Công an phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, khi các đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường.

Trước đó, vào khuya 18-12, Công an phường Bình Thuận phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang ẩn náu tại khu vực Văn Thánh, khu phố 5.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và bắt giữ các nghi phạm.

Công an phường Bình Thuận bắt 2 nghi phạm giết người, phối hợp bàn giao cho Công an Đồng Nai. Ảnh: C.A

Danh tính 2 đối tượng được xác định là L.M.T. (SN 2006; ngụ xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) và P.A.T. (SN 2005; ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh ban đầu, 2 thanh niên này khai nhận đã cùng một số người khác khác sử dụng hung khí gây ra vụ "Giết người" tại xã Thống Nhất vào đêm 17-12, rạng sáng 18-12.

Sau khi gây án, cả hai rời tỉnh Đồng Nai, trốn ra phường Bình Thuận.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an phường Bình Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao 2 nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.