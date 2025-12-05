7 loại cây có khả năng hút khí độc, lọc sạch 85% không khí trong 24h, nên trồng ngay trong những ngày ô nhiễm nặng

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng và chỉ số AQI nhiều ngày liên tiếp ở mức kém, việc cải thiện chất lượng không khí trong nhà trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình đô thị.

Bên cạnh máy lọc không khí và các biện pháp hạn chế tiếp xúc với bụi mịn, nhiều nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng một số loại cây xanh có thể hỗ trợ hấp thụ khí độc, góp phần làm sạch không gian sống.

Dựa trên các tài liệu khoa học và kết quả thí nghiệm được công bố, dưới đây là 7 loại cây được đánh giá có khả năng lọc một số chất ô nhiễm trong môi trường kín, phù hợp để trồng trong giai đoạn ô nhiễm nặng.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có hiệu quả sản xuất oxy cao, có nguồn gốc từ châu Phi và Brazil. Bộ lá có vằn màu xanh đậm hoặc màu vàng nhìn rất đẹp mắt. Đây là một trong những loại cây trồng trong nhà được yêu thích nhất ngay cả trước khi người ta biết đến đặc tính tạo ra nhiều oxy của nó.

Đặt cây lưỡi hổ trong phòng khách để tăng khả năng lọc sạch không khí

Cây lưỡi hổ ưa ánh sáng gián tiếp, có thể chịu được một lượng ánh nắng trực tiếp ít. Có thể sống được trong các khu vực thiếu ánh sáng trong nhà. Loài cây này cũng có thể làm sạch không khí bằng cách hấp thụ formaldehyde, nitơ oxit, xylen, benzen và trichloroethylene.

Đáng chú ý, cây lưỡi hổ được cho là vẫn có thể tiếp tục sản xuất oxy ban đêm. Điều này giúp gia chủ ngủ ngon hơn vì cải thiện nhịp thở, giấc ngủ sâu hơn, khiến nó trở thành một loại cây tuyệt vời cho phòng ngủ.

Cây trầu bà

Cây trầu bà (Epipremnum aureum), còn gọi là hoàng tâm điệp, vạn niên thanh leo hay pothos, thuộc họ Ráy (Araceae). Có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Đông Nam Á, cây trầu bà sinh trưởng theo dạng thân leo, thường được trồng trong chậu, bình nước hoặc treo trên cao để rủ xuống tạo vẻ mềm mại, sinh động.

Theo công trình nghiên cứu nổi tiếng của NASA – Clean Air Study (1989), trầu bà được xếp vào nhóm thực vật có thể hấp thu hiệu quả nhiều loại khí độc hại thường tồn tại trong nhà, đặc biệt là:

- Formaldehyde: chất dễ bay hơi phát sinh từ sơn tường, keo dán gỗ, rèm cửa, thảm trải sàn

- Benzen, Xylene, Toluene: xuất hiện trong khói thuốc, nước lau sàn, mỹ phẩm, sáp thơm

- Carbon dioxide dư thừa và các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)

Chỉ cần một chậu trầu bà trong phòng ngủ, phòng làm việc hay không gian điều hòa kín, cây có thể giảm đến 78–85% hàm lượng độc chất chỉ trong vòng 24 giờ – theo xác nhận từ một nghiên cứu công bố trên Journal of Environmental Science and Health (2023).

Không dừng lại ở việc lọc khí, trầu bà còn có khả năng:

- Hấp thụ bức xạ điện tử phát ra từ máy tính, điện thoại, tivi – thủ phạm âm thầm gây mệt mỏi và suy giảm miễn dịch.

- Giảm bụi mịn trong không khí nhờ hệ thống lá lớn, bề mặt dày có tính bắt dính cao.

- Cân bằng độ ẩm tự nhiên, giúp không khí dễ thở hơn, đặc biệt trong phòng máy lạnh.

Cây cau kiểng

cau kiểng có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới, thường được tìm thấy ở các vùng của Ấn Độ và Philippines. Đây là loại cây nhiệt đới rất tốt cho việc sản xuất oxy. Nếu trong nhà có một hoặc hai bụi cau cảnh cây lớn có thể làm tăng mức oxy trong không gian sống.

Cau kiểng cần đất ẩm vừa phải, ưa thích ánh sáng hắt chứ không cần ánh sáng trực tiếp nên phù hợp đặt trong nhà.

Chúng không chỉ tạo ra hàm lượng oxy cao mà còn lọc sạch không khí, loại bỏ các chất ô nhiễm như formaldehyde, xylene, benzen và toluene. Điều này có lợi cho người bị viêm xoang, giúp cải thiện vấn đề hô hấp, làm thư giãn thoải mái tinh thần cho mọi người trong không gian sống.

Cây lan ý

Lan ý có hoa màu trắng nổi bật rất đẹp. Đây cũng là một loại cây trồng ít bảo dưỡng và dễ thích nghi. Cây có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới ở Mỹ.

Lan ý là một trong những loại cây lọc không khí hiệu quả nhất, vì nó cũng giải phóng oxy vào ban đêm, cũng như tăng độ ẩm lên 5% và tạo cho bạn một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì những loại cây này rất độc đối với mèo.

Cây thường xuân

Cây thường xuân (dây lá nho, dây nguyệt quế) trồng tạo hàng rào, cổng hoa, treo ban công, bên cửa sổ vừa là, cảnh bởi lá đẹp, sống lâu năm. Cây còn có tác dụng thanh lọc không khí giúp trong lành và đuổi muỗi hiệu quả. Cây ưa bóng râm trồng treo trong nhà, văn phòng, ban công, nhà bếp hoặc ngoài trời, nhưng nhiệt độ không quá cao.

Cây có khả năng hấp thu nhiều chất gây ô nhiễm, đặc biệt là fomandehit, benzen, xylen và toluen.

Nên để cây nha đam ở phòng bếp

Nha đam (lô hội) lọc sạch không khí khỏi benzen và formaldehyde - các loại khí độc có thể gây ung thư được giải phóng từ các vật dụng bằng gỗ hoặc vật liệu như ván ép, ván sợi, vật liệu cách nhiệt; sơn; giấy dán tường; các sản phẩm tẩy rửa gia dụng; khói thuốc; keo dán... Loài cây này hấp thụ carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO) và nhả khí oxy về đêm nên có thể đặt trong phòng ngủ.

Nha đam có khả năng biểu thị lượng ô nhiễm trong không khí vượt quá mức cho phép qua những đốm nâu trên thân cây. Khi cây xuất hiện nhiều đốm nâu chứng tỏ không khí quanh khu vực đó bị ô nhiễm nặng.

Cây dương xỉ

Loại cây này được mệnh danh là máy lọc không khí do có khả năng loại bỏ formaldehyde, một số kim loại độc hại như asen, thủy ngân,... và cải thiện độ ẩm trong không khí.

Cây bố trí cây xanh trong nhà

Để cải thiện không gian sống, bên cạnh việc đóng kín cửa và dùng máy lọc khí, việc chọn đúng loại cây cho từng khu vực trong nhà là giải pháp giúp gia chủ tạo lọc bụi mịn, giảm ô nhiễm cho không gian sống.

Ở khu vực phòng khách, nơi thường xuyên có người qua lại, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và gần lối ra vào, gia chủ nên ưu tiên các loại cây có khả năng lọc không khí, hấp thụ khí độc và chịu được sự thay đổi đột ngột về ánh sáng. Trong đó, lưỡi hổ có thể sinh trưởng tốt trong bóng râm, giúp lọc formaldehyde từ sơn tường, gỗ công nghiệp. Cây kim tiền và trầu bà hỗ trợ hấp thụ bức xạ và khí thải từ thiết bị điện.

Cây trầu bà có khả năng hút khí độc, lọc sạch không khí, đặc biệt là khí thải từ thiết bị điện

Với không gian kín như phòng ngủ, gia chủ nên chọn các loại cây có khả năng tăng độ ẩm tự nhiên, hoạt động tốt trong môi trường ít lưu thông khí. Lan ý là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng hấp thụ benzene, xylene - hai hợp chất thường xuất hiện trong không khí từ đồ nhựa và vải tổng hợp. Loại cây này còn có thể cân bằng độ ẩm khi điều hòa hoạt động liên tục.

Dương xỉ cũng là loài cây chịu bóng tốt, có khả năng làm mát và hút kim loại nặng trong không khí. Tuy nhiên, cây cần đặt xa đầu giường, tại nơi có ánh sáng khuếch tán để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Tại phòng bếp, nơi có độ ẩm cao, gia chủ có thể cân nhắc trồng những loại cây ít rụng lá, dễ vệ sinh. Cây lô hội phù hợp đặt trong khu vực bếp nhờ ưu điểm dễ sống, ưa sáng nhẹ và không cần tưới thường xuyên. Chúng có thể được đặt trên kệ gần chậu rửa, góc cửa sổ hoặc mặt bàn thoáng khí. Bên cạnh khả năng lọc không khí, phần gel bên trong lá lô hội còn có thể sử dụng để làm dịu bỏng nhẹ, phù hợp với tính chất sử dụng của không gian nấu nướng.

Trầu bà cũng thích hợp đặt tại góc bếp hoặc bệ rửa nhờ khả năng chịu ẩm, nhưng cần tránh đặt quá gần bếp nấu để bảo vệ lá khỏi nhiệt độ cao.

Đối với bàn làm việc, các loại cây kích thước nhỏ như cau tiểu trâm, cây hạnh phúc giúp cải thiện độ ẩm cục bộ và thư giãn thị giác. Cau tiểu trâm được đánh giá cao nhờ khả năng lọc bớt khí độc từ máy tính, máy in.

Trồng cây trong nhà không phải là giải pháp lọc không khí tuyệt đối, nhưng nếu được lựa chọn và bố trí hợp lý, cây xanh có thể đóng vai trò bổ trợ, cùng các giải pháp thông gió, lọc khí chủ động để nâng cao chất lượng không gian sống.