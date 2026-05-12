73 ngày kể từ xung đột Iran, quốc gia châu Á này mới nhận tàu dầu đầu tiên từ Trung Đông - may mà có kho dự trữ 500 triệu thùng lớn top 3 thế giới

Đức Nam
Quốc gia này đã giải phóng 80 triệu thùng dầu thô và sản phẩm từ dầu như một phần kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng của IEA.

Bộ Công nghiệp Nhật Bản hôm thứ Hai cho biết, Nhật Bản dự kiến nhận được chuyến tàu chở dầu thô đầu tiên từ Trung Á kể từ khi chiến tranh ở Iran bắt đầu.

Một tàu chở dầu chở dầu thô của Azerbaijan dự kiến đến Nhật Bản vào thứ Ba (12/5), các nhà chức trách cho biết, khi nước này - và các nước mua khác ở châu Á - đang gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế trong bối cảnh gián đoạn lớn từ Trung Đông.

Nhật Bản, một quốc gia nghèo tài nguyên, phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung dầu từ Trung Đông và đã cảm nhận được sự thiếu hụt nguồn cung gần như ngay lập tức khi phần lớn nguồn cung từ khu vực này bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, không thể đi qua điểm nghẽn dầu mỏ và khí hóa lỏng quan trọng nhất thế giới.

Đối với dầu thô, các nhà máy lọc dầu Nhật Bản dựa vào nhập khẩu từ Trung Đông tới 95% nguyên liệu đầu vào. Phần lớn dầu đến từ Ả Rập Xê Út, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar. Trong số các nguồn cung từ Trung Đông này, khoảng 70% thường đến Nhật Bản trên các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Khi chiến tranh làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, Nhật Bản bắt đầu giải phóng lượng dầu dự trữ quốc gia vào cuối tháng 3, như một phần của kế hoạch giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu và nhiên liệu do IEA điều phối. Nhật Bản đang giải phóng tổng cộng 80 triệu thùng dầu dự trữ, bao gồm 54 triệu thùng dầu thô và 26 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ, như một phần của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng của IEA.

Trong cuộc điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út vào cuối tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đề nghị Ả Rập Xê Út cung cấp thêm dầu thô cho nền kinh tế G-7 châu Á thông qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Nhật Bản cũng đang tìm cách đa dạng hóa nhập khẩu dầu thô và dự kiến sẽ nhập khẩu 1 triệu thùng dầu thô của Mexico trong tháng 7, theo một thỏa thuận giữa ông Takaichi và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, tờ Nikkei Asia đưa tin hồi tháng trước.


