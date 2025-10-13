Theo ERR, chính quyền địa phương Estonia đã đóng cửa trạm kiểm soát biên giới Saatse thuộc vùng Värska, do sự hiện diện của một nhóm quân nhân Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực biên giới.

Bài báo lưu ý rằng, lính biên phòng Estonia đã phát hiện ra sự hiện diện của những người lính Nga, sau đó cửa khẩu ở khu vực có hình dạng giống như chiếc ủng, nơi có 2 đoạn đường vào lãnh thổ Nga đã bị đóng ngay lập tức.





Bài báo cũng cho biết, những người lính biên phòng Estonia quay được cảnh những người lính Nga xuất hiện gần trạm kiểm soát và video này đã được đăng tải trực tuyến.

Tuy nhiên, đoạn phim cho thấy bảy quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga không có bất cứ hành động nào khiến cho binh sĩ Estonia cảm thấy bất an. Họ dường như không hề cố gắng ẩn náu và cư xử khá ôn hòa, nhưng không hiểu sao sự hiện diện của 7 người lính Nga đã khiến họ phải đóng cửa khẩu biên giới.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, Estonia, cùng với Latvia và Lithuania (Litva), hiện đang trong tình trạng lo lắng tột độ về viễn cảnh không bao giờ thành hiện thực của cái gọi là “một cuộc xâm lược của Nga".

Bất kể việc các quan chức chính quyền Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng, Nga không có ý định tấn công các nước NATO, nhưng quân đội các nước này đang tiến hành các cuộc tập trận sơ tán dân cư để ứng phó với viễn cảnh “bị quân Nga tấn công”.

Ngoài ra, chính quyền Tallinn đang yêu cầu các đồng minh NATO tăng cường sự hiện diện quân sự tại Estonia, tương tự như Lithuania, nơi hiện đang đồn trú cả một lữ đoàn xe tăng Quân đội Đức (Bundeswehr), để làm một công cụ răn đe Nga.