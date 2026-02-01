7 ngày biến động của người mua vàng, mua bạc: Lỗ gần 28 triệu trong 1 tuần!

Những ngày cuối cùng của tháng 1 và cũng là trước thềm Tết Nguyên đán, thị trường kim loại quý nói chung chứng kiến nhiều biến động mạnh. Giá vàng, giá bạc lên - xuống theo giờ khiến nhiều người - đặc biệt là những người đã rót tiền mua vàng, mua bạc “vô tình” rơi vào cảnh cảnh đu đỉnh.

Người mua vàng lỗ 9 triệu đồng trong 1 tuần

Thứ Hai (ngày 26/1), giá kết phiên với vàng nhẫn SJC được các nhà vàng lớn niêm yết ở mức 175 triệu đồng/lượng (mua vào) và 177 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn SJC tăng tới 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đến sáng hôm qua - Thứ Bảy (ngày 31/1), các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng nhẫn SJC ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua vào), 171 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng ngày trước đó - Thứ Sáu (30/1), giá vàng nhẫn SJC giảm thêm 12,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC rớt hơn 12 triệu đồng. Đây là mức giảm chưa từng có của giá vàng, vốn là kênh đầu tư được xem như “hầm trú ẩn”.

Còn sang đến hôm nay - Chủ Nhật (ngày 1/2), giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, người mua vàng nhẫn SJC từ đầu tuần (Thứ 2 ngày 26/1) đến giờ đã lỗ: 177 - 168 = 9 triệu đồng/lượng.

Người mua bạc cũng chung tình cảnh: Lỗ gần 28 triệu trong 1 tuần

Cùng thời điểm giá vàng có nhiều biến động, 1 tuần qua, với thị trường bạc, tình hình cũng có phần “chóng mặt” không kém.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thứ Hai (ngày 26/1), giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý vọt lên sát ngưỡng 109,04 triệu đồng (mua vào) và 112,4 triệu đồng (bán ra). So với giá chốt phiên trước đó, mức giá này tương đương mức tăng 5,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 5,68 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Còn đến hôm nay - Chủ Nhật (ngày 1/2), giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý được niêm yết ở mức 84,67 triệu đồng (mua vào) và 87,28 triệu đồng (bán ra).

Như vậy trong vòng 1 tuần, người mua bạc loại 1kg đang lỗ: 112,4 - 84,67 = 27,73 triệu đồng.

3 điều phải tuyệt đối lưu tâm khi mua vàng, mua bạc

1. Xác định rõ mục đích mua

Trước khi mua vàng hay bạc, bạn phải tự trả lời rõ một câu: Mình mua để làm gì?.

Nếu mục tiêu là tích trữ, bạn nên ưu tiên vàng miếng, vàng nhẫn trơn, bạc thỏi. Còn nếu nghĩ tới chuyện kiếm lời trong ngắn hạn, cần hiểu rằng giá kim loại quý nói chung luôn biến động theo thị trường thế giới với nhiều yếu tố khó lường, chứ không tăng đều theo mong muốn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Rất nhiều người mua vì thấy giá đang sốt, nhưng đó lại là lúc rủi ro cao nhất. Không xác định rõ mục tiêu từ đầu dễ dẫn đến tâm lý hoảng loạn khi giá giảm, hoặc tiếc nuối không bán khi đã có lời.

2. Quan tâm chênh lệch mua - bán hơn là chỉ nhìn giá niêm yết

Nhiều người chỉ chăm chăm nhìn giá vàng hôm nay tăng hay giảm bao nhiêu, mà quên mất một yếu tố cực quan trọng: Khoảng chênh giữa giá mua vào và bán ra. Đây chính là “chi phí ẩn” bạn phải trả.

Có thời điểm chênh lệch này bị đẩy lên rất cao, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh. Điều đó có nghĩa là vừa mua xong đem bán lại là lỗ ngay, dù giá thế giới không đổi. Với bạc cũng vậy, chênh lệch thường còn rộng hơn vàng vì tính thanh khoản thấp hơn.

3. Chọn nơi mua uy tín và hiểu rõ sản phẩm mình cầm trên tay

Kim loại quý có giá trị cao, nên chỉ cần sai một chút về chất lượng hay nguồn gốc là thiệt hại không nhỏ. Hãy ưu tiên mua vàng, mua bạc của các thương hiệu, cửa hàng lớn, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng.

Ngoài ra, cần phân biệt rõ giữa vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức; bạc thỏi, bạc trang sức… vì mỗi loại có mức độ tinh khiết, phí gia công và khả năng thanh khoản khác nhau. Ví dụ, vàng trang sức thường bị trừ thêm tiền công khi bán lại, không phù hợp để tích trữ. Hiểu rõ mình đang mua loại kim loại quý nào giúp bạn tránh tình huống tưởng là “đầu tư”, nhưng thực tế lại đang trả tiền cho yếu tố làm đẹp nhiều hơn giá trị kim loại.