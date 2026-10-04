7 thành phố trực thuộc Trung ương vừa dẫn đầu cả nước ở một chỉ số quan trọng

Đặc biệt, đây là năm thứ tư liên tiếp Hà Nội giữ vị trí đứng đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Thủ đô Hà Nội - Ảnh: VGP/Thùy Chi

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 4/10, Bộ Khoa học & Công nghệ đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, đồng thời công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Về kết quả chỉ số PII 2026, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 63.80 điểm. Đặc biệt, 7 địa phương đứng đầu bảng thứ hạng quy tụ các thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (58.30 điểm), Hải Phòng (56.33 điểm), Quảng Ninh (55.24 điểm), Bắc Ninh (50.96 điểm), Huế (48.47 điểm) và Đà Nẵng (48.17 điểm).

Công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Kết quả PII không chỉ phản ánh thứ hạng tổng thể mà còn cho thấy những lợi thế và điểm mạnh cụ thể của từng địa phương. Đây là năm thứ tư liên tiếp Hà Nội giữ vị trí đứng đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, điểm nổi bật của Hà Nội trong PII 2026 không chỉ nằm ở vị trí số 1 về điểm số tổng thể. Thành phố dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có 11 chỉ số thuộc nhóm đầu vào và 7 chỉ số thuộc nhóm đầu ra.

Các chỉ số Hà Nội dẫn đầu tập trung vào những lĩnh vực như: Nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, thành phố cũng dẫn đầu ở nhiều đầu ra về tài sản trí tuệ như: Sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

Xét theo 7 trụ cột, Hà Nội đứng đầu 3 trụ cột, gồm: Vốn con người và nghiên cứu và phát triển; Trình độ phát triển của thị trường; Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Thành phố cũng đứng thứ hai về Trình độ phát triển của doanh nghiệp.

Bảng thứ hạng và điểm số PII 2026 của các địa phương

Đứng thứ hai là TP.HCM, với 12/52 chỉ số thành phần dẫn đầu cả nước. Thành phố có thế mạnh ở các chỉ số như tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập.

Trong khi đó, Quảng Ninh đứng thứ ba với 5/52 chỉ số dẫn đầu, trong đó có hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, sản phẩm OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Theo Bộ KH&CN, việc xây dựng một chỉ số tổng hợp về đổi mới sáng tạo nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ số liệu này, các cấp lãnh đạo có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết và lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp.

Ở cấp quốc gia, từ năm 2017, Chính phủ sử dụng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố như một công cụ để nhận diện năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam và xây dựng chính sách.