600 nhà phân phối VinFast đồng lòng nhất trí bán 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026

Mục tiêu chiếm lĩnh 50% thị phần

1,5 triệu xe tương đương với khoảng 50% doanh số thị trường tiêu thụ xe máy toàn quốc, bao gồm cả xe xăng lẫn xe điện. Đây là mục tiêu đặc biệt thách thức nhưng đã nhận được sự đồng lòng hưởng ứng và nhất trí cao của hơn 600 đại diện nhà phân phối tham dự Hội nghị Nhà phân phối Xe máy điện VinFast Quý III/2025.

Hơn 600 nhà phân phối xe máy điện VinFast trên toàn quốc đã thống nhất đặt mục tiêu kinh doanh năm 2026 là 1,5 triệu xe.

Cơ sở cho mục tiêu này là những chính sách hỗ trợ chưa từng có mà VinFast đang triển khai, tạo động lực mạnh mẽ cho người tiêu dùng chuyển đổi xanh. Cụ thể, khách hàng mua xe máy điện VinFast trong giai đoạn hiện nay sẽ được tặng ngay 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. 90% còn lại khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp toàn bộ nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, hoặc hỗ trợ vay tới 80%, chỉ phải chi trả 10% đối ứng ban đầu nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân.

Đặc biệt, để đảm bảo người tiêu dùng có thể chuyển sang sử dụng xe máy điện một cách thuận tiện nhất, VinFast đã phát triển dòng xe máy điện đổi pin và đang thiết lập hệ thống trạm đổi pin có quy mô gấp 4 lần hệ thống trạm xăng trên toàn quốc, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026. Với 150.000 trạm đổi pin phân bổ khắp các cung đường, việc tiếp năng lượng cho xe máy điện sẽ "nhanh - tiện - rẻ" hơn so với đổ xăng. Ngoài ra, tất cả chủ sở hữu xe máy điện VinFast trên toàn quốc đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 31/05/2027.

Đại diện nhà phân phối thăm nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast tại Hải Phòng hôm 15/09.

Về bảo hành, duy nhất xe máy điện VinFast có thời hạn bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, gấp đôi so với một số thương hiệu xe máy xăng phổ biến trên thị trường.

Một trong hai thương hiệu xe máy lớn nhất Việt Nam

Sự hỗ trợ đặc biệt và toàn diện của VinFast cho xe máy điện đã nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, đồng thời tạo ra một làn sóng chuyển đổi mô hình kinh doanh của các đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc.

Tính đến hết tháng 9/2025, VinFast đã sở hữu mạng lưới 600 điểm bán và 400 điểm sửa chữa - bảo dưỡng xe máy điện, trở thành một trong hai thương hiệu xe máy có độ phủ lớn nhất Việt Nam. Theo kế hoạch, VinFast sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống nhà phân phối, xưởng dịch vụ để giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sở hữu xe và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

VinFast luôn đồng hành hỗ trợ mạnh mẽ cho người tiêu dùng và đối tác, nhà phân phối xe máy điện để đạt mục tiêu đề ra.

Đáp lại quyết tâm của các nhà phân phối, ông Hoàng Hà - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing xe máy điện VinFast khẳng định: "Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ cho người tiêu dùng và các đối tác, nhà phân phối trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra và đóng góp tích cực cho công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. Với dải sản phẩm đa dạng, mạng lưới phát triển nhanh và rộng khắp cùng nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ, chúng ta tự tin có thể hoàn thành mục tiêu kinh doanh 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026".

Hội nghị Nhà phân phối Xe máy điện VinFast Quý III/2025 là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 600 nhà phân phối, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng của mảng kinh doanh xe máy điện trong thời gian qua. Sau 9 tháng đầu năm, VinFast đã vươn lên trở thành thương hiệu xe máy chiếm thị phần lớn thứ hai toàn thị trường, với động lực chính là xu hướng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện của người tiêu dùng Việt Nam.

Tại một số địa phương, VinFast đã trở thành thương hiệu xe máy được ưa chuộng nhất, minh chứng rõ nét cho sự thay đổi thị hiếu và nhận thức của người tiêu dùng về chuyển đổi xanh và sự phù hợp của xe máy điện đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày.