6 thứ "gọi" rắn vào nhà

Rắn vốn là loài sống ngoài tự nhiên, chúng không chủ động “tìm vào nhà” nếu môi trường xung quanh không phù hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những yếu tố quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày lại vô tình tạo điều kiện khiến rắn xuất hiện. Thực tế, không có thứ gì “gọi rắn” theo nghĩa trực tiếp, mà phần lớn liên quan đến nơi trú ẩn và nguồn thức ăn. Dưới đây là 6 yếu tố bạn nên lưu ý để hạn chế nguy cơ này.

1. Cây cối rậm rạp, ít cắt tỉa

Những khu vực có nhiều cây mọc um tùm như bụi tre, chuối, dây leo phủ kín tường hay cỏ mọc cao thường tạo ra môi trường tối, ẩm và kín. Đây là điều kiện lý tưởng để rắn ẩn nấp, đặc biệt là vào ban ngày. Nếu trồng cây quanh nhà, nên tỉa gọn thường xuyên, tránh để sát tường hoặc che kín lối đi.

2. Góc vườn bừa bộn, nhiều vật dụng bỏ không

Các đống gạch, gỗ, vật liệu xây dựng hoặc đồ cũ để lâu ngoài trời có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho nhiều loài động vật, trong đó có rắn. Những vị trí này thường ít bị xáo trộn, lại có nhiều khe hở, rất khó quan sát. Việc dọn dẹp định kỳ sẽ giúp hạn chế đáng kể nguy cơ này.

3. Sự xuất hiện của chuột và côn trùng

Rắn không vào nhà một cách ngẫu nhiên, mà thường đi theo nguồn thức ăn. Nếu nhà có chuột, gián, hoặc các loài động vật nhỏ khác, khả năng rắn xuất hiện sẽ cao hơn. Nguyên nhân thường đến từ việc để thức ăn thừa, rác chưa xử lý hoặc môi trường ẩm thấp. Giữ vệ sinh sạch sẽ chính là cách gián tiếp “cắt nguồn” thu hút rắn.

4. Khu vực ẩm ướt, có nước đọng

Những nơi như ao tù, cống rãnh, góc sân thường xuyên đọng nước hoặc hệ thống thoát nước không kín đều có thể trở thành môi trường sinh sống của ếch, nhái - nguồn thức ăn của rắn. Độ ẩm cao cũng khiến rắn dễ trú ngụ hơn. Vì vậy, cần đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động tốt và hạn chế nước đọng quanh nhà.

5. Nhà có nhiều khe hở, lối vào không kiểm soát

Các khe nứt ở tường, nền nhà, cửa không kín hoặc ống thoát nước không có lưới chắn đều có thể trở thành “lối đi” cho rắn. Đặc biệt ở những khu vực gần đồng ruộng, vườn cây, việc bịt kín các khoảng hở và lắp lưới bảo vệ là rất cần thiết để ngăn rắn xâm nhập.

6. Mùi tanh, mùi sữa theo quan niệm dân gian

Trong dân gian, nhiều người cho rằng mùi sữa mẹ hoặc mùi tanh từ thực phẩm có thể thu hút rắn vào nhà. Vì vậy, việc giữ vệ sinh sạch sẽ, không để mùi thức ăn sống hay mùi tanh tồn đọng trong không gian kín là điều nên làm để hạn chế các loài động vật không mong muốn. Với sữa mẹ, nên tránh đổ trực tiếp ra nền đất quanh nhà; nếu cần bỏ đi hoặc rửa, nên xối theo dòng nước và làm sạch kỹ để không lưu lại mùi.