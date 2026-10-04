6.000 quân, 700 vũ khí và đại diện 60 nước quy tụ: Ông Belousov báo cáo lên ông Putin - "Đã sẵn sàng!"

600 máy bay không người lái thuộc nhiều loại và trên 60 hệ thống robot cũng được huy động.

6.000 quân, 700 vũ khí và đại diện 59 nước quy tụ

Khoảng 6.000 quân nhân cùng 700 phương tiện vũ khí quân sự được huy động tại thao trường Chebarkul trong cuộc diễn tập chỉ huy – tham mưu chiến lược Trung tâm-2026 của Nga.

Cuộc diễn tập còn sử dụng hơn 600 máy bay không người lái thuộc nhiều loại và trên 60 hệ thống robot, với sự hiện diện của các đơn vị quân đội, nhóm công tác và quan sát viên quốc tế.

Trung tâm-2026 bắt đầu từ ngày 28/9, nằm trong kế hoạch huấn luyện của các lực lượng vũ trang Nga. Các hoạt động chính tập trung vào luyện tập phương án hành động của một cụm quân trên hướng chiến lược Trung Á. Những lực lượng được huy động sẽ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện trong đội hình chung ở giai đoạn cuối.

Thành phần tham gia giai đoạn này gồm lực lượng thuộc Quân khu Trung tâm, các đơn vị thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Lực lượng Đổ bộ đường không. Những đơn vị trực thuộc trung ương cùng lực lượng thuộc Hải đội Caspi cũng được huy động, phối hợp thực hiện các nội dung của cuộc diễn tập chiến lược.

Quân đội Nga trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Sputnik

Tại Chebarkul, khoảng 6.000 quân nhân đã có mặt để tham gia các hoạt động. Số phương tiện quân sự được sử dụng vào khoảng 700 chiếc. Bên cạnh lực lượng và trang bị này, các đơn vị còn triển khai số lượng lớn phương tiện không người lái và hệ thống robot phục vụ những nhiệm vụ huấn luyện.

Hơn 600 máy bay không người lái thuộc nhiều loại được đưa vào diễn tập. Việc sử dụng các tổ hợp không người lái là một nội dung được chú trọng trong quá trình chuẩn bị và thực hành, gắn với luyện tập những phương thức tác chiến hiện đại và phối hợp hành động giữa các đơn vị.

Trên 60 hệ thống robot cũng tham gia các hoạt động. Các tổ hợp robot và phương tiện không người lái được sử dụng cùng những lực lượng khác trong một hệ thống chỉ huy thống nhất. Nội dung huấn luyện bao gồm việc phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cụm quân.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của lực lượng và phương tiện thuộc hệ thống an ninh tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Các thành phần quốc tế hiện diện dưới ba hình thức: cử đơn vị quân đội, cử nhóm công tác và cử quan sát viên theo dõi hoạt động.

Bảy quốc gia đã đưa các đơn vị quân đội tới tham gia. Bộ Quốc phòng Congo cử một nhóm công tác tác chiến, trong khi 51 quốc gia khác cử quan sát viên. Cộng các nhóm được liệt kê, có 59 nước tham gia hoặc cử đại diện tới cuộc diễn tập.

Các đơn vị quân đội nước ngoài tham gia những hoạt động huấn luyện, còn các quan sát viên trực tiếp theo dõi tiến trình diễn tập và hoạt động của lực lượng tại thao trường. Nhóm công tác của Bộ Quốc phòng Congo là một thành phần riêng trong danh sách đại diện quốc tế được công bố.

Số lượng quốc gia cử quan sát viên chiếm phần lớn trong các nhóm đại diện nước ngoài. Với 51 nước hiện diện theo hình thức này, các hoạt động tại thao trường được mở cho đại diện quốc tế theo dõi trực tiếp, bên cạnh sự tham gia của những nước đưa đơn vị quân đội tới diễn tập.

Giai đoạn cuối của Trung tâm-2026 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong đội hình cụm quân trên hướng chiến lược Trung Á. Trước khi chuyển sang giai đoạn thực hành, các lực lượng đã tiến hành huấn luyện phối hợp. Kết quả chuẩn bị được Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Belousov báo cáo lên ông Putin – “Mọi thứ đã sẵn sàng!”

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov báo cáo Tổng tư lệnh Vladimir Putin rằng công tác chuẩn bị cho giai đoạn thực hành của cuộc diễn tập chỉ huy – tham mưu chiến lược Trung tâm-2026 đã hoàn tất. Các đơn vị tham gia đã kết thúc huấn luyện phối hợp và sẵn sàng chuyển sang thực hiện những nhiệm vụ chính.

“Đã hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng bước vào giai đoạn thực hành”, ông Belousov báo cáo.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hoạt động chủ yếu được triển khai trong khuôn khổ luyện tập phương án hành động của một cụm quân trên hướng chiến lược Trung Á. Công tác chuẩn bị chung giữa những lực lượng tham gia đã hoàn thành trước khi cuộc diễn tập chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Tổng thống Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và các quan chức quân đội theo dõi cuộc diễn tập Trung tâm-2026 tại thao trường Chebarkul, ngày 2/10/2026. Ảnh: Kremlin

Báo cáo xác nhận trạng thái sẵn sàng của quân đội và các lực lượng được huy động. Sau giai đoạn huấn luyện phối hợp, các đơn vị sẽ thực hiện những nhiệm vụ chính trong đội hình cụm quân, theo nội dung của cuộc diễn tập chỉ huy – tham mưu chiến lược Trung tâm-2026.

Các lực lượng tham gia giai đoạn cuối gồm những đơn vị của Quân khu Trung tâm, Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Lực lượng Đổ bộ đường không, các đơn vị trực thuộc trung ương và Hải đội Caspi. Công tác huấn luyện phối hợp được hoàn tất với thành phần lực lượng này trước khi bước vào thực hành.

Trong báo cáo, ông Belousov cũng nêu quy mô lực lượng tại thao trường Chebarkul. Khoảng 6.000 quân nhân được huy động cùng khoảng 700 phương tiện quân sự. Hơn 600 máy bay không người lái và trên 60 hệ thống robot là những phương tiện được sử dụng trong các hoạt động của cuộc diễn tập.

Việc triển khai các tổ hợp không người lái và robot được dành sự chú ý riêng. Các lực lượng luyện tập phương thức tác chiến hiện đại, đồng thời thực hành phối hợp giữa những đơn vị trong một hệ thống chỉ huy thống nhất. Những nội dung này nằm trong các hoạt động huấn luyện của cụm quân.

Ông Belousov cho biết cuộc diễn tập có sự hiện diện của đại diện gần 60 quốc gia.

Bên cạnh các đơn vị Nga, lực lượng và phương tiện thuộc hệ thống an ninh tập thể CSTO cũng tham gia. Các nước nước ngoài hiện diện bằng đơn vị quân đội, nhóm công tác hoặc đoàn quan sát viên.

Giai đoạn thực hành sẽ tiếp nối phần huấn luyện phối hợp đã hoàn thành. Quân đội cùng các lực lượng tham gia được xác nhận sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ chính của giai đoạn này.

Các hoạt động tiếp tục tập trung vào phương án hành động trên hướng chiến lược Trung Á.

Trung tâm-2026 được tổ chức theo kế hoạch huấn luyện của các lực lượng vũ trang Nga từ ngày 28/9. Với báo cáo của ông Belousov lên ông Putin, công tác chuẩn bị cho giai đoạn thực hành đã được xác nhận hoàn tất, các lực lượng sẵn sàng chuyển sang thực hiện nhiệm vụ trong đội hình cụm quân.