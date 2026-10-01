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6 tổ công tác công an 4 tỉnh thành đồng loạt ập vào các quán karaoke: Bắt Đinh Quốc Hoàng 41 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
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Cảnh sát đồng loạt kiểm tra các quán karaoke cũng là điểm “nuôi nhốt” nữ tiếp viên tại 4 tỉnh, thành, giải cứu 46 người.

Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) mới đây cho biết trên báo Dân trí rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 8 bị can về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", bóc gỡ trọn vẹn một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên lừa gạt, giao dịch và giam lỏng nhiều thiếu nữ để cưỡng bức phục vụ tại các tụ điểm karaoke liên tỉnh.

Tám bị can bị khởi tố gồm: Đinh Quốc Hoàng (41 tuổi), Nguyễn Bá Giang (24 tuổi), Lừ Văn Tâm (27 tuổi), Nguyễn Hà Thành (38 tuổi), Nguyễn Bá Quyết (33 tuổi), Đặng Vũ Hải (36 tuổi), Nguyễn Thị Tới (61 tuổi) và Trần Văn Tình (22 tuổi).

6 tổ công tác công an 4 tỉnh thành đồng loạt ập vào các quán karaoke: Bắt Đinh Quốc Hoàng 41 tuổi - Ảnh 1.

Chân dung các đối tượng bị khởi tố trong đường dây. Ảnh: TPO

Chân dung "ông trùm" có tiền án và mạng lưới "nuôi nhốt" tiếp viên khép kín

TTXVN cho biết, Cơ quan công an xác định Đinh Quốc Hoàng – chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh (TP. Hà Nội) – giữ vai trò chủ mưu, điều hành đường dây. Hoàng là đối tượng cộm cán, từng mang hai tiền án, tiền sự về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Để thiết lập nguồn cung tiếp viên, nhóm của Hoàng tung các bài đăng tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tiếp cận những trẻ vị thành niên nhẹ dạ, thiếu sự giám sát của gia đình. Khi các em cắn câu, đường dây lập tức kích hoạt mạng lưới trung gian tại nhiều tỉnh, thành để vận chuyển, mua bán và quản lý nạn nhân.

Nhằm bảo đảm tính khép kín và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng bố trí các điểm tập kết mang tính chất "nuôi nhốt" tại xã Hòa Xá và khu vực lân cận (giao cho Nguyễn Hà Thành phụ trách), đồng thời lập thêm cơ sở quản lý tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh (do Nguyễn Bá Giang trực tiếp điều hành).

Đồng loạt đột kích giải cứu hàng chục thiếu nữ tại 4 tỉnh, thành

Theo báo Tiền Phong, khoảng 20h05 ngày 20/9, C02 đã chủ trì, phối hợp cùng công an các địa phương huy động 6 tổ công tác đồng loạt ập vào kiểm tra các cơ sở karaoke và điểm tập kết tiếp viên tại Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ.

Tại Hà Nội: Lực lượng chức năng giải cứu an toàn 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi.

Tại Ninh Bình: Đột kích quán karaoke Quyết Tiến, giải cứu thành công 7 nạn nhân.

Tại Lào Cai: Kiểm tra quán karaoke 68, giải cứu thêm 5 trường hợp.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm, cảnh sát thu giữ hàng loạt điện thoại di động, sổ sách theo dõi lịch trình đưa đón, bảng kê thu tiền cùng nhiều tài liệu chứng minh hoạt động giao dịch, mua bán người của đường dây này.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hà Nội mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chi Chi (Tổng hợp)

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