63 triệu thùng dầu mắc kẹt giữa biển

Hiện chưa rõ số dầu này sẽ được giải quyết ra sao.

Các cuộc tấn công của Iran vào ba tàu thương mại ở eo biển Hormuz hôm thứ Ba đã dẫn đến phản ứng ngay lập tức của Mỹ. Quân đội Mỹ tấn công nhiều mục tiêu ở Iran và Bộ Tài chính Mỹ hủy bỏ lệnh miễn trừ đối với việc bán dầu của Iran, vốn dự kiến có hiệu lực đến ngày 21/8.

Việc bán dầu của Iran có thể bị hạn chế một lần nữa ngay cả trước khi chúng được nối lại. Kể từ khi bản ghi nhớ được ký kết vào giữa tháng 6, Iran đã gấp rút bốc dỡ hàng hóa từ các địa điểm xuất khẩu chính của mình tại đảo Kharg và di chuyển các tàu chở dầu của mình ra khỏi Vịnh càng sớm càng tốt.

Sự gia tăng các chuyến hàng của Iran từ Vịnh và vào vùng biển gần eo biển Malacca và Singapore được kỳ vọng giúp Iran tăng cường xuất khẩu vốn bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trung Quốc vẫn là khách hàng chính của Iran vì các bên mua khác ngần ngại cam kết mua hàng. Điều này là hoàn toàn hợp lý, khi Mỹ đã chấm dứt miễn trừ, các lệnh trừng phạt lại được áp dụng, và các bên mua ở Ấn Độ từng cân nhắc mua hàng có thể đã rút lui.

Do đó, Iran hiện đang tồn đọng hàng triệu thùng dầu thô trên các tàu chở dầu đang di chuyển hoặc neo đậu trong một khu vực rộng lớn từ Vịnh Ba Tư đến eo biển Malacca. Theo dữ liệu theo dõi tàu, hầu hết các tàu chở dầu này không công bố điểm đến hoặc thông báo rằng chúng đang chờ đơn đặt hàng.

Hiện tại, theo ước tính dựa trên dữ liệu từ Vortexa, có tới 63 triệu thùng dầu của Iran đang được vận chuyển hoặc neo đậu trên các tàu chở dầu.

“Iran đã vận chuyển được 60 triệu thùng dầu thô kể từ khi lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ tạm dừng vào giữa tháng 6/2026,” TankerTrackers.com cho biết vào cuối ngày thứ Ba, sau khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại.

“Nếu lệnh phong tỏa được nối lại vào lúc này do căng thẳng leo thang, Iran sẽ bị tồn đọng khoảng 50 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu".