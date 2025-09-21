75 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168, tránh chậm trễ!

Dưới đây là danh sách 75 phương tiện bị xử phạt nguội từ ngày 11/7/2025 đến ngày 21/7/2025:

Cách nộp phạt nguội theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP

Theo quy định của pháp luật tại Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP có những cách nộp phạt nguội như sau:

Cách 1: Bạn có thể đến nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt. Đây là cách truyền thống và đơn giản, đảm bảo rằng tiền phạt được chuyển đúng nơi theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đặc biệt là trong thời buổi hiện nay, nhiều đối tượng giả mạo là người của các cơ quan, lực lượng chức năng để lừa đảo và trục lợi.

Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Cách thức này sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn vì người nộp phạt không phải đi lại.

Cách 3: Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính (tại đây là chiến sĩ Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử lý vi phạm giao thông).

Người có thẩm quyền xử phạt ở đây là các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phương thức này thường được áp dụng khi có sự hiện diện của cơ quan chức năng tại hiện trường hoặc trong các trường hợp cụ thể.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc nộp phạt trực tiếp này chỉ áp dụng cho các trường hợp vi phạm nhỏ với mức phạt hạn chế. Cụ thể:

- Đối với cá nhân: Chỉ áp dụng cho các lỗi có mức phạt không quá 250.000 đồng.

- Đối với tổ chức: Áp dụng cho các vi phạm có mức phạt tối đa 500.000 đồng.

Cách 4: Nộp tiền phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cách 5: Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BCA, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Để thực hiện việc nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an, bạn cần thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Truy cập vào trang web - https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

- Bước 2: Bạn chọn mục “Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

- Bước 3: Tiếp tục chọn “Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

- Bước 4: Cuối cùng, chọn “Nộp hồ sơ” và làm theo hướng dẫn của hệ thống để hoàn tất việc nộp phạt.