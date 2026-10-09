750 dự án so tài tại AI Riser Việt Nam 2026: Nữ bác sĩ và "tuyệt chiêu AI" xóa tan nỗi ám ảnh đi khám chữa bệnh

Sáng kiến toàn quốc AI Riser Việt Nam 2026 đã thu hút hơn 10.000 lượt tham gia, ghi nhận 750 dự án ứng dụng AI được phát triển.

Ngày 8/10, Google tổ chức diễn đàn “Chung vai vươn mình cùng Google AI” tại TP. Hồ Chí Minh nhằm trình diễn 10 dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo thiết thực do các nhà phát triển Việt Nam khởi xướng.

Sự kiện quy tụ gần 500 đại biểu là lãnh đạo chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu, lập trình viên, sinh viên và nhà sáng tạo nội dung, đánh dấu bước chuyển hóa công nghệ AI thành các công cụ phục vụ đời sống kinh tế - xã hội.

Trọng tâm của diễn đàn là phần trình diễn Demo Day thuộc sáng kiến AI Riser Việt Nam 2026, giới thiệu các ứng dụng mang tính bản địa hóa cao được xây dựng trên nền tảng Google AI Studio.

Top 3 dự án được yêu thích nhất tại AI Riser Việt Nam 2026

Khởi động từ tháng 8 năm 2026 dưới hình thức thử thách đổi mới sáng tạo toàn quốc, phối hợp với các Cộng đồng Nhà phát triển Google (GDG) cùng các đối tác hệ sinh thái, AI Riser Việt Nam 2026 tập trung hỗ trợ người dùng xây dựng ứng dụng nhờ xu hướng lập trình bằng câu lệnh.

Thông qua năng lực đa phương thức của các mô hình Gemini và Google AI Studio, chương trình tạo điều kiện cho các nhà phát triển, sinh viên, giáo viên và chủ hộ kinh doanh nhanh chóng thử nghiệm và triển khai giải pháp trên 10 lĩnh vực ưu tiên như an toàn số, nâng cao năng lực kinh tế và giáo dục.

Chuỗi 10 sự kiện kết nối và thực hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 10.000 lượt người tham dự trực tiếp lẫn trực tuyến. Với sự đồng hành của 32 giám khảo chuyên môn và 12 tổ chức đối tác, chương trình đã tiếp nhận 750 dự án phát triển trên nền tảng Google AI Studio.

Từ 10 dự án xuất sắc nhất được hội đồng chuyên môn lựa chọn thuyết trình trong ngày Demo Day, sự kiện đã vinh danh 3 dự án nhận được nhiều sự bình chọn nhất từ khán giả:

Dự án ĐÚNG NƠI (Bành Thị Ngọc Trúc)

Được phát triển bởi một bác sĩ đang trực tiếp làm nghề, ứng dụng ra đời nhằm 'gỡ rối' các thủ tục hành chính khi người dân đi khám chữa bệnh.

Tiện ích giúp bệnh nhân và người nhà dễ dàng tra cứu quyền lợi bảo hiểm y tế, mức đồng chi trả cũng như quy định chuyển tuyến, từ đó chủ động dự tính các chi phí cần thanh toán trước khi đến viện.

Dự án Project InnoVerse (Nguyễn Minh Hoàng)

Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực gọi vốn cho các công ty khởi nghiệp, Project InnoVerse tự động hóa quy trình đánh giá hồ sơ gọi vốn và chuẩn bị cho nhà sáng lập bằng cách phân tích chuyên sâu các bộ tài liệu đầu tư phức tạp, chạy mô hình định lượng rủi ro tài chính, đồng thời kết nối nhà khởi nghiệp với trợ lý AI đàm thoại bằng giọng nói để mô phỏng buổi làm việc thực tế với các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Dự án SightBridge AI (Phạm Văn Mạnh)

Hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khiếm thị di chuyển độc lập, SightBridge AI kết hợp thị giác máy tính trên thiết bị để cảnh báo chướng ngại vật theo thời gian thực thông qua cơ chế rung kín đáo.

Ứng dụng tích hợp mô hình đa phương thức Gemini nhằm mang đến một trợ lý giọng nói tiếng Việt thông minh, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin xung quanh như số xe buýt, biển báo giao thông hay mệnh giá tiền mặt.

Về phía dự án ĐÚNG NƠI, bác sĩ Bành Thị Ngọc Trúc cho biết giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ các gia đình tiếp cận thông tin bảo hiểm y tế một cách tiện lợi. Việc tích hợp AI giúp dự toán chi phí và định hướng cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với tình trạng sức khỏe, giúp người bệnh yên tâm điều trị.

Đánh giá về tầm quan trọng của phát triển năng lực số, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho lực lượng lao động và thế hệ trẻ làm chủ các công cụ số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Marc Woo

Việc kết hợp giữa các đơn vị công nghệ toàn cầu và nhân tài bản địa góp phần chuyển hóa các khái niệm AI thành ứng dụng cụ thể cho giáo dục, doanh nghiệp nhỏ và người dân.

Đại diện Google Việt Nam, Tổng Giám đốc Marc Woo, nhận định mục tiêu của tập đoàn tại Việt Nam là đưa các công nghệ tiên phong đến gần hơn với cộng đồng nhà kiến tạo. Sự đa dạng từ 750 bài dự thi cho thấy tiềm năng của nhân tài trong nước trong việc ứng dụng logic ngôn ngữ tự nhiên thành các giải pháp thiết thực.

Mở rộng quy mô nghiên cứu tại Applied AI Lab và đào tạo nhân lực số

Cùng ngày, Applied AI Lab thuộc dự án hợp tác giữa Quỹ Google AI Futures Fund và Saigon AI Hub (SAIH) đã công bố kết quả nghiên cứu của Khóa 1 (Cohort 1).

Trong giai đoạn này, 10 nhóm nghiên cứu với gần 60 nhân sự đến từ các trường đại học tại TP.HCM đã được tiếp cận công nghệ AI mới nhất từ Google và nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia Google và Google DeepMind.

Các đề tài nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như y tế (phòng chống ung thư), công nghệ tiếng Việt, AI đa phương thức, thị giác máy tính và tương tác người-robot (XR/MR).

Dựa trên kết quả thu được, Saigon AI Hub chính thức khởi động Cohort 2. Mô hình hoạt động mới sẽ chủ động tiếp nhận các bài toán thực tế có tính ứng dụng cao, sau đó kết nối với các nhóm nghiên cứu phù hợp trên toàn quốc để hợp tác phát triển và đánh giá giải pháp.

Song song với các hoạt động trên, Google đã phối hợp với các cơ quan quản lý và đối tác chiến lược tổ chức các khóa đào tạo từ nền tảng đến nâng cao, góp phần nâng cao năng lực số cho hơn 100.000 người dân Việt Nam.