7 chàng trai là ngoại lệ của Bộ Văn hóa khiến 100.000 người tranh giành mua vé, cảnh sát chuẩn bị phong tỏa quảng trường

Mới đây, bản tin thời sự của KBS News đã ghi nhận sức nóng bùng nổ từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào màn tái xuất với đầy đủ thành viên của BTS. Buổi biểu diễn đặc biệt dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tại Quảng trường Gwanghwamun nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Được biết, ngay khi mở cổng đặt vé online, hơn 15.000 ghế ngồi chỉ định đã hết sạch ngay lập tức (vé miễn phí) với lượng người truy cập đổ về từ khắp nơi trên thế giới vượt quá 100.000 người.

Mới đây, bản tin thời sự của KBS News đã ghi nhận sức nóng bùng nổ từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu trước sự trở lại của BTS (Ảnh: X)

Theo ước tính, sự kiện có thể thu hút khoảng 260.000 người tập trung tại khu vực Gwanghwamun. Trước nguy cơ quá tải, hàng loạt phương án đảm bảo an toàn đang được cân nhắc, bao gồm việc hủy các buổi biểu diễn và triển lãm tại Trung tâm Sejong, tạm thời đóng cửa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu các tuyến tàu điện ngầm đi qua khu vực này không dừng đỗ trong ngày diễn ra chương trình. Những biện pháp trên phần nào cho thấy quy mô cũng như tầm ảnh hưởng đặc biệt của sự kiện.

Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt bài đăng rao bán lại vé concert của BTS tại Hàn Quốc vào tháng 4 cũng bắt đầu xuất hiện dồn dập. Thậm chí, có những tấm vé được hét giá lên tới 990.000 Won (khoảng 18 triệu VNĐ), cao gấp 5 lần so với giá trị thực tế. Cảnh sát đã đưa ra cảnh báo người dân cẩn trọng trước các hình thức mua hộ hoặc giao dịch vé lậu.

Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt bài đăng rao bán lại vé concert của BTS tại Hàn Quốc vào tháng 4 cũng bắt đầu xuất hiện dồn dập (Ảnh: X)

Đáng nói, sự kiện lần này được xem như một ngoại lệ đặc biệt dành riêng cho BTS khi đây là lần đầu tiên Quảng trường Gwanghwamun được Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia xem xét cấp phép cho một nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc tổ chức concert solo. Trước đó, địa điểm mang tính biểu tượng này chủ yếu phục vụ các chương trình văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hoặc những sự kiện cộng đồng, hoạt động mang tầm vóc quốc gia. Việc một nhóm nhạc đại chúng được cân nhắc biểu diễn riêng lẻ tại đây cho thấy vị thế đặc biệt mà BTS đang nắm giữ. Không chỉ dừng ở kế hoạch concert, nhóm còn được chấp thuận quay video giới thiệu cho sân khấu comeback tại cả Quảng trường Gwanghwamun và Gyeongbokgung - cung điện chính và lớn nhất dưới triều đại Joseon (1392-1910). Đây đều là những không gian di sản có yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt, hiếm khi mở cho các hoạt động liên quan đến âm nhạc đại chúng.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2026, BigHit Music đã công bố kế hoạch tổ chức BTS WORLD TOUR 2026-2027 thông qua các kênh truyền thông và nền tảng trực tuyến chính thức. Đây là lần đầu tiên nhóm chia sẻ đầy đủ về chuyến lưu diễn toàn cầu sau khi các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự và tái hợp trọn vẹn. Theo thông tin được công bố, tour sẽ khởi động từ tháng 4/2026 và kéo dài đến tháng 3/2027, với lịch trình trải rộng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

BTS WORLD TOUR 2026-2027 được đánh giá là dự án lưu diễn hoành tráng nhất trong sự nghiệp của nhóm tính đến nay với tổng cộng hơn 80 đêm diễn sẽ diễn ra tại trên 30 thành phố thuộc hơn 20 quốc gia, phủ sóng khắp châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và châu Úc. Hành trình bắt đầu tại Hàn Quốc trước khi tiếp tục đến các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Mỹ, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina và Australia. Phần lớn chương trình được tổ chức tại các sân vận động quy mô lớn, riêng nhiều thành phố dự kiến có từ 2 đến 4 đêm diễn liên tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu khán giả.

BTS WORLD TOUR 2026-2027 được đánh giá là dự án lưu diễn hoành tráng nhất trong sự nghiệp của nhóm (Ảnh: X)

Song song với kế hoạch lưu diễn, BTS đang chuẩn bị phát hành album phòng thu mang tên Arirang vào ngày 20/3/2026. Trưởng nhóm RM từng chia sẻ rằng dự án lần này sẽ phản ánh rõ dấu ấn cá nhân và sự trưởng thành của từng thành viên, sau quãng thời gian tạm rời xa hoạt động chung. Đồng thời, Arirang cũng được dự đoán mang đậm màu sắc Hàn Quốc, như một cách khẳng định bản sắc riêng và vị thế của BTS - nhóm nhạc đã góp phần đưa Kpop vươn tầm quốc tế.

BTS vốn được xem lại “ngoại lệ” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bởi tầm ảnh hưởng đặc biệt mà nhóm tạo ra. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, bảy thành viên không chỉ liên tục xác lập nhiều kỷ lục âm nhạc toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế của Kpop trên bản đồ giải trí thế giới, mà còn đảm nhiệm vai trò như những đại sứ văn hóa. Từ các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc đến những chiến dịch xã hội và tác động rõ rệt về kinh tế, du lịch, BTS đã vượt khỏi khuôn khổ của một nhóm nhạc thần tượng để trở thành niềm tự hào mang tầm vóc quốc gia của Hàn Quốc.