Một cuộc tấn công của máy bay không người lái tầm xa Ukraine đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Nga, khi 6 xe phóng thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã bị phá hủy cùng lúc.

Những bức ảnh tương ứng về thiết bị quân sự bị cháy, do chính người Nga chụp, đã được "Hồ sơ Gián điệp" công bố.

Họ đăng tải một loạt ảnh chụp rõ nét các xe MZKT-7930 bị cháy được sử dụng trong tổ hợp này. Đáng chú ý là cuộc tấn công được thực hiện tại thao trường Molkino ở Lãnh thổ Krasnodar thông qua 14 máy bay không người lái và diễn ra vào ngày 20 tháng 8.

Điều đáng chú ý là bên cạnh trung tâm huấn luyện này, tại khu định cư Garyachy Klyuch, có một địa điểm triển khai thường trực của Lữ đoàn Tên lửa số 1 thuộc Lực lượng vũ trang Nga, được trang bị hệ thống Iskander.

Đồng thời cần lưu ý rằng tổ hợp Iskander không chỉ bao gồm các bệ phóng mang mã hiệu 9P78-1 mà còn có thêm một số xe khác.

Đó là xe vận tải - nạp đạn 9T250, cũng được lắp trên khung gầm MZKT-7930, cũng như xe KSHM, xe bảo dưỡng, trạm điều khiển phóng và xe hỗ trợ sự sống cho máy móc, tất cả đều lắp trên khung gầm KamAZ.

Trong ảnh, có thể đếm được 6 xe bị cháy rụi trên khung gầm MZKT-7930 và 1 xe nạp đạn KamAZ. Tại thời điểm công bố, câu hỏi về việc số xe bị phá hủy gồm bao nhiêu xe phóng và bao nhiêu xe chở đạn vẫn còn gây tranh cãi.

Hơn nữa, đây là những bức ảnh đầu tiên về xe Iskander bị phá hủy và không có gì để so sánh.

Những phương tiện thuộc tổ hợp Iskander bị phá hủy sau cuộc tấn công của máy bay không người lái.

Hiện tại một số manh mối cũng được cung cấp bởi sự khác biệt giữa các cửa sập kỹ thuật khác nhau giữa xe phóng và xe vận tải - nạp đạn. Cộng đồng CyberFlour đặc biệt chú ý đến điều này.

Theo họ, có vẻ chỉ 1 bệ phóng và 5 xe nạp đạn 9T250 TZM bị phá hủy. Bệ phóng được đặt trong một nhà chứa máy bay riêng biệt.

Điều đáng nói thêm là quân Nga dường như đã cố gắng dập lửa, bằng chứng là các bình chữa cháy và xô nước, nhưng không thành công.

Xin nhắc lại rằng đây không phải là lần đầu tiên các xe Iskander bị phá hủy.

Cụ thể hồi tháng 6, đã có báo cáo về một chiến dịch sử dụng vũ khí tên lửa chưa được nêu tên, phá hủy thành công 1 bệ phóng và làm hư hại 2 xe phóng khác.