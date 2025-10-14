7 mẹo vặt quý hơn vàng: Sách vở không dạy nhưng bố tôi biết tất

Nhà tôi luôn đầy ắp những mẹo vặt tưởng nhỏ mà cực kỳ hữu ích, mà nếu không có bố, có lẽ tôi là người cuối cùng trên thế giới mới biết. Từ nhà bếp, phòng ngủ đến cách tiết kiệm tiền điện, ông ấy luôn có cách giải quyết đơn giản mà hiệu quả không tưởng.

1. Đầu cây lau nhà… biến thành giẻ lau

Giẻ lau thì hay rách, dễ bẩn và khó dùng, còn đầu cây lau nhà thì… tưởng để lau sàn thôi. Bố tôi cắt ra, biến thành giẻ lau cực kỳ tiện. Dùng để lau bồn rửa, bếp, chảo sắt, sạch bong mà lại dễ giặt, cực kỳ bền. Lúc tôi thấy lần đầu, thực sự “wow” và tự hỏi sao bố có thể nghĩ ra phương pháp đỉnh cao này.

2. Nến trắng khử mùi cực đỉnh

Ăn lẩu hay nấu món nặng mùi xong, bố tôi không mở máy lọc hay xịt hóa chất gì. Chỉ cần một cây nến trắng thắp lên, mùi hôi trong phòng biến mất chỉ vài phút. Hoá ra nến khi cháy sinh ra carbon vô định hình, hút mùi và màu, vừa nhanh vừa tiết kiệm.

3. Nồi hấp biến thành lò nướng

Mùa đông tôi tưởng phải mua lò nướng mới có khoai nướng ngon, nhưng bố tôi tận dụng luôn nồi hấp cũ. Chỗ trên để nướng, chỗ dưới nướng khoai, tiện lợi, bền, rẻ mà hiệu quả còn hơn lò mua ngoài. Tôi nhìn mà chỉ biết “thua bố rồi”.

4. Bình nước + khăn ướt = máy tạo độ ẩm

Mùa đông, phòng tôi khô hanh, tôi định mua máy phun sương vài trăm nghìn. Bố tôi chỉ dùng một bình nước khoan cũ, cắt lỗ treo khăn ướt lên, thế là phòng vừa ẩm vừa rẻ. Đơn giản mà hiệu quả bất ngờ.

5. Tiết kiệm tiền điện cực đơn giản

Tôi hay trả tiền điện qua app, không quan tâm gì. Bố tôi hướng dẫn tải thêm một vài app ví điện tử, dùng voucher, chọn gói cước hợp lý, mỗi lần thanh toán tiết kiệm vài chục nghìn. Một năm cũng là số tiền không nhỏ.

6. Rau cần, hành lá cũng có thể làm cây cảnh

Bố tôi cắm luôn rau cần trong lọ nước, không tủ lạnh, vừa giữ tươi, vừa trang trí bếp, lại tạo mùi thơm nhẹ. Thực ra các loại rau như hành, hẹ cũng vậy, vừa ăn vừa ngắm, vừa mới mẻ lại tiện lợi.

7. Gấp chăn, trải giường đúng cách

Trước giờ tôi toàn nhồi chăn vào máy giặt, giặt xong chăn bị nhăn và không sạch. Bố chỉ tôi rằng nên gấp chăn đúng cách khi giặt, hiệu quả ngay tức thì, vừa sạch vừa gọn gàng, chẳng phải tốn tiền mua các loại nước xả hay bóng giặt thêm.

Cuối cùng, tôi nhận ra, những mẹo vặt này không phải lúc nào cũng tiết kiệm tiền bạc trực tiếp, nhưng nó tiết kiệm thời gian, công sức và cả… stress trong đời sống. Điều quan trọng hơn, nó thể hiện cách bố tôi nhìn cuộc sống: đơn giản, thông minh và biết tận dụng mọi thứ xung quanh.

Theo: Toutiao