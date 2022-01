Những ai thích trồng hoa luôn trồng một vài chậu cây ở nhà để trang trí nhà cửa và làm cho không gian sống trở nên xanh hơn. Đặc biệt một số gia đình giàu có thường trồng nhiều cây mang ý nghĩa phong thủy, thu hút tài lộc và vận may.

Trên thực tế, bạn không cần mua những chậu cảnh quá đắt tiền nhưng vẫn mang ý nghĩa tốt lành, tăng thêm vượng khí cho mái ấm. 7 loài cây hoa phong thủy dưới đây là lựa chọn hàng đầu được giới nhà giàu ưa chuộng.

1. Cây đại quân tử (quân tử lan)

Cây đại quân tử

Từ thời cổ đại, cây đại quân tử đã rất được giới quý tộc yêu thích. Lá của đại quân tử dày, nhìn từ phía bên giống như một chiếc quạt khép, khi nhìn trực diện thì như một chiếc quạt mở đều.

Khi hoa lan quân tử nở, trông cứ như một tài tử điềm đạm, tài nhưng không kiêu, trí nhưng không ngạo. Dù là đặt ở vị trí nào cũng toát lên vẻ thanh tao, sang trọng. Cây đại quân tử thích hợp đặt trong nhà, nếu phối cùng chiếc chậu mang hơi hướng cổ điển thì càng đẹp hơn.

2. Măng leo (măng bàn tay, thủy tùng)

Cây măng leo

Măng leo có hương nồng, thường được đặt trong phòng làm việc. Nếu phải chọn một chậu cây nhỏ xinh để đặt trên bàn, cây măng leo sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Măng leo có kích thước nhỏ, cành nhánh rủ xuống tự nhiên, lá có hình dạng như những đám mây bồng bềnh, thân cành mảnh nhưng vẫn chắc chắn, ngụ ý tinh thần vươn lên vững vàng.

Đặt một chậu măng leo xanh tốt trong phòng làm việc có thể làm giảm mỏi mắt sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời tạo cho gia chủ động lực để không ngừng tiến bộ, giống như những khớp tre của măng leo vậy, không ngừng vươn cao.

Nếu được nuôi trồng tốt, măng leo có thể sinh trưởng đến vài mét. Tuy nhiên, để trưng trong nhà, bộ rễ của cây thường được cố định trong một chậu hoa nhỏ, không nên để bộ rễ của cây phát triển tự do.

3. Cây sen đá đô la

Sen đá đô la

Cái tên sen đá đô la rất may mắn, hơn nữa giá thành lại rẻ. Loại cây này khi được tạo dáng bonsai kết hợp với chậu cây cổ sẽ càng thanh tao, sang trọng.

Tuổi thọ của cây sen đá đô la có thể lên đến vài chục năm, nuôi trồng rất đơn giản, lại mang ý nghĩa tốt đẹp. Đây là loại cây mọng nước rất đẹp, bạn có thể cắt tỉa thành nhiều dáng bonsai khác nhau để tô điểm cho không gian sống.

Cây sen đá đô la phải được nuôi trong môi trường nhiều ánh sáng hoặc ngoài trời, bạn có thể đặt chậu cây ngoài ban công, đừng quên cắt tỉa cành thường xuyên để giữ dáng cây đẹp.

4. Cây phát tài (cây kim ngân)

Cây phát tài

Cây phát tài thường được trồng trong phòng khách và cửa ra vào ở nhiều trung tâm thương mại. Cây phát tài tượng trưng cho tài lộc dồi dào, mang ý nghĩa tốt lành nên đương nhiên được nhiều người lựa chọn.

Hơn nữa, dáng cây đặc biệt cao và đẹp, tỏa ra những tán lá tươi tốt. Loài cây này vừa được trồng để thanh lọc không khí, vừa để trang trí nhà cửa.

Lý do khiến cây phát tài bán chạy hàng đầu là vì tên cây mang ý nghĩa hút tài lộc và may mắn đến cho gia chủ. Cách chăm sóc cũng rất đơn giản, bạn hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng chiếu, thường xuyên tưới nước và phun sương để giữ ẩm cho lá.

5. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ cùng là loài cây được giới nhà giàu ưa chuộng. Lá mọc thẳng, phiến lá có viền vàng và sọc hổ, trông rất độc đáo. Loại cây này rất dễ chăm sóc, dễ dàng chia và ghép chậu, khả năng chịu nóng và chịu râm tuyệt vời, dù là đặt ở đâu cũng rất xinh xắn.

So với những loại cây khác thì lưỡi hổ dễ nuôi trồng hơn rất nhiều, bạn có thể trồng trong phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, bất cứ nơi nào có ánh sáng tán xạ.

6. Cây phong lan

Cây phong lan

Cây phong lan được mọi người yêu thích nhờ dáng cây thanh lịch, tao nhã. Trong thế giới loài hoa, phong lan vốn là biểu tượng của sự thanh bình, hoa lan không bao giờ đua nhau khoe sắc, dáng lá thanh tao, thế cây tự tại, hương thơm thanh tao. Vì vậy, phong lan là loài cây trang nhã nhất trong tất cả cây cảnh.

Việc chăm sóc cây lan thực ra cần có kỹ thuật nhất định. Để lan sinh trưởng tốt bạn cần có môi trường tốt và ẩm ướt, cấu hình đất và tưới nước tốt thì cây mới có thể phát triển được.

7. Hòn non bộ

Hòn non bộ

Thời xưa, những gia đình giàu có thường trồng những chậu non bộ đắt tiền. Hòn non bộ chủ yếu là cây tùng bách hoặc cây bụi. Một chậu non bộ chỉ nằm trong một lọ hoa nhỏ, nhưng thân và cành cây đều săn chắc, căng tràn sức sống.

Nhiều người giàu thích chơi hòn non bộ chứ không thích những loài cây cảnh khác, ngày xưa một chậu non bộ rất đắt tiền, chỉ người giàu mới mua được.

Hơn nữa, người đam mê hòn non bộ phải cắt tỉa, vun đắp thường xuyên và cần phải tìm hiểu sâu về văn hóa chơi cây cảnh, bù lại, họ là những người tương đối có tính nghệ thuật và thẩm mỹ. Tất nhiên, người chơi hệ bonsai như thế phải có nguồn tài chính nhất định, thế nên đây cũng là một trong những loại cây ưa thích của giới nhà giàu.

