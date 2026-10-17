Không phải món đồ hữu ích nào cũng đồng nghĩa với việc gia đình bạn thực sự cần mua.

Khi mua một món đồ cho gia đình, phần lớn chúng ta đều có lý do rất thuyết phục: món này giúp nhà cửa gọn hơn, món kia giúp nấu ăn nhanh hơn, còn món khác chắc chắn sẽ dùng khi có dịp. Thế nhưng sau một thời gian dọn dẹp và loại bỏ đồ đạc không cần thiết, nhiều người mới nhận ra một sự thật khá "đau ví": có những thứ không hề vô dụng, nhưng lại chẳng phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Chúng được dùng vài lần, thậm chí đúng một lần rồi nằm im trong tủ. Nếu đang muốn mua sắm cho nhà cửa, 7 nhóm đồ dưới đây rất đáng để cân nhắc kỹ.

1. Quá nhiều hộp, giỏ đựng đồ

Muốn nhà gọn gàng nên mua thêm đồ lưu trữ nghe rất hợp lý. Vì thế, không ít người cứ thấy hộp nhựa đẹp, giỏ mây xinh hay khay chia ngăn tiện lợi là mua về. Vấn đề là càng nhiều đồ, chúng ta càng cần thêm hộp để chứa chúng. Tủ nhìn có vẻ ngăn nắp hơn nhưng lượng đồ thực tế chẳng hề giảm. Đặc biệt, nhiều chiếc hộp được mua trước khi người dùng xác định mình sẽ đựng gì. Kết quả là kích thước không phù hợp, không vừa tủ hoặc bản thân chiếc hộp cũng trở thành một món đồ cần tìm chỗ cất. Vì vậy, trước khi mua thêm dụng cụ lưu trữ, hãy lọc bỏ những món không còn sử dụng, sau đó mới đo vị trí cần đặt và mua đúng loại cần thiết. Đôi khi thứ giúp căn nhà gọn hơn không phải 5 chiếc hộp mới mà là bớt đi một nửa số đồ cũ.

2. Những món đồ bếp chỉ phục vụ một nhu cầu

Máy làm bánh mì, máy ép, máy làm sữa hạt, máy nướng bánh... đều có thể rất hữu ích nếu được sử dụng thường xuyên. Thế nhưng đây cũng là nhóm đồ rất dễ được mua theo cảm hứng. Lúc mới mua, nhiều người hình dung cảnh sáng nào cũng tự chuẩn bị bữa sáng, cuối tuần làm bánh hay đều đặn ép nước trái cây. Thực tế sau vài lần hào hứng ban đầu, việc lấy máy ra, lắp đặt rồi tháo rửa từng bộ phận có thể khiến người dùng ngại sử dụng. Trong khi đó, một chiếc chảo, nồi hoặc máy xay có sẵn đôi khi đã giải quyết được nhu cầu tương tự. Bởi vậy, trước khi bổ sung một thiết bị mới vào căn bếp, hãy nghĩ đến tần suất sử dụng thực tế thay vì những gì mình có thể làm với nó. Nếu một món đồ chỉ phục vụ một công việc rất cụ thể và dự kiến vài tuần mới dùng một lần, khả năng nó nằm im trong tủ sau thời gian đầu là điều đáng cân nhắc.

3. Máy chiếu mua chỉ để đặt trong phòng ngủ

Hình ảnh một căn phòng tắt đèn, bộ phim được chiếu lên bức tường lớn và chủ nhà nằm trên giường thưởng thức quả thực rất hấp dẫn. Vì thế, máy chiếu dễ trở thành món đồ được mua vì cảm giác hơn là nhu cầu thực tế. Đến khi sử dụng mới thấy trải nghiệm còn phụ thuộc vào độ sáng căn phòng, khoảng cách chiếu, chất lượng thiết bị và cả thói quen xem nội dung của mỗi người. Có người mua máy chiếu về nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại, máy tính bảng hoặc bật TV vì nhanh và thuận tiện hơn. Chưa kể, muốn sử dụng máy chiếu thoải mái còn cần một vị trí đặt máy phù hợp và khoảng tường đủ rộng. Nếu vốn không có thói quen xem phim dài tại nhà, đừng vội mua chỉ vì thấy phòng ngủ của người khác trông đẹp và có không khí hơn khi lắp máy chiếu.

4. Máy ảnh đắt tiền khi không thực sự thích chụp ảnh

Đi du lịch nhiều hơn, có con nhỏ hay đơn giản muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đều có thể khiến chúng ta nghĩ đến chuyện mua một chiếc máy ảnh tốt. Tuy nhiên, sở hữu thiết bị tốt không đồng nghĩa với việc sẽ chụp ảnh thường xuyên. Máy ảnh chuyên dụng cần được mang theo, sạc pin, bảo quản và người dùng cũng cần dành thời gian tìm hiểu nếu muốn tận dụng khả năng của thiết bị. Trong khi đó, điện thoại luôn nằm sẵn trong túi và với nhu cầu chụp ảnh đời thường, sự tiện lợi đôi khi quan trọng hơn rất nhiều. Nếu thực sự yêu nhiếp ảnh, một chiếc máy ảnh tốt tất nhiên là khoản đầu tư xứng đáng. Nhưng nếu mục đích chủ yếu là "để lúc nào đi chơi còn chụp", hãy cân nhắc kỹ. Không ít thiết bị đắt tiền trải qua đúng một hành trình quen thuộc: được mang theo rất chăm chỉ trong vài chuyến đi đầu tiên rồi dần nằm yên trong tủ.

5. Quá nhiều bộ chăn ga gối

Chăn ga là một trong những món rất dễ khiến người ta muốn mua thêm bởi chỉ cần thay màu sắc hoặc họa tiết, phòng ngủ đã có cảm giác mới mẻ. Giá của từng bộ đôi khi cũng không quá lớn nên tâm lý "mua thêm một bộ cũng chẳng sao" rất dễ xuất hiện. Tuy nhiên, chăn ga không phải món tiêu hao nhanh. Một gia đình thường chỉ sử dụng luân phiên một số bộ nhất định, trong khi những bộ còn lại có thể nằm trong tủ suốt nhiều tháng. Vấn đề rõ hơn với những căn nhà có ít không gian lưu trữ bởi chăn, ga, vỏ gối và đồ dùng theo mùa chiếm khá nhiều diện tích. Do đó, thay vì nhìn thấy một bộ đẹp rồi tự hỏi "có thích không", hãy thử hỏi "nhà mình đang có bao nhiêu bộ rồi?". Chỉ một câu hỏi như vậy cũng có thể ngăn được khá nhiều lần mua sắm không cần thiết.

6. Chậu cây mua nhiều hơn khả năng chăm cây

Một chiếc chậu đẹp có thể khiến góc ban công hay phòng khách trông chỉn chu hơn hẳn. Bởi vậy, mỗi lần mua cây mới, nhiều người lại tiện tay sắm thêm một chiếc chậu cho "đồng bộ". Thế nhưng cây có vòng đời riêng, chưa kể không phải ai cũng có đủ thời gian và kinh nghiệm để chăm cây lâu dài. Cây có thể chết, được cho đi hoặc thay bằng loại khác nhưng những chiếc chậu vẫn còn nguyên. Cứ như vậy, ban công, sân thượng hoặc góc kho dần xuất hiện một loạt chậu trống mà chẳng biết bao giờ mới dùng lại. Đặc biệt, những chiếc chậu lớn hoặc làm bằng vật liệu nặng vừa chiếm diện tích vừa khiến chủ nhà ngại xử lý. Nếu mới bắt đầu trồng cây, tốt hơn hết nên mua với số lượng vừa phải, tận dụng chậu đang có và chỉ đổi khi thực sự cần. Đừng để sở thích trồng vài chậu cây cuối cùng biến thành sở thích... tích trữ chậu.

7. Đồ lưu niệm sau mỗi chuyến du lịch

Nam châm tủ lạnh, móc khóa, tượng nhỏ, đồ trang trí hay những món mang biểu tượng của địa phương thường không quá đắt nếu mua riêng lẻ. Chính vì vậy, chúng rất dễ xuất hiện trong hành lý trở về sau mỗi chuyến đi. Ở thời điểm mua, món đồ nào cũng có vẻ đặc biệt và gắn với một kỷ niệm. Nhưng hãy thử nhìn lại những món đồ lưu niệm mua cách đây 3-5 năm: bao nhiêu món vẫn được sử dụng, trưng bày hoặc khiến bạn thực sự muốn giữ lại? Không ít món chỉ hấp dẫn khi chúng ta còn đang ở điểm du lịch. Khi mang về nhà, chúng nhanh chóng nằm trong một góc, bám bụi rồi trở thành thứ khiến chủ nhà phân vân mỗi lần dọn dẹp. Muốn lưu giữ kỷ niệm không nhất thiết chuyến đi nào cũng phải mang về một món đồ. Một bức ảnh đẹp, một món đặc sản có thể dùng hết hoặc đơn giản là dành khoản tiền đó cho một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi đôi khi hợp lý hơn.

Mua ít đi không có nghĩa là sống thiếu thốn

Điểm chung của 7 nhóm đồ trên không phải chúng "vô dụng". Máy chiếu có thể được bật mỗi tối, máy ảnh có thể là món đồ không thể thiếu với người mê nhiếp ảnh, còn một chiếc máy làm bánh cũng hoàn toàn đáng tiền nếu gia đình sử dụng thường xuyên. Điều đáng nói là chúng ta rất dễ đánh đồng công dụng của một món đồ với nhu cầu của chính mình. Vì vậy, trước khi thanh toán, hãy thử trả lời 3 câu hỏi:

- Nhà đã có thứ nào làm được công việc tương tự chưa?

- Mình thực sự sẽ sử dụng món này với tần suất bao nhiêu?

- Nếu không mua hôm nay, cuộc sống có bất tiện hơn không?

Nếu cả ba câu trả lời đều chưa đủ thuyết phục, có lẽ để món đồ ở lại cửa hàng mới là cách tiết kiệm tiền và không gian hiệu quả nhất.