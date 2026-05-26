Sân vận động Hùng Vương nằm trong dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Công trình triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Phối cảnh sân vận động Hùng Vương. Công trình được thiết kế theo chuẩn FIFA, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc - hai biểu tượng có tính nhận diện mạnh mẽ nhất về đất nước, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

﻿Tập đoàn Vingroup đang huy động hàng nghìn công nhân và máy móc thiết bị làm việc, với mục tiêu hoàn thành công trình dự kiến vào tháng 7/2027, tức chỉ sau chưa đầy 20 tháng kể từ khi chính thức khởi công. Cột mốc này đồng thời đưa sân vận động Hùng Vương trở thành sân vận động có tốc độ xây dựng nhanh nhất thế giới, phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử ngành xây dựng toàn cầu.

Tính đến tháng 5/2026, chỉ sau 5 tháng khởi công, nhiều hạng mục chính của công trình đã thành hình.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động Hùng Vương, nhiều hệ thống máy móc, cần cẩu và xe tải trọng lớn hoạt động liên tục để phục vụ quá trình xây dựng.

Được khởi công ngày 19/12/2025, đến nay, sau đúng 5 tháng triển khai, toàn bộ mặt bằng SVĐ cùng các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành san lấp. Hệ thống giao thông nội khu và các tuyến kết nối chính đạt khoảng 80% tiến độ.

Phần ép cọc kết cấu chính hoàn tất, trong khi đài móng, sàn tầng 1 đạt khoảng 70%. Các khán đài bê tông cốt thép đang dần hiện rõ hình hài.

Khu vực khán đài C đang dần hoàn thiện.

Ngay trong tháng 6, dự án sẽ lắp đặt kết cấu thép đỡ mái - hạng mục phức tạp nhất. Vingroup đặt mục tiêu phần mái sẽ hoàn thiện vào tháng 5/2027, trước khi toàn bộ công trình cán đích vào tháng 7/2027.

Theo ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng SVĐ Hùng Vương, công trường hiện duy trì hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Giai đoạn cao điểm sắp tới, nhân sự sẽ tăng lên khoảng 9.000-10.000 người.

Ban quản lý dự án cho biết, công trình sử dụng khoảng 700.000 m3 bê tông. Tổng khối lượng cốt thép xây dựng và thép cho các hạng mục kết cấu lớn (mái, hệ mặt dựng façade) lên tới 126.000 tấn, trong khi diện tích ván khuôn đạt 1,7 triệu m2. Công trường cũng triển khai khoảng 1 triệu mối nối coupler - công nghệ liên kết thép hiện đại thường xuất hiện tại các siêu dự án quốc tế nhằm tăng tốc độ thi công và độ chính xác kết cấu.

Khối lượng thép cho hạng mục Kết cấu thép lớn (Kết cấu mái, hệ mặt dựng façade) là 46.000 tấn.

Dự kiến, sân vận động Hùng Vương sẽ hoàn thành trong 20 tháng.

Sân vận động Hùng Vương được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Nhìn lại lịch sử xây dựng các siêu công trình thể thao có sức chứa từ 100.000 chỗ trở lên, thời gian trung bình để hoàn thiện thường kéo dài từ 3 đến 6 năm, thậm chí mất hàng thập kỷ nếu tính cả các giai đoạn mở rộng. Sân Narendra Modi (Ấn Độ) với 132.000 chỗ - SVĐ lớn nhất thế giới hiện tại. Để đạt được quy mô này, dự án đã phải phá dỡ sân cũ và tiến hành xây mới, cải tạo toàn diện trong gần 5 năm.

Nhiều chuyên gia xây dựng cho rằng, với khối lượng bê tông cốt thép khổng lồ, hệ thống kết cấu mái phức tạp và yêu cầu kỹ thuật chuẩn FIFA/Olympic, việc hoàn thành một sân vận động trên 100.000 chỗ dưới 3 năm là một điều cực kỳ hiếm thấy.