7.000 tên lửa hành trình Barracuda sẽ xuất xưởng trong năm 2027

Công ty Anduril của Mỹ cho biết họ dự định sản xuất 7.000 tên lửa hành trình Barracuda-500 (SLB-500M) giá rẻ vào năm 2027.

Thông tin trên được ông Trey Stevens - đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của Anduril Industries, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

Theo vị lãnh đạo doanh nghiệp, vào mùa Hè năm 2026, máy bay không người lái Fury sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Ohio, và tới mùa Thu, dây chuyền lắp ráp tên lửa hành trình Barracuda giá rẻ sẽ bắt đầu tại đó.

“Hiện tại chúng tôi đang triển khai một số cơ sở sản xuất. Chúng tôi có 16 địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Tại Australia, Anduril chế tạo các phương tiện dưới nước. Trong năm tới, chúng tôi cũng sẽ có rất nhiều hoạt động sản xuất diễn ra bên ngoài Mỹ.

Phần lớn vốn đầu tư của công ty tập trung vào tổ hợp Arsenal-1 ở Columbus, nơi Anduril sẽ mở rộng nhà máy từ 800.000 lên 5 triệu feet vuông trong vòng 5 đến 6 năm tới”, ông Trey Stevens cho biết.

Tên lửa hành trình Barracuda-500M.

Ngày 13/5/2026, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một thỏa thuận khung với Anduril, theo đó quy định việc mua và giao ít nhất 3.000 hệ thống SLB-500M được trang bị đầy đủ trong vòng 3 năm như một phần của Chương trình Mua sắm Tên lửa Hành trình Phóng từ Mặt đất Chi phí Thấp.

Theo thỏa thuận, Anduril sẽ tăng cường sản xuất để cung cấp ít nhất 1.000 tên lửa hoàn chỉnh mỗi năm. Lô hàng đầu tiên dự kiến được giao vào nửa đầu năm 2027. Công ty cũng chịu trách nhiệm chế tạo các bệ phóng tương ứng cho SLB-500M - với hơn 60 đơn vị trong năm 2027.

Cũng trong tháng 5/2026, Anduril đã hoàn tất vòng đầu tư Series H trị giá 5 tỷ USD với mức định giá 61 tỷ USD. Trước đó, vào năm 2025, doanh thu của công ty đã tăng hơn gấp đôi, đạt 2,2 tỷ USD.

Barracuda-500 không phải tên lửa hành trình cổ điển mà là máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực, mang theo nhiều loại vũ khí chiến đấu, thiết bị trinh sát hoặc thiết bị tác chiến điện tử.

Chúng được lắp đặt trên máy bay trước khi bắt đầu xuất kích, tùy thuộc vào loại nhiệm vụ và vai trò mà từng quả đạn Barracuda-500 trong một nhóm lớn sẽ khác nhau.

Phiên bản Barracuda-500M (SLB-500M) có đầu đạn - về cơ bản là một tên lửa hành trình cỡ nhỏ với tầm bắn hơn 926km và tải trọng khoảng 45kg, nó có khả năng cơ động ở gia tốc 5G và thời gian bay hơn 120 phút.

Anduril tuyên bố tốc độ tối đa của tất cả các phiên bản tên lửa Barracuda được trang bị động cơ phản lực nhỏ là "lên đến 926km/h" tùy thuộc vào chế độ khởi động và một vài yếu tố khác.