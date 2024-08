Khi nhiều người trang trí nhà cửa, họ hoàn toàn làm theo những mộng tưởng của riêng mình, không tính đến thói quen sinh hoạt và những bất tiện của việc ở lại sau này, kết quả là họ tạo ra rất nhiều đồ trang trí vô dụng, chỉ được phát hiện sau một thời gian sau khi chuyển đến, nhưng đã quá muộn.

1. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn ở ban công

Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn dành cho ban công đã thực sự được ưa chuộng trong một thời gian. Loại cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn này tạo cho người ta ấn tượng là đẹp, thoáng và cao cấp. Tấm kính càng lớn thì tiền càng cao.

Tôi chân thành đề nghị nếu không phải là phòng view biển, phòng view hồ, hoặc có view đặc biệt bên ngoài cửa sổ thì cửa sổ kính ban công có thể làm thành cửa sổ nhôm cầu gãy thông thường, không cần thiết phải sử dụng kính cỡ lớn đắt tiền.

2. Trần nhà không có đèn chính

Có nhiều lý do dẫn đến việc trang trí không có ánh sáng chính không thành công. Một số là do gạch lát sàn không được chọn chính xác để phản chiếu ánh sáng. Một số là do đèn quá dày đặc và có vẻ lộn xộn. thấp. Do đó, trần treo không có đèn chính được cải thiện hơn nữa. Ngược lại, đèn trần thông thường có đèn phụ sẽ đáng tin cậy hơn.

3. Vòi kéo phòng tắm

Lúc đầu tôi nghĩ vòi kéo rất hữu ích, nhưng sau khi mua về lắp đặt, tôi phát hiện ra vòi kéo trong phòng tắm đã không được sử dụng vài lần trong suốt cả năm.

Thực ra việc lấy nó ra để gội đầu hay lau chùi bồn rửa cũng không hữu ích lắm, vì bồn rửa trong phòng tắm ngay từ đầu đã không lớn, và việc lau chùi có thể được thực hiện bằng giẻ lau không thuận tiện bằng. Thò đầu xuống vòi, hạ tay xuống và xả nước bây giờ thấy thật lãng phí. Tiền mua nó vừa đắt vừa vô vị.

4. Gạch men ốp tường toàn bộ ngôi nhà

Tôi thực sự không cần thiết phải ốp gạch men lên tường. Tôi nghĩ nó có khả năng chống bám bẩn, bền và dễ lau chùi. Nhưng thực tế, những gì gạch men ốp tường lại mang lại là 1 loạt vấn đề như bụi bẩn. Ngược lại, cuối cùng tôi đã chọn sơn latex cho tường. Nó đơn giản, không phản chiếu và có kết cấu tuyệt vời. Một số bụi có thể được làm sạch chỉ bằng một lớp bụi nhẹ. Điều quan trọng nhất là chi phí trang trí thấp hơn.

5. Tủ cửa kính

Từ tủ bếp đến tủ quần áo, nhiều người cho rằng tủ cửa kính là loại cao cấp. Nhiều người thậm chí còn làm tủ cửa kính đen sậm nhưng kết quả là dù có đặt thứ gì trong tủ thì trông rất bừa bộn và không thể mở được. Nó thậm chí còn tối hơn khi bật đèn.

Bản thân cửa tủ kính cũng rất dễ bị bám dấu vân tay và bụi bẩn. Nếu bạn không có thói quen lau chùi và chăm sóc nó thì tôi khuyên bạn không nên coi việc làm cửa tủ bằng kính là đơn giản và đẹp.

6. Tường tivi (TV) bằng đá cẩm thạch

Tường TV bằng đá cẩm thạch, hoặc tường TV phức tạp với đá cẩm thạch + lưới tản nhiệt bằng gỗ + ánh sáng xung quanh. Tôi khuyên bạn không nên làm kiểu trang trí này nữa khi về nhà, chứ đừng nói đến phong cách này.

Sử dụng lâu ngày, vách tivi càng ngày càng bẩn. Không những khó lau chùi mà còn trông không còn tinh tế như xưa.

7. Sofa góc

Cuối cùng, khuyến cáo rằng bất kỳ căn hộ nào có phòng khách nhỏ không nên sử dụng sofa góc. Tất nhiên, nếu bạn có nó ở nhà và sử dụng nó thường xuyên, hãy coi như tôi không nói ra. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi chiếc ghế này không đem lại tác dụng gì ngoài việc là nơi để áo quần bừa bãi của chính bạn.