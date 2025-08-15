60% người dân một nước ĐNÁ lâm vào cảnh đầu tháng đã hết tiền, giới trẻ vung tiền chi tiêu để ‘bằng bạn bằng bè’, chậm lấy vợ sinh con, không tài khoản tiết kiệm

Singapore từng được ca ngợi bởi kỷ luật tài chính và tỷ lệ tiết kiệm cao, giờ đây đang chứng kiến một thực tế mới: 60% người lao động tiêu hết tiền trước khi đến kỳ lãnh lương tiếp theo.

Theo nghiên cứu mới nhất của ADP, con số này không chỉ cao hơn mức trung bình châu Á – Thái Bình Dương (48%) mà còn phản ánh một sự chuyển dịch lớn về lối sống và giá trị của người Singapore hiện đại.

Tỷ lệ 60% người dân sống theo kiểu "làm ra đồng nào hết đồng đó" (paycheck to paycheck) không chỉ là một con số, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xói mòn của thói quen tiết kiệm truyền thống. Đặc biệt, thế hệ trẻ Singapore đang định hình lại quan niệm về tiền bạc, ưu tiên trải nghiệm và "sống cho hiện tại" hơn là lo lắng về tương lai.

Áp lực từ chi phí cao kỷ lục

Số liệu của ADP cho thấy tỷ lệ người Singapore sống "làm ra đồng nào hết đồng đó" đã tăng từ 53% năm 2021 lên 60% vào năm 2024. Đây là một con số cao bất thường so với các quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia.

Hãng tin CNBC cho hay chi phí sinh hoạt ở Singapore hiện nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Theo chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo, Singapore đứng thứ năm trên toàn cầu với 85,3 điểm tính đến giữa năm 2025, nhưng đứng đầu khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ). Chỉ số này cũng đánh dấu mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu từ Ủy ban Phát triển Nhà ở của quốc gia này cho thấy giá nhà ở công tại Singapore, nơi ở của gần 80% cư dân, tăng gần 10% chỉ trong năm 2024, nhanh hơn mức 4,9% vào năm 2023. Các chi phí thực phẩm, vận chuyển, y tế đều thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất khu vực.

Báo cáo của Maybank thì cho thấy thu nhập thực của người lao động thậm chí giảm trung bình 0,4% mỗi năm giai đoạn 2019–2024, đảo ngược xu hướng tăng trưởng trước đại dịch.

Theo YouGov (năm 2025), 83% người Singapore lo ngại chi phí sinh hoạt tăng, 46% báo cáo thu nhập khả dụng giảm trong 6 tháng qua.

"Singapore có đất đai, không gian và tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Điều này dẫn đến giá bất động sản, giá xe hơi cao và sự phụ thuộc vào thực phẩm nhập khẩu. Do sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, lạm phát trong nước của chúng tôi có mối tương quan rất lớn với lạm phát toàn cầu, vốn đã ở mức cao do sự gián đoạn của đại dịch liên quan đến nhu cầu hàng hóa tăng cao, tình trạng thiếu hụt lao động và gián đoạn chuỗi cung ứng", chuyên gia kinh tế Brian Lee của Maybank Research nhận định.

Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ chi phí sinh hoạt đắt đỏ – giá nhà ở tăng vọt, lạm phát khiến sức mua giảm sút – mà còn từ một sự chuyển dịch văn hóa sâu sắc. Giới trẻ Singapore ngày nay phải đối mặt với áp lực vô hình từ mạng xã hội và bạn bè, thúc đẩy họ phải chi tiêu để duy trì một hình ảnh "đẳng cấp".

"Tôi có thể tiết kiệm nếu không ra ngoài, nhưng tôi muốn sống và trải nghiệm nữa. Cuối tháng mỗi khi nhận lương, tôi dùng tiền để trả thẻ tín dụng, du lịch, ăn uống nhà hàng, tập gym và các khoản chi khác. Cuối cùng tài khoản lại về con số 0 và chẳng còn mấy để tiết kiệm" Jovan Yeo, 31 tuổi, chia sẻ.

Câu nói tưởng chừng đơn giản này phản ánh tâm lý chung của một bộ phận lớn người trẻ: tiết kiệm bị xem như lựa chọn thứ yếu, sau nhu cầu tận hưởng.

Từ chiếc xe Mercedes mới tinh cho đến những chuyến du lịch xa xỉ, việc "khẳng định đẳng cấp" qua tiêu dùng không còn là câu chuyện của giới thượng lưu. Mạng xã hội và các chương trình "mua trước trả sau" (BNPL) đang thúc đẩy xu hướng tiêu trước – nghĩ sau. Các kế hoạch thanh toán linh hoạt khiến việc sở hữu những món đồ đắt tiền trở nên dễ dàng hơn, làm mờ đi ranh giới giữa nhu cầu và mong muốn.

Năm 2021, tổng giao dịch BNPL ở Singapore đạt 440 triệu SGD, gần gấp bốn lần năm trước đó, và dự kiến tiếp tục tăng.

Joshua Lim, chuyên gia quản lý tài sản tại PhillipCapital, nhận định giới trẻ hiện nay không chỉ tiêu hết lương, mà nhiều người còn tiêu cả những khoản chưa kiếm được. Điều này khiến họ bước vào vòng xoáy nợ tiềm ẩn.

Cũng theo Lim, một xã hội nợ nần đang hình thành khi tâm lý thỏa mãn tức thì và lối sống phô trương lấn át sự thận trọng về tài chính dài hạn trong giới trẻ so với thế hệ người Singapore trước.

Khác với thế hệ cha mẹ, nhiều người Singapore trong độ tuổi 20–30 không coi hôn nhân hay sinh con là mục tiêu cấp thiết. Không ít người vẫn ở chung với bố mẹ để giảm chi phí nhà ở, đồng thời tận hưởng sự tự do chi tiêu.

Joyce Ang, 34 tuổi và kiếm được 2.949 USD/tháng, thẳng thắn: "Tôi cảm thấy an toàn khi tiêu tiền vì chưa có gia đình, chưa phải lo mua nhà. Thế hệ bố mẹ tôi tiết kiệm để nuôi con, còn chúng tôi thì không phải ai cũng muốn có áp lực đó."

Tâm lý "không gấp" lập gia đình đang góp phần thay đổi hoàn toàn cấu trúc ưu tiên tài chính cá nhân: thay vì dành dụm cho nhà cửa và con cái, người trẻ sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm, du lịch, học kỹ năng, hay nâng cấp phong cách sống.

Chưa giàu đã già

Vấn đề nằm ở chỗ, lối sống "hết lương" khiến khả năng chống chịu trước biến cố tài chính của người dân suy yếu nghiêm trọng. Khi chi phí sinh hoạt vẫn tiếp tục leo thang và nền kinh tế đối mặt bất ổn thương mại, thiếu một quỹ dự phòng đồng nghĩa với việc hàng triệu người có thể rơi vào khủng hoảng tài chính chỉ vì một cú sốc nhỏ, như mất việc hay bệnh tật.

Theo DBS (2025), nhóm tuổi 25–44 chỉ đầu tư khoảng 15–17% thu nhập, nhiều nhất là vào sản phẩm thu nhập cố định ít lợi nhuận.

Đồng quan điểm, báo cáo của Oversea-Chinese Banking Corp được công bố vào cuối năm 2024 cho thấy mặc dù những người trẻ Singapore ở độ tuổi 20 có xu hướng chi tiêu vượt quá khả năng của mình để theo kịp bạn bè cùng trang lứa hơn so với các nhóm tuổi khác, thế nhưng số người Singapore trong độ tuổi từ 20 đến 50 bắt đầu lập kế hoạch tài chính cho hưu trí lại ít hơn so với năm 2023.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu xu hướng này tiếp diễn, Singapore sẽ phải đối mặt với một thế hệ lao động "chưa giàu đã già" — những người bước vào tuổi nghỉ hưu mà không có đủ tài sản tích lũy, dù từng sống trong một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới.

Câu chuyện 60% người Singapore sống "paycheck to paycheck" không chỉ là vấn đề của ví tiền cá nhân, mà còn là bài toán về văn hóa tiêu dùng, định hướng giá trị và cả cấu trúc kinh tế. Khi chi phí sống cao chạm trần, nhưng áp lực "bằng bạn bằng bè" và khao khát trải nghiệm vẫn ở mức cực đại, Singapore đang chứng kiến một sự thay đổi thầm lặng: từ xã hội tiết kiệm sang xã hội tiêu dùng.

*Nguồn: CNBC, Fortune, BI