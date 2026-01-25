63 tuổi, tổng lương hưu 56 triệu/tháng: Tôi về quê nghỉ hưu chưa đầy một năm đã phải "bỏ chạy" - vì bài toán tài chính mà chúng tôi đánh giá quá ngây thơ

* Chia sẻ của Xiaopai, 63 tuổi – kỹ sư cao cấp đã nghỉ hưu, vợ là bác sĩ nội khoa

Ở tuổi 63, vợ chồng tôi có tổng lương hưu khoảng 15.000 nhân dân tệ (56 triệu)/tháng. So với nhiều người cùng thế hệ, đó là mức thu nhập ổn định, thậm chí được xem là “dễ thở”. Tôi từng là kỹ sư cao cấp trong một cơ quan nhà nước, vợ tôi là bác sĩ nội khoa tại bệnh viện lớn ở thành phố. Cả hai đều được mời làm lại sau nghỉ hưu, nhưng chúng tôi từ chối.

Lý do rất đơn giản: chúng tôi tin rằng mình đã đủ tiền để sống một cuộc đời chậm rãi hơn.

Và sai lầm bắt đầu từ đó.

1. Khi đủ tiền không đồng nghĩa với đủ an toàn

Con trai và con dâu tôi làm việc tại Thượng Hải, thu nhập ổn định. Cháu nội học nội trú, gia đình nhỏ của con không cần chúng tôi hỗ trợ thường xuyên. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, đây là thời điểm hoàn hảo để “lá rụng về cội”, về quê sống nốt quãng đời còn lại trong yên bình.

Quê tôi là một làng nhỏ ở phía bắc tỉnh Giang Tây, phong cảnh đẹp, chi phí sinh hoạt thấp – ít nhất là trong ký ức của tôi.

Chúng tôi không bán nhà ở thành phố, chỉ coi việc về quê là một “kỳ nghỉ hưu dài hạn”. Nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến chúng tôi không lập bất kỳ kế hoạch tài chính nghiêm túc nào cho cuộc sống mới.

2. Chi phí ẩn của cuộc sống nông thôn mà bảng tính không thể hiện

Về quê, chúng tôi sửa sang lại nhà, xây thêm phòng tắm, mua sắm đồ sinh hoạt cơ bản. Những khoản này không lớn, nhưng cộng dồn cũng đã tiêu tốn một phần tiền tiết kiệm ban đầu.

Cuộc sống thường nhật ban đầu rất “đẹp”: sáng nghe chim hót, trưa ăn rau tự trồng, tối đi dạo quanh làng.

Nhưng chỉ sau vài tháng, chi phí ẩn bắt đầu lộ diện.

- Muốn mua nhu yếu phẩm phải đi xe nông nghiệp ra thị trấn: 5 NDT/lượt, nhưng đường xóc, thời gian dài, không chủ động.

- Nhận bưu kiện từ thành phố: phí vận chuyển “tùy tâm”, có lần lên tới 40 NDT chỉ để lấy một gói hàng.

- Không có dịch vụ y tế gần: mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều phải đi xa, tốn cả tiền lẫn sức.

Những khoản này không làm chúng tôi phá sản, nhưng chúng ăn mòn cảm giác an toàn tài chính – thứ mà người nghỉ hưu cần nhất.

3. Lương hưu cao trở thành… rủi ro xã hội

Sai lầm lớn nhất của chúng tôi không nằm ở chi phí sinh hoạt, mà ở cách dòng tiền của mình bị “nhìn thấy”.

Ở làng, ai cũng biết vợ tôi từng là bác sĩ, tôi từng làm trong cơ quan nhà nước. Việc rút tiền, nhận bưu kiện, hay chi tiêu bình thường cũng dễ trở thành chủ đề bàn tán.

Dần dần, chúng tôi rơi vào ba áp lực tài chính vô hình:

- Thứ nhất: áp lực “cho đi” Họ hàng cho rằng với mức lương hưu như vậy, chúng tôi “nên” biếu nhiều hơn trong cưới hỏi, giỗ chạp. Một lần tặng 800 NDT bị coi là “keo kiệt”, dù đó là mức chúng tôi đã cân nhắc.

- Thứ hai: áp lực “phục vụ miễn phí” Vợ tôi bị coi như “bác sĩ làng không lương”. Từ đau lưng, cảm sốt đến chuyện sản phụ, người ta đều tìm đến. Điều này không chỉ gây căng thẳng tâm lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe – chi phí y tế về sau là điều chúng tôi bắt đầu lo sợ.

- Thứ ba: áp lực ghen tị tài chính Chỉ vì người khác thấy chúng tôi có tiền trong thẻ, mọi hành động tốt đều bị diễn giải thành “chưa đủ”.

Lúc này, tôi mới hiểu: ở tuổi nghỉ hưu, tiền không chỉ là phương tiện sống – nó còn là thứ dễ gây tổn thương nhất trong các mối quan hệ.

4. Khi chi phí an ninh trở thành giọt nước tràn ly

Sau Tết Nguyên đán, một ngày tôi về nhà và phát hiện cửa sổ bị đập vỡ. Nồi cơm điện con trai gửi, gia vị trong bếp đều biến mất.

Không phải giá trị tài sản quá lớn. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: chi phí an ninh tinh thần của chúng tôi đã vượt ngưỡng chịu đựng.

Chúng tôi không thể sống ở một nơi mà mỗi đồng tiền mình có đều khiến người khác khó chịu, mỗi hành động đều bị soi xét.

Đêm hôm đó, vợ chồng tôi thu dọn đồ đạc, trở lại thành phố. Không kế hoạch dài dòng, không luyến tiếc.

5. Bài học tài chính đắt giá ở tuổi 63

Chưa đầy một năm về quê đã dạy tôi ba bài học mà không cuốn sách tài chính nào nói rõ:

Một là: Lương hưu đủ sống không đồng nghĩa với đủ an toàn trong mọi môi trường. Hai là: Nghỉ hưu không chỉ là bài toán chi phí, mà là bài toán hệ sinh thái xã hội. Ba là: Ở tuổi này, điều đáng đầu tư nhất không phải là nhà cửa, mà là quyền được sống bình yên, không phải giải thích vì sao mình có tiền.

Quê hương trong ký ức và quê hương trong thực tế đã là hai thế giới khác nhau. Không phải làng quê thay đổi, mà là chúng tôi đã trở thành những con người không còn phù hợp với cấu trúc cũ.

Ở tuổi nghỉ hưu, lý tưởng rất đẹp. Nhưng nếu không đặt nó trên nền tài chính thực tế + an toàn xã hội, cái giá phải trả có thể lớn hơn bạn tưởng.

Và đôi khi, biết rút lui đúng lúc cũng là một dạng quản lý tài chính khôn ngoan.