7 câu nói tưởng chừng thẳng tính nhưng thực ra là biểu hiện của EQ thấp

*Dưới đây là lời chia sẻ từ John Bowe - huấn luyện viên diễn thuyết, nhà báo từng đoạt giải thưởng và là tác giả cuốn sách I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in an Age of Disconnection. Ông từng cộng tác với nhiều ấn phẩm như The New Yorker, The New York Times Magazine, This American Life…

Việc “dễ nói chuyện” thoạt nghe có vẻ là một nét tính cách bẩm sinh. Nhưng thực ra, đó là một kỹ năng ai cũng có thể học được, nói những điều khiến người khác cảm thấy được chào đón và thuộc về.

Vượt lên trên phép lịch sự thông thường, khả năng khiến người khác dễ mở lòng là một lợi thế mạnh mẽ trong cả đời sống xã hội lẫn sự nghiệp. Nó giúp củng cố các mối quan hệ và khiến việc hợp tác trở nên trơn tru hơn, đặc biệt nếu bạn muốn quản lý đội nhóm, dẫn dắt dự án hoặc làm việc chặt chẽ với khách hàng.

Với tư cách là một huấn luyện viên diễn thuyết, tôi thường nói với khách hàng rằng: Những gì bạn không nói ra đôi khi còn có tác động lớn hơn những gì bạn nói. Dưới đây là 7 câu mà những người EQ cao tuyệt đối tránh.

1. “Bình tĩnh lại đi.”

Hiếm có câu nào dập tắt cuộc trò chuyện nhanh hơn câu này. Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng và thiếu đồng cảm. Đồng thời, nó còn làm gia tăng căng thẳng, phá vỡ niềm tin, khiến người khác khó chịu và khiến họ ít có khả năng chia sẻ những mối quan tâm của mình trong tương lai, bao gồm cả những thông tin quan trọng về nơi làm việc mà bạn muốn biết.

Câu tương tự nên tránh: “Bạn không nghĩ là mình đang phản ứng thái quá sao?”

Ảnh minh hoạ

2. “Trông bạn mệt mỏi quá.”

Nếu nói với người thân, đây có thể là sự quan tâm. Nhưng trong môi trường công việc hoặc giao tiếp xã hội, nó thường bị cảm nhận là xâm phạm và hạ thấp người khác.

Bạn không thể biết họ đang trải qua điều gì ngoài công việc và có thể họ có lý do chính đáng để mệt. Hơn nữa, những nhận xét không được yêu cầu về ngoại hình hiếm khi dẫn đến phản hồi tích cực. Nếu không mang lại giá trị, tốt nhất đừng nói.

3. “Sao bạn lại nói với tôi chuyện này?”

Hầu hết mọi người chia sẻ đều có lý do. Dù lý do đó không phải lúc nào cũng rõ ràng, nếu bạn muốn khai thác tốt nhất từ người khác và giúp họ phát triển, bạn cần rèn luyện sự kiên nhẫn và thái độ trung lập.

Một phản hồi dễ tiếp cận hơn là thể hiện sự tò mò và cởi mở, chẳng hạn: “Bạn đang lo lắng nhất điều gì? Hãy nói cho tôi biết bạn đang tập trung vào đâu để tôi hiểu rõ hơn.”

4. “Sao bạn không lo việc của bạn đi?”

Cụm từ này thường mang tính coi thường, khinh miệt và có phần kiêu ngạo, ngay cả khi được dùng với mục đích hài hước. Nó thể hiện sự phán xét hơn là sự quan tâm, làm giảm đi sự hứng thú trong cuộc trò chuyện. Hãy nghĩ theo cách này: Thông tin hay ý nghĩa nào sẽ bị mất đi nếu mọi người không nói điều này? Chẳng mất gì cả. Một cụm từ tương tự cần tránh: “Chúc may mắn với điều đó.”

5. “Bạn lúc nào cũng…” hoặc “Bạn chẳng bao giờ…”

Đây là “bài học vỡ lòng” trong trị liệu tâm lý: những lời tuyệt đối hóa có khả năng biến một bất đồng nhỏ thành công kích cá nhân.

Những cụm từ này chuyển trọng tâm từ một vấn đề cụ thể sang tính cách của người khác, điều này gần như chắc chắn sẽ gây ra phản ứng phòng thủ. Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu thảo luận về những hành vi cụ thể, những khoảnh khắc cụ thể, hoặc cảm xúc của bạn về một sự việc nào đó.

6. “Không có ý xúc phạm đâu, nhưng…”

Câu này, cùng các biến thể như “Tôi chỉ nói thật thôi” gần như luôn mở đầu cho một điều không cần thiết, thiếu tử tế, thậm chí khó chịu.

Nếu bạn cảm nhận hoặc dự đoán được rằng một lời nhận xét có thể gây khó chịu, đó là dấu hiệu để bạn dừng lại và diễn đạt lại một cách tích cực hơn. Lựa chọn cách tiếp cận tốt hơn vào thời điểm đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của trí tuệ cảm xúc.

7. “Mình bỏ qua chuyện này đi được không?"

Câu nói này, thường đi kèm với một tiếng thở dài, nhằm giảm nhẹ mối lo ngại của người kia và khẳng định vị thế thống trị trong cuộc trò chuyện. Về cơ bản, nó nói rằng, “Tôi có vị trí cao hơn bạn, và đừng quên điều đó.”

Điều này cũng ngụ ý rằng quan điểm của họ không đáng để bạn dành thời gian, từ đó làm giảm sự cởi mở và trung thực. Theo thời gian, mọi người học cách tránh chia sẻ ý tưởng hoặc vấn đề với bất kỳ ai đối xử với họ theo cách này.

Khi bạn chú ý đến lời nói của mình và rèn luyện kỹ năng kiểm soát lời nói, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng người khác dường như sẵn sàng hợp tác và chia sẻ thông tin với bạn hơn những người cùng trang lứa vẫn giữ thái độ cáu kỉnh, mỉa mai hoặc cạnh tranh trong cách nói chuyện.