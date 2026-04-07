7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu từ 1/7/2026

Huỳnh Duy |

Từ ngày 1/7/2026, có 7 trường hợp công dân Việt Nam sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu theo quy định mới.

Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.

Từ 1/7/2026, trường hợp nào bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu?

Căn cứ theo Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023 bổ sung bởi khoản 9 Điều 3 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 (hiệu lực từ ngày 01/07/2026) quy định về 07 trường hợp thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam bao gồm:

Từ ngày 1/7/2026, có 7 trường hợp công dân Việt Nam sẽ bị thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu theo quy định. (Ảnh minh hoạ)

- Hủy giá trị hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

- Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.

- Hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã nhằm ngăn chặn hành vi bỏ trốn ra nước ngoài hoặc phục vụ công tác điều tra, xét xử và thi hành án.

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, tránh những rắc rối pháp lý không đáng có và thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh sau ngày 01/7/2026, Công an Tây Ninh đề nghị người dân lưu ý:

- Kiểm tra kỹ thông tin: Khi nhận hộ chiếu, người dân cần đối chiếu ngay các thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót so với Căn cước công dân, cần báo ngay cho cơ quan cấp hộ chiếu để được điều chỉnh kịp thời;

- Quản lý hộ chiếu cẩn thận: Tuyệt đối không cho mượn, cầm cố, sửa chữa hoặc sử dụng hộ chiếu vào các mục đích vi phạm pháp luật. Khi bị mất, phải thực hiện thủ tục báo mất ngay lập tức để cơ quan chức năng hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng;

- Cập nhật quy định pháp luật: Người dân cần nắm vững mốc thời gian 01/7/2026 để thực hiện đúng các thủ tục cấp đổi. Khi đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ (dù còn hạn) sẽ không còn giá trị sử dụng để xuất nhập cảnh;

- Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Các cá nhân đang trong quá trình liên quan đến các vụ việc dân sự, hình sự hoặc có lệnh truy nã sẽ bị áp dụng biện pháp hủy hộ chiếu ngay trên hệ thống điện tử mà không cần thu hồi trực tiếp văn bản giấy. Đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án và các nghĩa vụ thuế, dân sự trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.

Việc bổ sung này không nhằm gây khó khăn cho người dân mà để phù hợp hơn với thực tiễn quản lý, đảm bảo mọi thông tin trên hộ chiếu phải trùng khớp 100% với dữ liệu căn cước công dân. Chấp hành tốt các quy định về xuất nhập cảnh không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng hình ảnh một Việt Nam thượng tôn pháp luật.

