75 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 11/7 đến ngày 20/7, cụ thể như sau:

STT Phương tiện, Biển số Thời gian vi phạm Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm 1 Ô tô 36A-923.27 11/07/2025 08:09 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 2 Ô tô 36H-075.85 11/07/2025 08:14 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 3 Ô tô 36A-098.28 11/07/2025 08:44 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 4 Ô tô 36K-228.99 11/07/2025 09:05 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 5 Ô tô 36K-083.50 12/07/2025 08:50 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 6 Ô tô 36A-313.34 12/07/2025 12:44 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường 7 Ô tô 72A-595.86 12/07/2025 12:46 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 8 Ô tô 36K-176.23 13/07/2025 11:02 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 9 Ô tô 36A-402.93 13/07/2025 11:07 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 10 Ô tô 36A-566.87 13/07/2025 14:55 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 11 Ô tô 36K-099.14 13/07/2025 16:08 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 12 Ô tô 36C-321.38 13/07/2025 18:02 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 13 Ô tô 36A-310.13 14/07/2025 07:38 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 14 Ô tô 36A-130.56 14/07/2025 09:55 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 15 Ô tô 30L-149.12 14/07/2025 11:29 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 16 Ô tô 36A-890.66 15/07/2025 09:18 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 17 Ô tô 36A-350.50 15/07/2025 09:32 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 18 Ô tô 36A-390.56 15/07/2025 15:05 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 19 Ô tô 36K-087.70 15/07/2025 15:57 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 20 Ô tô 36A-792.33 16/07/2025 08:22 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 21 Ô tô 36A-941.59 16/07/2025 10:30 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 22 Ô tô 36C-278.20 16/07/2025 11:57 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 23 Ô tô 36A-380.37 16/07/2025 14:41 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 24 Ô tô 36A-217.30 16/07/2025 15:08 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 25 Ô tô 36A-416.21 17/07/2025 07:16 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 26 Ô tô 36K-125.55 17/07/2025 08:27 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 27 Ô tô 36A-580.68 17/07/2025 10:58 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 28 Ô tô 36A-923.64 17/07/2025 14:00 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 29 Ô tô 36E-005.62 17/07/2025 15:35 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 30 Ô tô 36A-696.32 17/07/2025 15:35 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 31 Ô tô 36A-332.94 17/07/2025 16:58 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 32 Ô tô 36A-083.11 17/07/2025 17:01 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 33 Ô tô 36A-442.42 17/07/2025 17:14 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 34 Ô tô 36C-184.92 18/07/2025 10:49 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 35 Ô tô 36D-023.25 18/07/2025 14:21 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 36 Ô tô 97A-093.04 18/07/2025 15:20 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 37 Ô tô 36A-941.59 19/07/2025 08:51 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 38 Ô tô 29C-584. 35 19/07/2025 10:13 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 39 Ô tô 36C-528.92 19/07/2025 11:21 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 40 Ô tô 36K-091.99 19/07/2025 12:36 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 41 Ô tô 36A-284.90 20/07/2025 06:59 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 42 Ô tô 36A-997.03 20/07/2025 11:00 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 43 Ô tô 36A-109.61 20/07/2025 15:25 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 44 Ô tô 36A-636.47 20/07/2025 17:02 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 45 Ô tô 30L-999.97 20/07/2025 18:30 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 46 Mô tô

(Xe máy) 36AC-623.12 11/07/2025 16:13 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 47 Mô tô

(Xe máy) 36B1-080.80 11/07/2025 16:15 Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 48 Mô tô

(Xe máy) 36AC-606.88 11/07/2025 16:16 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 49 Mô tô

(Xe máy) 36AA-186.81 11/07/2025 16:19 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 50 Mô tô

(Xe máy) 36MĐ1-558.05 12/07/2025 16:41 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 51 Mô tô

(Xe máy) 36AC-685.31 13/07/2025 08:38 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 52 Mô tô

(Xe máy) 36B4-366.20 13/07/2025 16:01 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 53 Mô tô

(Xe máy) 36B6-719.93 13/07/2025 16:11 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 54 Mô tô

(Xe máy) 36B7-733.43 13/07/2025 17:17 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 55 Mô tô

(Xe máy) 36MĐ1-639.46 14/07/2025 18:53 Tống Duy Tân - Lê Hữu Lập, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm 56 Mô tô

(Xe máy) 36AC-635.53 15/07/2025 17:23 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 57 Mô tô

(Xe máy) 36B2-797.15 15/07/2025 17:23 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 58 Mô tô

(Xe máy) 36B6-651.29 16/07/2025 17:09 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 59 Mô tô

(Xe máy) 36B8-274.14 16/07/2025 17:16 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm 60 Mô tô

(Xe máy) 36B4-306.36 16/07/2025 20:06 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm 61 Mô tô

(Xe máy) 36AC-551.06 17/07/2025 17:14 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 62 Mô tô

(Xe máy) 36AC-681.94 17/07/2025 17:14 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm 63 Mô tô

(Xe máy) 36B8-912.61 17/07/2025 17:14 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm 64 Mô tô

(Xe máy) 36B8-335.60 17/07/2025 17:42 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 65 Mô tô

(Xe máy) 36B3-182.95 17/07/2025 17:49 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 66 Mô tô

(Xe máy) 36B6-656.82 18/07/2025 17:32 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 67 Mô tô

(Xe máy) 36F1-141.82 18/07/2025 17:59 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 68 Mô tô

(Xe máy) 36MĐ1-496.63 19/07/2025 17:11 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 69 Mô tô

(Xe máy) 36B8-845.19 19/07/2025 17:14 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 70 Mô tô

(Xe máy) 36AC-533.30 19/07/2025 17:18 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 71 Mô tô

(Xe máy) 36B3-198.88 19/07/2025 17:37 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm 72 Mô tô

(Xe máy) 36B8-439.61 19/07/2025 17:41 Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 73 Mô tô

(Xe máy) 36AC-681.94 20/07/2025 09:03 Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm 74 Mô tô

(Xe máy) 36B3-905.59 20/07/2025 14:04 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 75 Mô tô

(Xe máy) 36B8-886.39 20/07/2025 18:30 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 1 Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.