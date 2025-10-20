Vào khoảng 9:30 sáng giờ địa phương ngày 19/10, khi khách du lịch đang đi dạo quanh các sảnh của bảo tàng Louvre, bọn trộm đã nhắm vào Phòng trưng bày Apollo - một sảnh dát vàng, sơn xa hoa do Vua Louis XIV ủy quyền, nơi lưu giữ các món đồ trang sức của hoàng gia Pháp.

Chuông báo động được kích hoạt lúc 9h37 sáng. Nhóm tội phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường qua lối cửa sổ, sử dụng lại thang máy chở hàng để xuống và tẩu thoát bằng xe tay ga vào lúc 9h38 sáng.

Mô tả vụ việc là một "vụ cướp lớn", Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết bọn trộm đã sử dụng thang nâng để tiếp cận cửa sổ bảo tàng, đột nhập vào phòng trưng bày và tẩu thoát bằng xe máy cùng với "những món đồ trang sức có giá trị vô giá".

Bảo tàng Louvre đã sơ tán toàn bộ du khách và đăng thông báo trực tuyến rằng bảo tàng sẽ đóng cửa cả ngày vì một “trường hợp ngoại lệ".

Trong khi đó, cảnh sát đã niêm phong cổng, dọn sạch sân và thậm chí đóng cửa các con phố gần đó dọc theo sông Seine khi chính quyền bắt đầu cuộc điều tra.

Một du khách người Mỹ tên Talia Ocampo chia sẻ với hãng thông tấn AFP rằng điều đó thật "điên rồ" - "giống như một bộ phim Hollywood".

Không có thương tích nào được báo cáo, nhưng bọn trộm - được cho là có 4 tên - vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cho đến tối Chủ Nhật.

Phòng trưng bày Apollo

Bộ Văn hóa Pháp xác nhận rằng nhóm trộm đã lấy cắp thành công 8 món đồ từ hai tủ trưng bày được bảo mật cao. Trong số này có những món đồ thuộc về Hoàng hậu Marie-Louise, vợ của Hoàng đế Pháp Napoleon I và những món đồ khác thuộc về Hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III.

Những đồ vật đã bị đánh cắp bao gồm:

Vương miện từ bộ trang sức của Nữ hoàng Marie-Amelie và Nữ hoàng Hortense Chiếc vòng cổ từ bộ trang sức sapphire Một chiếc khuyên tai duy nhất từ bộ trang sức sapphire Vòng cổ ngọc lục bảo từ bộ sưu tập của Marie-Louise Đôi bông tai ngọc lục bảo từ bộ sưu tập của Marie-Louise Trâm cài áo được gọi là trâm cài áo “thánh tích” Vương miện của Hoàng hậu Eugenie Một chiếc trâm cài lớn của Hoàng hậu Eugenie

Vương miện của Hoàng hậu Eugenie

Bộ trang sức sapphire

Vòng cổ ngọc lục bảo từ bộ sưu tập của Marie-Louise

Trâm cài áo được gọi là trâm cài áo “thánh tích”

Trâm cài của Hoàng hậu Eugenie

Bộ Văn hóa Pháp cho biết một chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugenie đã được tìm thấy bên ngoài tường bảo tàng, nơi những tên trộm đã đánh rơi khi chúng bỏ chạy. Theo Bảo tàng Louvre, vương miện này chứa 1.354 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo.

Theo trang web của bảo tàng, Phòng trưng bày Apollo là nơi lưu giữ nhiều loại đá quý vô giá khác, bao gồm ba viên kim cương lịch sử - Regent, Sancy và Hortensia - và "bộ sưu tập đồ gốm bằng đá cứng tuyệt đẹp của các vị vua nước Pháp".

Anthony Amore, một chuyên gia về trộm cắp nghệ thuật và là đồng tác giả của cuốn sách Stealing Rembrandts: The Untold Stories of Notorious Art Heists, nói với Al Jazeera rằng những món đồ trong bộ sưu tập này vô giá "không chỉ về mặt tiền bạc mà còn về mặt di sản văn hóa".

Nguồn: Al Jazeera, Telegraph