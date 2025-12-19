HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
7 người phụ nữ làm chuyện khó coi trong một ngôi nhà ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC |

Kiểm tra bất ngờ tại một ngôi nhà ở vùng quê Quảng Trị, cảnh sát phát hiện 7 phụ nữ tụ tập nhau đánh bạc dưới hình thức cào tố.

7 Phụ nữ đánh bạc tại Quảng Trị bị bắt giữ trong vụ Kiểm tra bất ngờ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ 7 phụ nữ tụ tập đánh bạc

Ngày 19-12, Công an xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một nhóm 7 người phụ nữ đánh bạc dưới hình thức cào tố (bài cào 3 cây) trên địa bàn, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 15-12, tại nhà bà Cao Thị Tân (51 tuổi; trú thôn Thượng Giang, xã Hòa Trạch), lực lượng Công an xã Hòa Trạch kiểm tra, phát hiện 7 người đang tham gia đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Hồng Thanh (60 tuổi), trú thôn Trung Vũ; Trần Thị Phương Tú (31 tuổi), Trần Thị Phương (50 tuổi), Lê Thị Hiệp (56 tuổi), cùng trú thôn Đông Cảng; Nguyễn Thị Huế (52 tuổi), Nguyễn Văn Phượng (47 tuổi), cùng trú thôn Thượng Giang và Phạm Thị Hiền (48 tuổi), trú thôn Liên Trung, xã Hòa Trạch.

Tại hiện trường và trên người các đối tượng, công an thu giữ tổng cộng 14,7 triệu đồng dùng để đánh bạc cùng nhiều tang vật liên quan. Công an xã Hòa Trạch đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ điều tra.

