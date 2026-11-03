Một bộ sofa đẹp có thể khiến phòng khách trở nên sang trọng, nhưng không phải mẫu ghế nào nhìn bắt mắt cũng mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Có những kiểu sofa từng rất được ưa chuộng, song sau một thời gian sử dụng lại bộc lộ hàng loạt nhược điểm, từ khó vệ sinh, chiếm diện tích đến tốn kém chi phí bảo dưỡng.

Sofa thường là một trong những món nội thất được đầu tư nhiều tiền nhất trong phòng khách. Không chỉ phục vụ nhu cầu tiếp khách, đây còn là nơi cả gia đình quây quần, xem tivi, đọc sách hoặc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Vì vậy, một bộ sofa phù hợp cần đáp ứng cả ba yếu tố: thẩm mỹ, sự thoải mái và tính tiện dụng.

Tuy nhiên, không ít người khi mua sofa lại quá chú trọng kiểu dáng, chất liệu hoặc những mẫu đang thịnh hành mà bỏ qua trải nghiệm sử dụng thực tế. Kết quả là chỉ sau một vài tháng, chiếc ghế từng khiến gia chủ hào hứng lại trở thành món đồ gây phiền toái.

Dưới đây là 7 kiểu sofa có những nhược điểm đáng cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền.

1. Sofa lưng thấp: Đẹp mắt nhưng ngồi lâu dễ mỏi

Những năm gần đây, sofa lưng thấp xuất hiện khá nhiều trong các thiết kế phòng khách hiện đại. Kiểu ghế này có ưu điểm là đường nét tối giản, tạo cảm giác không gian rộng rãi và thanh thoát hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất nằm ở khả năng nâng đỡ cơ thể. Phần tựa lưng quá thấp thường không hỗ trợ tốt cho vai, cổ và phần lưng trên. Khi ngồi xem tivi hoặc đọc sách trong thời gian dài, người sử dụng có thể phải liên tục thay đổi tư thế để tìm cảm giác thoải mái.

Đặc biệt, với gia đình có người lớn tuổi hoặc thường xuyên sử dụng sofa để nghỉ ngơi, thiết kế này chưa chắc là lựa chọn phù hợp. Thay vì chỉ quan tâm đến kiểu dáng, nên trực tiếp ngồi thử và kiểm tra khả năng nâng đỡ lưng trước khi mua.

2. Sofa chân thấp: Khoảng trống dưới ghế trở thành nơi tích bụi

Sofa chân thấp thường tạo cảm giác chắc chắn, gọn gàng và phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Thế nhưng, loại ghế có khoảng cách từ đáy đến sàn quá nhỏ lại dễ gây bất tiện khi vệ sinh.

Bụi bẩn, tóc, vụn thức ăn và những món đồ nhỏ có thể lọt xuống gầm ghế nhưng rất khó lấy ra. Máy hút bụi thông thường hoặc robot hút bụi cũng khó tiếp cận nếu khoảng trống không đủ cao.

Việc vệ sinh vì thế thường đòi hỏi phải dịch chuyển cả bộ sofa, đặc biệt bất tiện với những mẫu ghế lớn và nặng.

Nếu muốn thuận tiện trong việc dọn dẹp, gia chủ nên chọn sofa có khoảng sáng gầm đủ cho thiết bị vệ sinh đi qua, hoặc thiết kế sát sàn hoàn toàn để hạn chế bụi lọt vào bên dưới.

3. Sofa bọc vải công nghệ: Không phải loại nào cũng dễ làm sạch

Sofa bọc vải công nghệ được quảng cáo với nhiều ưu điểm như bề mặt đẹp, cảm giác mềm mại, chống bám bẩn và có vẻ ngoài gần giống da thật. Mức giá của sản phẩm cũng khá đa dạng.

Tuy nhiên, không phải chất liệu nào mang tên "vải công nghệ" cũng có chất lượng giống nhau. Khả năng chống thấm, chống bám bẩn và độ bền phụ thuộc vào cấu tạo vải, lớp phủ bề mặt cũng như quy trình sản xuất.

Một số loại có thể xuống cấp lớp phủ, bạc màu hoặc khó xử lý khi gặp vết bẩn lâu ngày. Nếu mua chỉ vì lời quảng cáo dễ vệ sinh mà không tìm hiểu kỹ, người dùng rất dễ thất vọng.

Trước khi lựa chọn, nên hỏi rõ thành phần chất liệu, hướng dẫn làm sạch, chế độ bảo hành và ưu tiên sản phẩm có thông tin kỹ thuật minh bạch.

4. Sofa da thật: Sang trọng nhưng chi phí chăm sóc không nhỏ

Sofa da thật từ lâu được xem là lựa chọn cao cấp nhờ vẻ ngoài sang trọng, độ bền và cảm giác mềm mại khi sử dụng. Dù vậy, đây không phải món nội thất phù hợp với mọi gia đình.

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, bề mặt da có thể tạo cảm giác bí hoặc dính khi tiếp xúc trực tiếp với da người. Vào mùa lạnh, ghế cũng có thể mang lại cảm giác mát lạnh lúc mới ngồi xuống.

Bên cạnh đó, sofa da thật cần được vệ sinh và chăm sóc đúng cách, tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt cao và các hóa chất tẩy rửa mạnh. Nếu bảo quản không tốt, bề mặt da có thể bị khô, nứt hoặc phai màu theo thời gian.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, thú cưng hoặc không muốn dành nhiều công sức bảo dưỡng nội thất, chi phí sử dụng lâu dài là yếu tố cần cân nhắc, thay vì chỉ nhìn vào vẻ đẹp khi mới mua.

5. Sofa gỗ kiểu truyền thống: Bền nhưng chưa chắc thoải mái

Những bộ sofa gỗ mang phong cách truyền thống Trung Hoa thường được đánh giá cao về độ chắc chắn, tuổi thọ và giá trị thẩm mỹ. Một số mẫu được chế tác cầu kỳ, sử dụng gỗ tự nhiên và có thể dùng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, thiết kế mặt ngồi cứng, lưng tựa thẳng hoặc tay vịn cao khiến trải nghiệm ngồi không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nếu sử dụng để tiếp khách trong thời gian ngắn, đây có thể không phải vấn đề lớn. Nhưng khi dùng làm nơi thư giãn hằng ngày, nhược điểm sẽ rõ rệt hơn.

Ngoài ra, những bộ sofa gỗ kích thước lớn cũng có thể khiến phòng khách nhỏ trở nên chật chội.

Gia đình yêu thích nội thất gỗ nên ưu tiên mẫu có đệm ngồi phù hợp, độ nghiêng tựa lưng hợp lý và kích thước cân đối với diện tích phòng.

6. Sofa có phần ghế dài thư giãn: Dễ chiếm hết diện tích phòng khách

Sofa chữ L hoặc sofa tích hợp phần ghế dài để nằm thư giãn được nhiều gia đình yêu thích vì có thể vừa ngồi vừa duỗi chân.

Tuy nhiên, phần ghế kéo dài thường chiếm một khoảng diện tích đáng kể. Với phòng khách nhỏ, thiết kế này có thể làm lối đi bị thu hẹp, cản trở việc bố trí bàn trà hoặc các món nội thất khác.

Một bất tiện nữa là phần ghế dài thường cố định ở một bên, khiến việc thay đổi cách sắp xếp phòng khách trở nên khó khăn. Nếu chuyển nhà hoặc thay đổi vị trí đặt tivi, bộ sofa có thể không còn phù hợp.

Thay vì chạy theo xu hướng, người mua nên đo đạc kỹ diện tích và cân nhắc sofa dạng module, ghế đôn rời hoặc sofa thẳng nếu muốn linh hoạt hơn.

7. Sofa chạm khắc kiểu châu Âu: Cầu kỳ nhưng khó vệ sinh

Những bộ sofa phong cách châu Âu cổ điển thường gây ấn tượng với phần khung chạm khắc tinh xảo, tay vịn lớn và các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Dù mang lại cảm giác sang trọng, kiểu thiết kế này cũng có không ít hạn chế trong quá trình sử dụng. Các đường chạm khắc, khe nhỏ và chi tiết uốn lượn dễ tích tụ bụi, đòi hỏi phải vệ sinh tỉ mỉ.

Bên cạnh đó, phần khung đồ sộ và tay vịn rộng khiến tổng thể bộ ghế chiếm nhiều diện tích hơn so với không gian ngồi thực tế. Trong những căn hộ có phòng khách vừa và nhỏ, sofa kiểu này dễ tạo cảm giác nặng nề, bí bách.

Với những người ưu tiên sự đơn giản, dễ lau chùi và tiết kiệm diện tích, các mẫu sofa có đường nét gọn gàng sẽ phù hợp hơn.

Mua sofa đừng chỉ nhìn vào vẻ đẹp ban đầu

Không có kiểu sofa nào hoàn toàn không đáng mua. Một bộ ghế có thể bất tiện với gia đình này nhưng lại phù hợp với nhu cầu, diện tích và phong cách sống của gia đình khác.

Điều quan trọng là trước khi quyết định, người mua cần tự trả lời một số câu hỏi: Sofa có được sử dụng thường xuyên không? Gia đình có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi không? Chất liệu có dễ vệ sinh không? Kích thước có phù hợp với phòng khách và lối đi không?

Đặc biệt, đừng bỏ qua việc ngồi thử, kiểm tra độ chắc chắn của khung ghế, chất lượng đệm và chính sách bảo hành.

Một bộ sofa đáng tiền không nhất thiết phải đắt nhất hay hợp xu hướng nhất, mà phải là chiếc ghế vẫn khiến gia chủ cảm thấy thoải mái, thuận tiện sau nhiều năm sử dụng. Suy cho cùng, nội thất được mua để phục vụ cuộc sống, chứ không phải khiến người sử dụng phải mất thêm thời gian, công sức và tiền bạc để chiều theo nó.