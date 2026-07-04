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64 thủy thủ Mỹ nhiễm độc trên tàu ngầm hạt nhân Ohio

Hoàng Đức
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Hơn 60 thủy thủ đã bị ngộ độc do khí thải từ máy phát điện diesel trên một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio USS Nebraska của Hải quân Mỹ.

Theo giới truyền thông Mỹ, Lực lượng Vũ trang Mỹ lại vừa trải qua một sự cố khẩn cấp do con người gây ra, nhưng điều này không làm ai ngạc nhiên bởi trong thời gian gần đây, tai nạn vì nhiều lý do khác nhau đã trở thành chuyện thường xuyên trong Hải quân Mỹ.

Sự cố mới nhất xảy ra vào ngày 22/6, nhưng Bộ chỉ huy Hải quân Mỹ chỉ mới đưa ra thông báo vào thời điểm này.

Theo ấn phẩm Navy Times của Hải quân Mỹ, ít nhất 64 thủy thủ Mỹ đã bị nhiễm độc khí thải từ máy phát điện diesel trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio SSBN-739 USS Nebraska.

Vụ việc xảy ra trong ca trực thường lệ trên tàu ngầm, đang neo đậu tại cầu cảng thuộc Căn cứ Hải quân Hạm đội Thái Bình Dương Kitsap-Bangor ở Silverdale, Washington.

Vào thời điểm bị ngộ độc, các thủy thủ đang ở gần một máy phát điện diesel dự phòng đang hoạt động, được khởi động để bảo trì định kỳ.

Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn ở gần máy phát điện diesel đều bị kích ứng mắt, mũi và họng. Có tới 6 thủy thủ bị thương đã được đưa đi cấp cứu với các triệu chứng ngộ độc ban đầu gồm: Ho, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

6 thủy thủ không nguy hiểm đến tính mạng và hiện đã xuất viện, gần 60 người khác được chăm sóc y tế nhưng không cần điều trị tại bệnh viện.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, sự cố về máy phát điện diesel trên tàu USS Nebraska không ảnh hưởng đến lò phản ứng hạt nhân của chiếc tàu ngầm lớp Ohio. Nó hiện vẫn đang hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không trả lời yêu cầu của Navy Times về nguyên nhân gây ngộ độc cho các thủy thủ.

Một phát ngôn viên của Hải quân chỉ cho biết, cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành, các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện dựa trên kết quả điều tra và kết quả cụ thể sẽ được thông báo sau.

Theo Navy Times
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