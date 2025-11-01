Nhiều người nghĩ họp lớp là dịp vui gặp lại bạn cũ, ôn chuyện xưa, hàn huyên tuổi trẻ. Nhưng sau lần họp lớp ở tuổi 64, tôi nhận ra: qua 60 rồi, tốt nhất đừng đi họp lớp nữa, tránh phiền phức không đáng có.

Một cuộc họp tưởng vui, hóa ra thành chuyện buồn

Tôi năm nay 66 tuổi. Hai năm trước, lớp trưởng gọi điện mời họp lớp. Người đứng ra tài trợ là bạn Trương - con trai làm chủ một khu sinh thái, bao trọn chi phí. Nghe lớp trưởng nói: "Gặp nhau lần này, có khi là lần cuối" tôi cũng động lòng.

Vợ khuyên: "Cứ đi đi, không tốn tiền, gặp lại bạn cũ cho vui". Thế là tôi nhận lời. Hôm đó, con trai đưa tôi đến trang trại của bạn Trương. Lớp trưởng đọc danh sách: lớp có 36 người, chỉ 21 người đến được. 15 người còn lại thì 8 người đã qua đời, số khác bận hoặc sức khỏe yếu. Nghe xong, ai cũng lặng người.

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, rượu bia thoải mái. Tôi không uống, chỉ dùng nước ngọt. Ai dè đến cuối bữa, bạn Lý bất ngờ ngã quỵ. Dù đưa đến bệnh viện cấp cứu hơn một giờ, bạn ấy vẫn không qua khỏi vì xuất huyết não mà nguyên nhân là uống rượu dù có bệnh cao huyết áp.

Gia đình bạn Lý tức giận, kiện cả chủ nhà và chúng tôi. Cuối cùng, con trai bạn Trương phải bồi thường 6 vạn tệ (khoảng 200 triệu đồng), lớp trưởng mỗi người 1 vạn tệ (33 triệu), còn các bạn dự tiệc cũng phải góp 3 nghìn tệ (10 triệu) mỗi người. Một buổi gặp mặt tưởng vui, bỗng biến thành bi kịch.

Họp lớp nơi "tình cũ không rủ cũng tới"

Ảnh minh họa

Một tháng sau, lớp trưởng nhắn tôi: "Cậu Từ sắp ly hôn rồi". Tôi ngạc nhiên: "64 tuổi rồi còn ly hôn gì nữa?".

Hóa ra năm xưa, cậu Từ và cô Hứa từng là "đôi đũa lệch" thời cấp hai, từng bị thầy cô mời phụ huynh vì chuyện yêu sớm. Sau buổi họp lớp, biết cô Hứa góa chồng nhiều năm, sống đơn độc, cậu Từ thường đến thăm hỏi. Lâu dần, tình cũ bùng lại.

Cậu Từ muốn chia tay vợ để đến với người xưa. Vợ không chịu, con gái phản đối kịch liệt, gia đình rối tung. Tôi chỉ biết thở dài: Hóa ra câu "họp lớp là nơi tình cũ gặp lại" không chỉ đúng với người trẻ, mà người già cũng chẳng ngoại lệ.

Những lời mời sau họp lớp ai cũng có toan tính

Hai tháng sau, bạn Vương gọi mời tôi dự đám cưới con trai. Họp lớp trước 21 người, nhưng chỉ có 5 người đến dự. Chúng tôi thống nhất mỗi người mừng 200 tệ (khoảng 700 nghìn đồng) cho có lệ, vì trước giờ chưa từng nhận quà cưới từ bạn ấy.

Không ngờ, sau đó nghe nói bạn Vương chê chúng tôi "phong bì ít, mất mặt". Lớp trưởng nghe vậy chỉ cười chua chát: "Thì ra cậu ta họp lớp để mời cưới, gom phong bì chứ chẳng phải tình nghĩa gì".

Rồi lại có người mời dự lễ đầy tháng cháu ngoại, tôi cũng viện cớ bận để từ chối. Bởi giờ tôi hiểu, sau một buổi họp lớp, kéo theo đủ chuyện mệt đầu: kiện cáo, ly hôn, so đo tiền bạc…

Sau 60 tuổi nên chọn bình yên cho mình

Giờ nghĩ lại, tôi thấy vợ mình nói đúng: "Ở tuổi này, yên ổn mới là phúc". Mấy người bạn trong khu cũng kể, có người đi họp lớp về sinh phiền; có người viện cớ không đi, lại thấy lòng nhẹ nhõm.

Người xưa có câu: "70 không ngủ lại, 80 không mời ăn, 90 không cho ngồi lâu".

Tuổi càng cao, sức càng yếu, đi lại xa hay ăn uống linh đình đều dễ sinh chuyện. Ở tuổi này, điều quý nhất không phải là bạn cũ, mà là sức khỏe và bình yên.

Thế nên, tôi chọn ở nhà trồng cây, uống trà, xem tivi, trò chuyện với vợ. Còn họp lớp ư? Cứ để lại cho ký ức, đừng để nó làm mình thêm mỏi mệt.