Điểm chung của những bộ phim này là sử dụng các đề tài nhạy cảm để kể những câu chuyện rộng hơn về con người.

Điện ảnh Hong Kong từng có không ít tác phẩm khai thác những góc khuất của đời sống bằng đề tài gai góc, trong đó có mại dâm, tình dục, bạo lực gia đình và sự cô đơn của con người. Đáng chú ý, nhiều bộ phim dù gây tranh luận bởi nội dung nhạy cảm vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao và mang về hàng loạt giải thưởng danh giá.

Dưới đây là những tác phẩm tiêu biểu, trong đó có các bộ phim từng tạo dấu ấn mạnh tại giải Kim Tượng, Kim Mã và nhiều liên hoan phim quốc tế.

1. Ba người chồng

Ba người chồng là phần cuối trong loạt phim về những người phụ nữ làm nghề mại dâm do đạo diễn Trần Quả thực hiện từ năm 2000. Bộ phim gây chú ý ngay từ khi ra mắt bởi cách tiếp cận cực kỳ khác biệt với một đề tài vốn đã nhạy cảm.

Tăng Mỹ Tuệ Tư vào vai A Muội, một cô gái có nhận thức hạn chế và sống cùng hai người đàn ông lớn tuổi. Cuộc sống của cô trở nên phức tạp khi một chàng trai đồng tính tìm cách thuê cô về làm đám cưới. Từ đây, mối quan hệ giữa các nhân vật dần được hé lộ với nhiều tình tiết bất ngờ.

Bộ phim tập trung vào hoàn cảnh, tâm lý và những nhu cầu bản năng của nhân vật thay vì đơn thuần khai thác yếu tố gây sốc. Chính cách kể chuyện này khiến Ba người chồng vừa gây tranh luận vừa nhận được sự quan tâm của giới phê bình.

2. Hollywood Hong Kong

Ra mắt năm 2001, bộ phim Hollywood Hong Kong (Hong Kong có một Hollywood) tiếp tục cho thấy khả năng khai thác những góc khuất xã hội của Trần Quả.

Châu Tấn đảm nhận vai một cô gái trẻ từ Trung Quốc đến Hong Kong và bước vào con đường mại dâm. Nhân vật của cô phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống đô thị, sự cô đơn và khoảng cách giữa những người ở bên lề xã hội.

Vai diễn này giúp Châu Tấn nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Mã lần thứ 39. So với "Ba người chồng", bộ phim tiết chế hơn về yếu tố nhạy cảm nhưng vẫn giữ cách tiếp cận hiện thực đặc trưng của Trần Quả.

3. Mùi hương sầu riêng

Mùi hương sầu riêng ra mắt năm 2000 và cũng nằm trong chuỗi tác phẩm về những phụ nữ làm nghề mại dâm của Trần Quả.

Tần Hải Lộ đảm nhận vai chính, khắc họa một người phụ nữ phải vật lộn với cuộc sống nơi đất khách. Bộ phim không chỉ tập trung vào nghề nghiệp của nhân vật mà còn đi sâu vào những lựa chọn, tổn thương và khát vọng cá nhân của cô.

Diễn xuất của Tần Hải Lộ nhận được đánh giá rất cao và giúp cô giành tới 5 giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại các liên hoan phim ở Hong Kong và Đài Loan. So với Ba người chồng, tác phẩm này nhẹ hơn về mức độ táo bạo nhưng vẫn giữ được màu sắc hiện thực và gai góc.

4. Thục nữ không an phận

Không chỉ những bộ phim của Trần Quả mới gây chú ý với đề tài tình dục và sự cô đơn. "Thục nữ không an phận" cũng từng tạo ra nhiều cuộc thảo luận khi Thái Trác Nghiên đảm nhận vai chính.

Nữ diễn viên vào vai Tiểu Mẫn, một phụ nữ trẻ đã kết hôn nhưng trải qua cuộc sống vợ chồng thiếu sự gắn kết. Cô dần bị cuốn vào một mối quan hệ mới với một đầu bếp trẻ, từ đó bắt đầu hành trình khám phá những cảm xúc mà bản thân đã kìm nén trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Thái Trác Nghiên thể hiện sự cô đơn và khao khát tình cảm của nhân vật. Vai diễn giúp cô nhận được hai giải Nữ chính xuất sắc tại giải bình chọn của khán giả MOVIE6, đồng thời được đề cử tại giải Kim Tượng và Liên hoan phim châu Á Osaka.

5. Sara

Năm 2015, Thái Trác Nghiên tiếp tục thử sức với một vai diễn gai góc trong Sara. Bộ phim kể về một cô gái từng trải qua tuổi thơ đầy tổn thương và phải rời khỏi gia đình khi trưởng thành. Sau đó, cô bước vào một mối quan hệ phức tạp với một người đàn ông đã có gia đình để có tiền tiếp tục việc học.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm là bộ phim không khai thác câu chuyện theo hướng đơn thuần gây sốc mà tập trung vào quá trình nhân vật tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh và giúp đỡ những người có số phận tương tự. Vai diễn giúp Thái Trác Nghiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng lần thứ 34.

6. Đêm sương mù tại Thiên Thủy Vi

Đêm sương mù tại Thiên Thủy Vi khai thác một câu chuyện bi kịch về hôn nhân và bạo lực gia đình. Bộ phim của đạo diễn Hứa An Hoa dựa trên một câu chuyện có thật, kể về Vương Hiểu Linh, một phụ nữ từ Tứ Xuyên sang Hong Kong và kết hôn với Lý Sâm.

Ban đầu, cuộc hôn nhân được kỳ vọng sẽ mang đến cuộc sống mới. Tuy nhiên, Lý Sâm dần bộc lộ tính cách bạo lực và kiểm soát. Khi thất nghiệp, người đàn ông này liên tục trút sự tức giận lên vợ con, khiến gia đình rơi vào vòng xoáy bi kịch. Cuối cùng, Vương Hiểu Linh cùng hai con gái song sinh bị sát hại, còn Lý Sâm cũng kết thúc cuộc đời sau đó.

Bộ phim được đánh giá cao bởi cách tái hiện chân thực những vấn đề xã hội phía sau một cuộc hôn nhân tưởng như bình thường. Tác phẩm nhận được nhiều đề cử tại giải Kim Tượng, trong đó có các hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc.

7. Đạp tuyết tầm mai

Khác với phần lớn tác phẩm trong danh sách, Đạp tuyết tầm mai năm 2016 tiếp cận chủ đề mại dâm thông qua thể loại hình sự. Xuân Hạ vào vai một cô gái làm nghề mại dâm bị sát hại, trong khi Quách Phú Thành đảm nhận vai thám tử điều tra vụ án. Từ một vụ án mạng, bộ phim mở rộng câu chuyện sang nhiều vấn đề xã hội như di dân, sự hoang mang của người trẻ và quá trình hình thành nhân cách.

Tác phẩm không chỉ tập trung vào việc tìm ra hung thủ mà còn đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến những con người bình thường bị đẩy vào những hoàn cảnh nghiệt ngã.

Diễn xuất của dàn diễn viên được đánh giá cao, giúp bộ phim giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim nghệ thuật, trong đó có những hạng mục dành cho nam, nữ diễn viên chính và phụ.