HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

63 phường, xã TPHCM trong phạm vi 'cấm bay'

Nguyễn Dũng
|

Công an TPHCM vừa công bố danh sách 63 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thuộc phạm vi cấm bay, đồng thời cảnh báo người dân không tự ý sử dụng flycam, drone, thả diều và các vật thể bay trái phép.

Công an TPHCM vừa thông tin danh sách 63 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi cấm bay, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan thiết bị, vật thể bay không người lái.

63 Phường , xã TPHCM nằm trong phạm vi cấm bay , người dân cần lưu ý - Ảnh 1.
63 Phường , xã TPHCM nằm trong phạm vi cấm bay , người dân cần lưu ý - Ảnh 2.
63 Phường , xã TPHCM nằm trong phạm vi cấm bay , người dân cần lưu ý - Ảnh 3.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân có nhu cầu sử dụng thiết bị bay cần chủ động tra cứu khu vực cấm bay, hạn chế bay, trên Cổng thông tin Bộ Quốc phòng trước khi thực hiện.

Việc cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý các thiết bị và vật thể bay không người lái trên địa bàn.

63 Phường , xã TPHCM nằm trong phạm vi cấm bay , người dân cần lưu ý - Ảnh 4.

Theo báo cáo nhanh, từ ngày 27/8 đến 2/9, Công an TPHCM đã phát hiện, bắt quả tang 122 trường hợp vi phạm quy định bay, lập biên bản và thu giữ nhiều drone, flycam, vật thể bay không người lái.

Các trường hợp được phát hiện thông qua việc áp dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế. Với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TPHCM cho biết sẽ củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

63 Phường , xã TPHCM nằm trong phạm vi cấm bay , người dân cần lưu ý - Ảnh 5.

Drone bị phát hiện trong vùng cấm bay.

Trước đó vào tối 13/8, Thân Văn Tấn (42 tuổi, ngụ phường Tân Bình) thả diều gắn đèn chớp trong phạm vi vùng cấm bay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sự việc buộc Trung tâm Quản lý bay miền Nam phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay hạ cánh, gây ảnh hưởng dây chuyền tới hoạt động hàng không.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội "Cản trở giao thông đường không".

Theo Công an TPHCM, một vật thể bay hoặc thiết bị bay không người lái xuất hiện trái phép trong khu vực cấm bay có thể gây ảnh hưởng hoạt động hàng không, đe dọa an toàn các chuyến bay.

Cơ quan công an đề nghị người dân, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quay phim, chụp ảnh và các dịch vụ liên quan chấp hành nghiêm quy định; tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc điều khiển thiết bị bay trái phép trong khu vực hành lang an toàn hàng không.

Tags

Công an TPHCM

Drone

cấm bay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại