đời vào năm 1984. Trong thư, ông bày tỏ hạnh phúc nhất khi họ ở bên nhau và tự hỏi liệu còn có cơ hội nào cho cả hai không.