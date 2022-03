8 cách đơn giản giúp bạn có nhanh năng lượng mỗi khi "sập nguồn"

Rất nhiều nguyên nhân gây sập nguồn, rớt năng lượng

Có những ngày đột nhiên cơ thể uể oải, mệt mỏi buồn ngủ, không muốn làm bất cứ việc gì - là triệu chứng thường gặp phải trong cuộc sống hiện đại. Giới trẻ gọi triệu chứng này là tụt pin, sập nguồn, các nhà tâm lý gọi là tụt/ rớt năng lượng, y học gọi là suy nhược cơ thể... gây ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hằng ngày, và có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe.

Nhiều người tự dưng mệt mỏi buồn ngủ, không muốn làm bất cứ việc gì. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân sập nguồn rất nhiều, có thể do gia đình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, gây căng thẳng nghĩ ngợi, lo lắng kéo dài. Hoặc áp lực mưu sinh kiếm sống quá lớn, công việc, tài chính khó khăn, ăn uống thất thường... Hoặc biến động lớn trong cuộc sống như chuyển nhà, thất nghiệp, mất đi người thân... đều là những yếu tố khiến bạn phải suy nghĩ liên tục làm cho cơ thể mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ. Tình trạng này kéo dài quá mức có thể gây kiệt sức về thể chất và tinh thần, có thể dẫn đến các bệnh tật.



Tuổi trung niên thì do mãn dục nam, thay đổi nội tiết tố nữ... đều có thể dẫn tới thay đổi cảm xúc, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thay đổi nội tiết tố sinh dục gắn liền với cảm xúc cũng khiến cơ thể mệt mỏi buồn ngủ nhiều.

Hoặc do ăn uống thất thường dẫn tới suy nhược cơ thể (gây mệt mỏi, kiệt sức, đau đầu, nhức đầu, khó ngủ, thấy khó chịu hơn 24 giờ, khó nhớ, kém tập trung, tính khí thất thường, lo lắng, bối rối, bi quan, dễ cáu gắt, thờ ơ, chán ăn, ăn không ngon, đầy hơi, buồn nôn, sụt cân, giảm khả năng tình dục…), làm ảnh hưởng tới khả năng lao động, học tập.

Hoặc trải qua một thời kỳ stress, lao động gắng sức kéo dài, ăn uống kiêng khem không hợp lý gây ra thiếu hụt chất dinh dưỡng, khiến tâm sinh lý bất ổn, thay đổi của nồng độ nội tiết tố, dẫn tới thay đổi cảm xúc.

Áp lực cuộc sống khiến bạn hay mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, mỏi cơ... Ảnh minh họa.

8 nguyên tắc để không bị rớt năng lượng

Nếu những áp lực phải đối mặt khiến bạn cảm thấy thường xuyên uể oải, mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, mỏi cơ... Hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho đến khi bạn cảm thấy bình tĩnh hơn. Sau đây là 8 nguyên tắc giúp bạn thoát khỏi tình trạng sập nguồn, rớt năng lượng

1. Biết buông xả, đừng tự phá hỏng một ngày tốt lành bằng việc ôm lại đống vấn đề tiêu cực ngày hôm qua mà hít hà. Nếu bạn không bỏ được đống tiêu cực ấy đi thì sẽ không có điều tốt lành nào dám đến với bạn.

2. Đừng nghe và ở bên những người kéo bạn đi xuống, những người thích chỉ trích, nói xấu người khác, những người phán xét bạn không đủ tốt.

Hãy bầu bạn với những ai có năng lượng tích cực, bình an, những người vui vẻ, những người thậm chí dám tóm đầu bạn lôi lên, vả cho bạn tỉnh ra mà hiểu rằng bạn rất có giá trị.

3. Bền bỉ với thời gian, giành thời gian nuôi dưỡng, chữa lành và làm bạn mạnh, giỏi lên mỗi ngày. Đừng "dục tốc bất đạt", làm được vài ngày đã chán, đã mệt, đã bỏ cuộc... vì không có ai hạnh phúc thành công mà sớm bỏ cuộc cả.

4. Đừng so sánh với người khác, hay so với người yếu kém để thấy mình giỏi vì đó là cao ngạo. Cũng không so với người giỏi xong phán xét mình dốt. Hãy chăm so với bản thân bạn của ngày hôm qua đã vươn lên trên chính mình của ngày hôm nay, cạnh tranh với chính mình, ghi nhận những bước tiến nhỏ của mình mỗi ngày là đủ.

5. Lo lắng, suy nghĩ vừa thôi, nghĩ lắm quá hại não. Hãy học rồi bước đi, rồi đúc kết kinh nghiệm, sai thì sửa, lo làm gì.

Suy nghĩ tích cực, cười nhiều, sống và cho đi yêu thương vô điều kiện mỗi ngày giúp nhanh lấy lại năng lượng. Ảnh minh họa.

6. Mọi thứ hãy dựa trên đôi chân chính bạn, vững vàng lên nếu không phải bạn thì sẽ chẳng là ai. Nếu muốn tìm được một người thay đổi cuộc đời mình, hãy nhìn vào gương và tóm đầu cái đứa ấy làm đi.



7. Nhìn mọi thứ tích cực hơn, chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi (chẳng hạn như bệnh tật, cái chết của người thân...). Hãy học tha thứ, cách chấp nhận để điều đó trôi đi theo thời gian. Có chuyện khó chịu thì đừng có ghim trong lòng, hãy bỏ qua sự tức giận và hãy tha thứ cho người làm tổn thương mình.

8. Nhớ cười thật nhiều, sống và cho đi yêu thương vô điều kiện mỗi ngày. Đã cho thì không nên nhớ, đã nhận thì không được quên. Vũ trụ này có quy luật của nó, làm như vậy bạn sẽ càng hạnh phúc và thịnh vượng.

Thực hiện 8 nguyên tắc trên, kết hợp điều chỉnh lối sống lành mạnh, ăn uống đủ dưỡng chất... bạn hoàn toàn có thể đẩy lùi tình trạng sập nguồn, cơ thể luôn căng tràn sức sống.