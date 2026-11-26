Đây là những bộ phim có chất lượng kém nhất năm 2026, trong đó không thiếu những tác phẩm khiến khán giả kỳ vọng rồi lại thất vọng tràn trề.

Sở hữu dàn diễn viên lưu lượng đình đám, nguyên tác ăn khách hay thậm chí là phần tiếp theo của những tượng đài kinh điển, thế nhưng nhiều bộ phim Hoa ngữ ra mắt trong năm 2026 lại rơi vào cảnh "đầu voi đuôi chuột", nhận về làn sóng chê bai dữ dội vì kịch bản lỗ hổng và diễn xuất nhạt nhòa. Mới đây, danh sách những tác phẩm gây thất vọng nhất năm tiếp tục thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ phim Hoa ngữ. Đáng chú ý, có 7 bộ phim bị gọi tên khi đồng loạt ghi nhận điểm số Douban rất thấp, chỉ dừng ở mức từ 5,0 trở xuống.

7. Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên) - 5,0 điểm

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, phim kể về Mộ Dung Thanh Dịch, thiếu gia nhà quân phiệt bị đánh tráo từ nhỏ và được Nhậm Tố Tố cứu giúp. Nhiều năm sau, cả hai gặp lại và nảy sinh tình cảm, nhưng những bí mật, ân oán gia tộc cùng biến động thời cuộc khiến chuyện tình của họ rơi vào vòng xoáy yêu hận.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên là phim nhận điểm số cao nhất trong danh sách các phim dở năm 2026.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn tạo tiếng vang, viral khắp MXH ngay từ trước khi ra mắt nhờ nguyên tác nổi tiếng của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, xoay quanh câu chuyện đời sau của bộ phim ngôn tình Dân quốc kinh điển Không Kịp Nói Yêu Em. Không chỉ vậy, phim còn có dàn cast đẹp lung linh, đặc biệt là cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên.

Dẫu vậy khi ra mắt, phim nhanh chóng vấp phải rất nhiều lời chê bai vì các tình tiết phi lý xuất hiện dày đặc, kịch bản "cẩu huyết" và lời thoại sến súa. Ngoài ra, diễn xuất của hai diễn viên chính cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên trong danh sách những phim dở của năm 2026, đây lại là cái tên đỡ chán nhất.

6. Kiều Sở (Trần Đô Linh, Chu Dực Nhiên) - 4,9 điểm

Kiều Sở xoay quanh Sở Triêu, con gái một vị tướng quân, từng trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của thế tử Tiêu Tuân. Sau khi trọng sinh, nàng quyết tâm thay đổi vận mệnh, bắt tay với Tạ Yến Lai để vạch trần những âm mưu thâm độc, đồng thời bảo vệ giang sơn trước những biến động chính trị.

Phim nhận lời khen về bố cục khung hình, ánh sáng, màu sắc và cách quay đậm chất điện ảnh. Thế nhưng những ưu điểm này dĩ nhiên không thể khỏa lấp quá nhiều những khuyết điểm từ chất lượng kịch bản.

Thẩm mỹ có lẽ là điểm cộng duy nhất của Kiều Sở.

Bộ phim có yếu tố quyền mưu, nhưng bị nhận xét là "quyền mưu 5 tuổi" khi các tình tiết phi lý nối nhau xuất hiện. Thiết lập cho các nhân vật từ chính đến phụ cũng rất yếu. Dường như tất cả chỉ để phục vụ cho việc tạo ra cảm giác sảng khoái từ hành trình báo thù của nữ chính.

Ngoài ra, nhiều khán giả còn phản ánh tạo hình của các nhân vật nam trong phim quá nhiều sự tương đồng, gương mặt cũng ít nhiều có nét giống nhau, khiến người xem rơi vào tình trạng "mù mặt". Thêm vào đó, bộ lọc làm mịn da quá mức khiến những đường nét đặc trưng trên khuôn mặt diễn viên càng trở nên khó phân biệt.

5. Ngự Đình Dao (Ngô Cẩn Ngôn, Trần Triết Viễn) - 4,8 điểm

Mạnh Đình Huy là một cô gái mồ côi mang tham vọng bước chân vào chốn quan trường bằng con đường khoa cử. Cô tình cờ gặp gỡ vị hoàng đế trẻ Anh Quả đang vi hành. Từ những người có chung chí hướng, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau đối mặt với những âm mưu chính trị và đấu tranh để chấn chỉnh triều cương.

Thực tế thời điểm mới lên sóng, Ngự Đình Dao nhận được những lời khen với phần mở đầu khá ổn, các cảnh quay ngoại cảnh gây ấn tượng, diễn xuất của sao nhí Lý Mỹ Dịch Băng viral trên mạng xã hội. Trần Triết Viễn cũng nhận được những lời khen cho cách thể hiện hình tượng đế vương trẻ tuổi, dù một số chỗ gây cảm giác cố tỏ ra lạnh lùng. Ngô Cẩn Ngôn cũng thể hiện được sự sắc sảo và kiên cường của nhân vật. Thế nhưng, diễn xuất vẫn bị rập khuôn, có phần cường điệu và điểm trừ lớn nằm ở việc ngoại hình quá già so với nhân vật.

Ngự Đình Dao hoàn toàn thất bại trong việc xây dựng hình tượng nữ cường cho Mạnh Đình Huy, biến cô thành một kẻ chỉ biết tạo vấn đề cho nam chính.

Giống như Kiều Sở, điểm yếu lớn nhất của Ngự Đình Dao nằm ở kịch bản. Yếu tố tranh đấu quyền mưu của phim cũng phi lý, thiếu chiều sâu. Nữ chính có "hào quang nhân vật chính" quá mạnh, cách hành xử lại bốc đồng, tính cách bị xây dựng thiếu nhất quán. Dù nhân vật Mạnh Đình Huy được xây dựng theo hình tượng nữ cường - đại nữ chủ vốn gắn liền với Ngô Cẩn Ngôn, nhưng cô lại quá phụ thuộc vào nam chính Anh Quả. Những điều này khiến khán giả xem phim vô cùng khó chịu.

Một điểm yếu nữa là dù bản thân hai diễn viên chính diễn không tệ, nhưng họ lại không có phản ứng hóa học đủ tốt, tuyến tình cảm cũng được xây dựng kém thuyết phục.

4. Mùa Hè Nồng Nhiệt (Bao Thượng Ân, Châu Kha Vũ) - 4,8 điểm

Để kiếm tiền phẫu thuật cho người bà đang mắc bệnh nặng, nữ sinh Chu Vãn chủ động tiếp cận Lục Tây Kiêu, con riêng của chồng mẹ mình. Từ một mối quan hệ xuất phát từ sự toan tính, cả hai dần nảy sinh tình cảm chân thành. Thế nhưng, những hiểu lầm khiến họ phải chia xa trước khi gặp lại nhau sau 10 năm.

Mùa Hè Nồng Nhiệt là một bộ phim mà về phần nhìn có lẽ chẳng có gì để chê bai. Bao Thượng Ân và Châu Kha Vũ vừa có nhan sắc, vừa cân tốt các tạo hình hiện đại. Cả hai cũng tạo phản ứng hóa học không hề tệ, dù vẫn có những cảnh diễn đơ.

Bao Thượng Ân và Châu Kha Vũ hợp đóng ngôn tình hiện đại, nhưng một bộ phim cần nhiều điều hơn thế để bùng nổ.

Tuy nhiên, lý do khiến phim chỉ nhận 4,8 điểm trên Douban nằm ở sự hiện diện của tình tiết xa rời thực tế, chẳng hạn như cảnh nam chính đá vỡ đường ống nước trong buổi lễ phát động 100 ngày ôn thi đại học, hay việc 2 nhân vật thả cá vàng vào bể bơi bỏ hoang. Những tình huống này được thêm vào để tạo bầu không khí lãng mạn, nhưng đó chỉ là sự lãng mạn khiên cưỡng mà thôi.

Một điểm trừ lớn khác nằm ở việc biên kịch đã cải biên nguyên tác quá đà. Tiểu thuyết Trụy Lạc của Điềm Thố Ngư mang màu sắc u buồn, khắc họa những tổn thương tâm lý và hành trình chữa lành. Bản truyền hình bị chê biến câu chuyện thành một bộ phim thần tượng thiếu chiều sâu.

3. Chiết Ánh Trăng (Lư Dục Hiểu, Lâm Nhất) - 4,7 điểm

Phim kể về Vân Ly, một cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, quyết tâm sống tự lập. Trong quá trình học cao học tại Nam Vu, cô tình cờ gặp lại Phó Thức Tắc, chàng trai thiên tài mà mình từng thầm thương thời trung học. Vân Ly lấy hết can đảm để theo đuổi tình yêu, đồng thời từng bước chữa lành những tổn thương trong lòng đối phương.

Chiết Ánh Trăng là tác phẩm cuối cùng trong vũ trụ Nam Vu của tác giả Trúc Dĩ. Thế nhưng trái với Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành, Chiết Ánh Trăng tưởng sẽ tạo tiếng vang lớn nhưng lại thất bại toàn tập, thua kém mọi mặt so với đối thủ "tưởng nhẹ ký nhưng lại nặng ký" là Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.

Chiết Ánh Trăng thất bại hoàn toàn so với 2 tác phẩm chuyển thể còn lại trong vũ trụ Nam Vu của Trúc Dĩ.

Nhịp phim bị nhận xét quá mức lê thê, dài dòng. Không chỉ vậy, mối tình thầm thương hai chiều trong nguyên tác dường như đã bị biến thành câu chuyện nữ theo đuổi nam trên màn ảnh, khiến fan nguyên tác không thể cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, Lư Dục Hiểu và Lâm Nhất dù có ngoại hình khá phù hợp, nhưng họ lại thất bại trong việc tạo phản ứng hóa học - yếu tố tối quan trọng đối với những bộ phim ngôn tình thuần túy như Chiết Ánh Trăng.

Điểm cộng duy nhất của Chiết Ánh Trăng có lẽ chỉ là việc Lư Dục Hiểu thể hiện khá ổn sự rụt rè của Vân Ly, cũng như việc phim xây dựng được một bầu không khí nhẹ nhàng, chữa lành. Tuy nhiên, chừng đó còn xa mới đủ và việc phim chỉ nhận điểm số 4,7 là hoàn toàn xác đáng.

2. Vân Tú Hành (Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy) - 3,8 điểm

Phim kể về Phạm Vân, một tiểu thư xuất thân danh môn nhưng có cuộc sống nghèo khó, và vị thành chủ Tề Tranh. Từ chỗ thăm dò, đề phòng lẫn nhau, cả hai dần trở thành những người đồng hành đáng tin cậy. Họ cùng nhau phá bỏ những lễ giáo lỗi thời, giải quyết các cuộc khủng hoảng và xây dựng một Cửu Thành thịnh vượng.

Vân Tú Hành chuyển thể từ light novel Thái Vân Quốc Vật Ngữ của Nhật Bản, nhưng khi làm thành phim đã phá hỏng tinh thần nguyên tác. Marie Claire phiên bản Đài Loan thậm chí dành riêng một bài viết phân tích 7 điểm yếu của bộ phim, Sohu và Sina cũng đăng tải những bài bình luận tiêu cực về tác phẩm.

Vân Tú Hành phá hỏng nguyên tác và nhận điểm số 3,8 rất thấp.

Trong đó, các điểm yếu lớn nhất khiến Vân Tú Hành nhận điểm số siêu thấp này là việc làm lu mờ lý tưởng và hoài bão của nữ chính Phạm Vân. Yếu tố quyền mưu không được quan tâm đúng mức, lại hay cố nhồi nhét những khoảnh khắc lãng mạn vào hoàn cảnh không phù hợp.

Phim có yếu tố hài hước nhưng lại quá nhạt, diễn xuất của dàn diễn viên gây tranh cãi. Ngoài ra, khâu hậu kỳ cũng rất ẩu thả khi lồng tiếng không khớp, cắt dựng rời rạc khiến trải nghiệm xem bị ảnh hưởng.

1. Băng Hồ Trùng Sinh (Hoàng Dương Điền Điềm, Lý Quân Nhuệ) - 2,9 điểm

Tiếp nối câu chuyện còn dang dở của Sở Kiều Truyện, phim bắt đầu từ biến cố khiến Sở Kiều và Gia Cát Nguyệt cùng rơi xuống hồ băng. Sau khi sống sót, Sở Kiều quyết tâm báo thù, đối đầu với Yến Tuân đang ngày càng trở nên tàn nhẫn vì tham vọng quyền lực. Trên hành trình ấy, nàng nhiều lần nhận được sự giúp đỡ của một nam nhân bí ẩn.

Băng Hồ Trùng Sinh có lẽ là bộ phim thất bại nhất năm 2026.

Được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển thể từ IP nổi tiếng với đông đảo fan hâm mộ, thế nhưng Băng Hồ Trùng Sinh thực sự đã hủy hoại một tượng đài. Phim bị chê gần như toàn diện, từ kịch bản, tuyển diễn viên, diễn xuất cho đến cách dàn dựng. Đặc biệt, việc quảng bá là phần tiếp theo chính thống của Sở Kiều Truyện càng khiến bộ phim hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, khi mà chất lượng của Băng Hồ Trùng Sinh quá kém so với phần 1 của bộ ba Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân - Đậu Kiêu.

Ngoài ra, tranh cãi đời tư liên quan đến vụ Hoàng Dương Điền Điềm khoe bông tai, dẫn đến những nghi vấn tham nhũng của cha cô cũng được truyền thông nhận định là một yếu tố ảnh hưởng rất tiêu cực đến thiện cảm của khán giả.