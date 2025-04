7 cá thể hổ từng được giải cứu giờ thế nào?

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) đang chăm sóc và nuôi dưỡng 7 cá thể hổ Đông Dương. Đây là những cá thể hổ được giải cứu hồi tháng 8/2021 từ một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép do Công an tỉnh Nghệ An thực hiện.