7 chàng trai làm nên lịch sử: Tổ chức concert miễn phí 18 nghìn người, được Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia cho làm điều ngoại lệ

Theo nguồn tin từ chính quyền Seoul, HYBE đang bày tỏ mong muốn tổ chức một buổi concert comeback của BTS với khoảng 18.000 khán giả vào chiều thứ Bảy, ngày 21/3 tại Quảng trường Gwanghwamun. Truyền thông Hàn Quốc cho biết đây sẽ là một concert miễn phí, trong khi phía HYBE cho biết các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi quá trình cấp phép hoàn tất. Song song với đó, công ty cũng đã đệ trình thêm kế hoạch tổ chức một sự kiện quy mô khoảng 30.000 người tại Seoul Plaza, cho thấy tham vọng biến màn tái xuất của BTS thành một sự kiện văn hóa - xã hội có sức lan tỏa rộng khắp thủ đô.

Theo nguồn tin từ chính quyền Seoul, HYBE đang bày tỏ mong muốn tổ chức một buổi concert comeback của BTS với khoảng 18.000 khán giả (ảnh: X)

Điều khiến kế hoạch này lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt nằm ở tính chất “ngoại lệ” chưa từng có. Đây sẽ là lần đầu tiên Quảng trường Gwanghwamun được xem xét cấp phép cho một nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc tổ chức concert solo. Trước đó, địa điểm mang tính biểu tượng này chủ yếu được sử dụng cho các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, hoặc những hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng và quốc gia. Việc một nhóm nhạc đại chúng được cân nhắc biểu diễn riêng lẻ tại đây cho thấy mức độ ảnh hưởng hiếm có mà BTS đang sở hữu, vượt ra ngoài khuôn khổ của một sản phẩm giải trí thông thường.

Không dừng lại ở concert, BTS còn được Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc cho phép quay video giới thiệu cho sân khấu comeback tại cả Quảng trường Gwanghwamun và Gyeongbokgung - cung điện chính và lớn nhất của triều đại Joseon (1392–1910). Đây là những không gian di sản có yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt, hiếm khi mở cửa cho các hoạt động liên quan đến âm nhạc đại chúng. Phía Cơ quan Di sản Quốc gia cho biết sẽ thành lập một tiểu ban chuyên môn để đánh giá chi tiết tác động của kế hoạch này đối với di sản văn hóa, từ âm thanh, ánh sáng cho tới mật độ tập trung công chúng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thời điểm công bố kết quả dự kiến sớm nhất trong tuần này và muộn nhất là tuần sau.

BTS còn được Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc cho phép quay video giới thiệu cho sân khấu comeback tại cả Quảng trường Gwanghwamun và Gyeongbokgung - cung điện chính và lớn nhất của triều đại Joseon (1392–1910) (ảnh: BigHit)

Nếu được thông qua, sự kiện sẽ không chỉ đánh dấu màn trở lại chính thức của BTS sau 4 năm vắng bóng mà còn thiết lập một cột mốc chưa từng có trong mối quan hệ giữa Kpop và các không gian di sản tại Hàn Quốc. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, BTS liên tiếp tạo ra lịch sử làng nhạc, từ việc đưa nhạc tiếng Hàn lên vị trí số 1 các bảng xếp hạng lớn của Mỹ, trở thành nghệ sĩ châu Á hiếm hoi liên tục được vinh danh tại các lễ trao giải quốc tế, cho tới việc trở thành biểu tượng văn hóa mang tầm vóc quốc gia, là trụ cột của cả ngành công nghiệp giải trí.

Việc các cơ quan quản lý văn hóa sẵn sàng cân nhắc những ngoại lệ chưa từng có cho thấy BTS đang được đặt trong một vị thế rất khác (ảnh: GQ Korea)

Tầm ảnh hưởng đó không chỉ thể hiện qua thành tích âm nhạc hay lượng người hâm mộ khổng lồ, mà còn ở cách BTS được nhìn nhận như một “tài sản mềm” của Hàn Quốc. Việc các cơ quan quản lý văn hóa sẵn sàng cân nhắc những ngoại lệ chưa từng có cho thấy BTS đang được đặt trong một vị thế rất khác: không đơn thuần là nghệ sĩ biểu diễn, mà là đại diện cho hình ảnh, sức sống và khả năng lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Một concert miễn phí quy mô 18.000 người tại Gwanghwamun, nếu diễn ra, sẽ mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ khi âm nhạc đương đại được đặt cạnh những giá trị lịch sử hàng trăm năm, trong cùng một không gian và cùng một thời điểm.

Sau quãng thời gian dài tạm ngưng hoạt động nhóm để thực hiện nghĩa vụ quân sự, sự trở lại của 7 chàng trai không chỉ được chờ đợi bởi người hâm mộ mà còn bởi chính ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Những gì đang được chuẩn bị cho màn comeback này cho thấy BTS không chọn cách trở lại an toàn hay quen thuộc. Ngược lại, họ tiếp tục đặt mình vào những cột mốc “chưa từng có”, nơi mỗi bước đi đều có khả năng tạo ra tiền lệ mới.

Năm 2026 của BTS được dự báo sẽ là một giai đoạn bùng nổ toàn diện với album mới và tour diễn toàn cầu quy mô chưa từng có (ảnh: Instagram V)

Năm 2026 của BTS được dự báo sẽ là một giai đoạn bùng nổ toàn diện với album mới và tour diễn toàn cầu quy mô chưa từng có. Theo các thông tin được lan truyền trong giới chuyên môn vào đầu năm 2026, BTS đang chuẩn bị phát hành album phòng thu Arirang vào ngày 20/3/2026. Đây sẽ là album nhóm đầu tiên sau hơn 6 năm kể từ Map of the Soul: 7, đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của cả 7 thành viên sau quãng thời gian gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự. Trưởng nhóm RM từng hé lộ rằng âm nhạc trong album lần này mang đậm dấu ấn cá nhân và sự trưởng thành của từng thành viên, phản ánh những trải nghiệm, chiêm nghiệm và thay đổi của họ sau nhiều năm bước ra khỏi guồng quay hoạt động nhóm liên tục. Arirang cũng được dự đoán đậm chất Hàn Quốc, khẳng định vị thế và bản sắc của BTS cùng xuất phát điểm là một nhóm nhạc đưa Kpop vượt biên giới.

Album Arirang của BTS chưa ra mắt đã phá vỡ kỷ lục pre-save lớn nhất thế giới, vượt qua cả Taylor Swift

Song hành với album mới là kế hoạch World Tour 2026 - 2027 được đánh giá thuộc hàng “khủng” nhất lịch sử Kpop. Theo dự kiến, chuyến lưu diễn sẽ gồm ít nhất 79 buổi diễn tại 34 khu vực trên toàn thế giới, mở màn vào ngày 9/4/2026 tại Goyang, Hàn Quốc trước khi đến Tokyo và các điểm dừng lớn tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Đáng chú ý, tour diễn này được cho là sẽ áp dụng thiết kế sân khấu 360 độ, nhằm tối đa hóa sức chứa và mang đến trải nghiệm thị giác - âm thanh trọn vẹn hơn cho khán giả. Với quy mô đó, nhiều chuyên gia trong ngành dự báo tour diễn có thể thu hút tới 4,5 triệu lượt khán giả, qua đó phá vỡ hàng loạt kỷ lục về doanh thu và lượng người xem của một nghệ sĩ châu Á.