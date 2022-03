Rất nhiều người trong chúng ta tin rằng nghèo đói hay giàu có đều do may mắn quyết định. Một người có thể đã được sẵn sinh ra từ vạch đích, hoặc luôn gặp may mắn trong kinh doanh, trong khi người còn lại thường xuyên thất bại, làm cái gì hỏng cái đó, “vắt mũi chỉ đủ đút miệng”.

Tuy nhiên, chúng ta quên rằng có rất nhiều tỉ phú, triệu phú đi lên từ hai bàn tay trắng, với vô số lần vấp ngã, khánh kiệt đến bần cùng, không một xu dính túi. Và khi xét đến các trường hợp đó, ta đều hiểu rằng chính cách tư duy, cách suy nghĩ mới là thứ biến người nghèo thành người giàu.

Nhiều người nghèo vẫn hoàn nghèo vì họ suy nghĩ kiểu nghèo, hành động kiểu nghèo, tạo những thói quen không tốt, dẫn đến những kết quả u ám. Với những người này, nghèo đói vốn đã xuất phát ngay từ trong tâm trí.

Một cách khái quát, nhiều người dậm chân tại chỗ, thậm chí đi thụt lùi trong cuộc sống, dù có năng lực và sự chăm chỉ, vì những kiểu suy nghĩ và hành động như sau:

Phàn nàn và bào chữa quá nhiều

Nghèo đói và những lời biện hộ, đổ lỗi luôn đi cùng với nhau, o bế và kìm hãm lẫn nhau. Muốn có tiền, hãy dừng việc đổ lỗi; nếu tiếp tục đổ lỗi, bạn sẽ mãi chẳng kiếm thêm đồng nào.

Khi gặp thất bại hay trắc trở, người nghèo thường tìm cớ để biện minh cho sự trì trệ và chán nản của bản thân, trong khi người giàu sẽ vận động đầu óc để tìm cách giải quyết và vượt qua nó, không phí một giây kêu ca than vãn.

Tin vào sự may rủi

Quá nhiều người nghèo dựa vào may mắn để biện hộ cho thất bại của mình, thành công của người khác. Thực tế, đây rõ ràng là một suy nghĩ có hại, bởi vì chính bản thân mỗi người mới là thứ quyết định vận mệnh của họ.

Tuy nhiên, yếu tố may mắn lại quá phổ biến vì nó là cái cớ hoàn hảo để đổ lỗi cho bất cứ sự thành bại nào. Hãy nhớ rằng nếu muốn chuyển bước từ nghèo lên giàu, đừng để suy nghĩ về vận may điều khiển tâm trí.

Luôn luôn há miệng chờ sung

Cách tốt nhất để giúp một người là cho họ cần câu, chứ đừng cho họ con cá. Nhưng rất nhiều người nghèo chỉ muốn xin cá, chứ không muốn lấy cần câu. Và nếu họ không tự học cách sử dụng cần câu cơm, nghèo đói vẫn sẽ lại bủa vây, sau khi các khoản cứu trợ hay phúc lợi đã dùng hết.

Xét rộng ra trên quy mô toàn xã hội, càng có nhiều những người độc lập, tự chủ về tài chính, xã hội càng ổn định và phồn vinh.

Tìm những lời khuyên không đúng đắn

Người nghèo thường có tật xấu là chê bai hay chỉ trích những người khá giả hơn, có điều kiện kinh tế tốt hơn, trong khi việc thực sự cần làm là học hỏi từ những người đó.

Ngoài ra, người nghèo cũng thường tìm kiếm lời khuyên về tiền bạc từ chính những người cùng cảnh ngộ. Tất nhiên việc này không thể mang lại kết quả nào hữu ích, vì nếu những lời khuyên đó thực sự có giá trị, thực sự đúng đắn, người ta đã chẳng còn ở đó mà chia sẻ cảnh nghèo túng với bạn.

Tìm đến những nguồn tin không đúng đắn

Thay vì đọc và nghe những tin tức tích cực về giáo dục tài chính, phát triển bản thân, v.v…, người nghèo thường dành thời gian đọc báo và thu thập những tin tức tiêu cực trên sóng phát thanh và truyền hình cho nhu cầu giải trí hay giết thời gian. Thói quen này cũng góp một phần không nhỏ vào vũng lầy nghèo nàn, khốn khó mà mọi người mãi không thể thoát ra.

Hãy dành thời gian xem những thứ có ý nghĩ, có giá trị, giúp cải thiện sức khỏe, trí óc, và hơn cả là khả năng kiếm tiền.

Phân tích, trì hoãn quá nhiều

Đôi khi, người ta cần sự thính nhạy và quyết đoán để chớp lấy một cơ hội làm giàu. Nếu cứ mãi lừng chừng và do dự, cân nhắc thiệt hơn, phân tích và lo ngại những mặt hạn chế nhỏ, người ta sẽ dễ đánh mất đại cuộc, để cơ hội trôi qua trong tiếc nuối.

Đây là vấn đề mà nhiều người nghèo thường gặp phải. Vậy nên “có chí làm quan, có gan làm giàu” – người nghèo muốn đổi đời nhất định phải có bản lĩnh và sự gan góc để bứt khỏi những nỗi e sợ kìm hãm họ.

Vung tay quá trán

Người nghèo thường không biết cách quản lí chi tiêu. Họ chi tất cả những gì mình có, đôi khi còn bội chi vào những thứ không thực sự cần thiết. Chính điều đó khiến tiền bạc không bao giờ có thể ngưng đọng và tích lũy trong tay họ. Biết quản lí chi tiêu là một trong những điều kiện cơ bản để người ta ổn định tài chính, chưa tính đến việc làm giàu.

Tóm lại, để chấm dứt vòng tròn nghèo túng, người nghèo phải học cách thay đổi ngay từ suy nghĩ, từ đó mới dẫn tới những thay đổi tích cực trong hành động, và mang lại những kết quả khả quan hơn. Chính bản thân mới là yếu tố quan trọng nhất giúp người nghèo “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

