Có lẽ ai cũng đã ít nhất một lần được thưởng thức bát canh hoa thiên lý mát ngọt vào mùa hè và không thể quên được vị ngon của nó. Tuy nhiên, ngoài việc là thức ăn, hoa thiên lý còn có nhiều tác dụng khác nữa cho các gia đình. Trồng một giàn thiên lý trong sân nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp truyền thống mà còn là một "kho báu" lợi ích cho sức khỏe và không gian sống. Dưới đây là 7 lý do tại sao bạn nên sở hữu một giàn hoa này:

1. "Máy điều hòa" tự nhiên tuyệt vời

Giàn hoa thiên lý giúp che nắng gắt, giảm nhiệt độ đáng kể cho ngôi nhà.

Thiên lý là loại cây dây leo có tán lá dày và xanh mướt quanh năm. Một giàn thiên lý trước sân sẽ giúp che chắn nắng gắt, giảm nhiệt độ đáng kể và tạo bóng mát cho ngôi nhà trong những ngày hè oi bức.

2. Nguồn thực phẩm sạch và bổ dưỡng

Hoa thiên lý là nguyên liệu cho nhiều món ăn ngon như xào thịt bò, nấu canh cua, hay làm nộm. Đây được coi là loại rau sạch vì cây rất dễ trồng, ít sâu bệnh và hầu như không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

3. Hỗ trợ giấc ngủ và an thần

Hoa thiên lý có nhiều tác dụng cho sức khỏe.

Theo Đông y, hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình, giúp thanh nhiệt và an thần hiệu quả. Thường xuyên ăn hoa thiên lý giúp cải thiện chứng mất ngủ, giảm căng thẳng và làm dịu hệ thần kinh.

4. Thanh lọc không khí và xua đuổi côn trùng

Hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết của hoa thiên lý không chỉ giúp thư giãn tinh thần mà còn có khả năng thanh lọc bụi bẩn, cung cấp oxy tươi cho gia đình. Đặc biệt, mùi hương này còn giúp xua đuổi một số loại côn trùng gây hại.

5. Ý nghĩa phong thủy tốt lành

Trong phong thủy, giàn thiên lý tượng trưng cho tình cảm gia đình gắn kết, vợ chồng chung thủy và hạnh phúc bền chặt. Màu vàng của hoa còn được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, thu hút năng lượng tích cực và may mắn.

6. Hỗ trợ sức khỏe đa năng

Ngoài việc giúp ngủ ngon, hoa thiên lý còn giàu chất xơ, vitamin C và kẽm giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân và đặc biệt tốt cho việc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Đặc biệt, theo thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống, đối với nam giới, hàm lượng kẽm cao trong hoa còn giúp đẩy chì ra khỏi tinh dịch, hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe sinh sản.

7. Dễ trồng và ít công chăm sóc

Thiên lý là loại cây cực kỳ "dễ tính", có thể thích nghi với nhiều loại đất và chịu được thời tiết khắc nghiệt. Bạn chỉ cần làm giàn chắc chắn và tưới nước đầy đủ là cây có thể phát triển xanh tốt, ra hoa quanh năm.

*Lưu ý nhỏ: Khi nấu các món ăn từ thiên lý, bạn không nên nấu quá chín để giữ trọn vẹn dưỡng chất và tránh kết hợp với các thực phẩm quá giàu sắt (như gan động vật) nếu đang muốn bổ sung kẽm cho cơ thể.

Ngoài ra, dù giàn thiên lý mang lại bóng mát và thực phẩm ngon, nhưng do đặc tính xanh mướt, rậm rạp và tỏa hương về đêm, nó có thể trở thành nơi trú ngụ của các loại bò sát nếu không được quản lý tốt. Vì thế, để tránh việc giàn thiên lý thu hút rắn rết, bạn cần bảo đảm những yếu tố sau:

- Cắt tỉa định kỳ, tránh để quá rậm rạp: Rắn thường tìm đến những nơi có chuột, ếch hoặc côn trùng. Hãy đảm bảo sân vườn sạch sẽ để không thu hút chuột, từ đó gián tiếp loại bỏ nguyên nhân rắn tìm đến giàn cây.

- Vệ sinh gốc cây sạch sẽ: Không nên để cỏ dại mọc um tùm hoặc chất đống rác, gạch đá, chậu hỏng quanh gốc thiên lý. Đây là những "hang ổ" lý tưởng để rắn và rết ẩn nấp.

- Trồng các loại cây "khắc tinh" xung quanh: Bạn nên trồng thêm các loại cây có mùi mạnh mà rắn rất sợ ở gần gốc thiên lý hoặc xung quanh sân như: cây sả, tỏi, hoặc hoa lan tỏi. Tinh dầu từ các loại cây này là rào cản tự nhiên cực kỳ hiệu quả.

- Rắn thường tìm đến những nơi có chuột, ếch hoặc côn trùng. Hãy đảm bảo sân vườn sạch sẽ để không thu hút chuột, từ đó gián tiếp loại bỏ nguyên nhân rắn tìm đến giàn cây.

Gia Linh (Tổng hợp)