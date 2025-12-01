60 hộ dân mang 260 tỷ đi gửi tiết kiệm, chỉ sau một đêm tiền "bốc hơi", ngân hàng tuyên bố: "Chúng tôi không sai"

Hơn 60 hộ dân tại một ngôi làng ở Trung Quốc đã rơi vào cảnh trắng tay sau khi giao toàn bộ số tiền bồi thường giải tỏa cho một người quen nhờ gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Theo Sohu, nhiều năm trước, một ngôi làng thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nằm trong diện thu hồi đất để phục vụ dự án đô thị. Sau quá trình thương lượng kéo dài, đến cuối năm 2024, chính quyền địa phương chi trả tổng cộng gần 70 triệu NDT (tương đương hơn 260 tỷ đồng Việt Nam) tiền đền bù cho các hộ dân.

Với số tiền lớn trong tay nhưng thiếu kiến thức tài chính, người dân trong làng thống nhất không tự đầu tư mà mang toàn bộ đi gửi tiết kiệm ngân hàng để "ăn chắc mặc bền". Tuy nhiên, mức lãi suất niêm yết khi đó bị đánh giá là thấp, khó đáp ứng kỳ vọng sinh lời của nhiều hộ.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Đúng thời điểm này, Lưu Mẫn – một người cùng làng, từng có hơn 12 năm làm việc trong hệ thống ngân hàng – xuất hiện và đề nghị hỗ trợ. Người phụ nữ này giới thiệu một "gói tiết kiệm đặc biệt", lãi suất cao hơn đáng kể so với sản phẩm thông thường, khẳng định đây là ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên và người thân.

Ban đầu, người dân chỉ giao cho Lưu Mẫn một phần tiền để "thử nghiệm". Trong năm đầu tiên, lãi được trả đầy đủ, đúng hẹn. Điều này nhanh chóng củng cố niềm tin của các hộ dân, khiến họ không còn nghi ngờ.

Sang năm tiếp theo, Lưu Mẫn đề nghị các hộ dân chuyển toàn bộ số tiền đền bù vào tài khoản cá nhân của cô, với lý do "sản phẩm nội bộ không thể đứng tên khách hàng bên ngoài". Để tạo sự yên tâm, cô viết giấy xác nhận, ký tên và ghi rõ số tiền, lãi suất cam kết cho từng hộ.

Bi kịch chỉ thực sự lộ diện khi một số gia đình cần rút tiền để mua nhà tái định cư. Khi đến ngân hàng làm thủ tục, họ bất ngờ nhận được câu trả lời lạnh lùng: tài khoản không tồn tại khoản tiền gửi nào đứng tên họ.

Ngân hàng sau đó xác nhận Lưu Mẫn đã nghỉ việc hơn một tháng, và toàn bộ gần 70 triệu NDT đã bị chuyển đi chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi được nộp vào tài khoản cá nhân của cô. Phía ngân hàng khẳng định đây là hành vi cá nhân, không phát sinh từ hoạt động nghiệp vụ chính thức, nên từ chối trách nhiệm bồi thường.

Nhận ra mình bị lừa, hơn 60 hộ dân đồng loạt trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì không có hợp đồng gửi tiền hợp pháp với ngân hàng, mọi giao dịch đều thông qua tài khoản cá nhân của Lưu Mẫn.

Không lâu sau, người phụ nữ này ra đầu thú và thừa nhận đã sử dụng toàn bộ số tiền để đầu tư chứng khoán và các sản phẩm tài chính rủi ro cao, dẫn đến thua lỗ nặng nề. Theo lời khai, ban đầu cô chỉ có ý định "xoay vòng vốn kiếm lời rồi hoàn trả", nhưng mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Về mặt pháp lý, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định hành vi của Lưu Mẫn cấu thành tội chiếm đoạt tài sản, không phải lừa đảo, do người dân chỉ ủy quyền quản lý tiền chứ không chuyển giao quyền sở hữu một cách hợp pháp. Người phụ nữ này sau đó bị tòa án tuyên án 7 năm tù giam.

Dù vậy, bản án hình sự không thể giúp các hộ dân lấy lại số tiền đã mất. Trong tuyệt vọng, họ tiếp tục khởi kiện ngân hàng, cho rằng đơn vị này phải chịu trách nhiệm giám sát nhân sự và ngăn chặn giao dịch bất thường. Tuy nhiên, kết quả vụ kiện đến nay vẫn chưa được công bố.

Vụ việc trở thành bài học đắt giá hàng trăm tỷ đồng về rủi ro khi giao dịch tài chính không minh bạch. Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo người dân tuyệt đối không gửi tiền thông qua tài khoản cá nhân, không tin vào lời mời chào lãi suất cao ngoài quầy giao dịch, và chỉ ký kết hợp đồng tại trụ sở chính thức của các tổ chức tài chính.

Một khi niềm tin đặt sai chỗ, chỉ cần một đêm, cả đời tích cóp cũng có thể biến mất.