6 thiếu niên tụ tập thành băng nhóm để đi cướp

Sáng 26-1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản . Đáng chú ý, cả 6 đối tượng này đều dưới 18 tuổi.

6 đối tượng cùng phương tiện gây án

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Đào Duy L. và Trần Quang Th., cùng SN 2004, trú tại xã Cao An; Nguyễn Phụ D. (SN 2004, trú tại xã Cẩm Vũ); Phạm Huy H. (SN 2006, trú tại xã Cao An); Lưu Bá D. (SN 2004, trú tại xã Cẩm Hoàng), đều thuộc huyện Cẩm Giàng và Nguyễn Minh H. (SN 2006, trú tại thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Trước đó, anh N.T.Đ. (SN 1998, trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đến Công an huyện Cẩm Giàng trình báo về việc tối 11-1, anh Đ. đã bị một nhóm 6 đối tượng đi 2 xe máy, cầm theo hung khí chặn đánh gây thương tích , chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại OPPO A92.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ 6 nghi phạm đã gây ra vụ cướp tài sản mà nạn nhân là anh N.T.Đ..

Bước đầu, Công an huyện Cẩm Giàng xác định mặc dù còn đang độ tuổi vị thành niên nhưng 6 đối tượng này đã tụ tập thành băng ổ nhóm , có hành vi cướp, trộm cắp tài sản dọc tuyến quốc lộ 5 và các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Theo khai nhận của các đối tượng, vào tối 11-1, 6 đối tượng gặp nhau ở huyện An Lão, TP Hải Phòng cùng bàn bạc, thống nhất với nhau sử dụng xe máy đi về khu công nghiệp Đại An, khi gặp bất kỳ ai đi một mình nơi đường vắng sẽ chặn lại cướp tài sản.

Khi nhóm 6 đối tượng về đến Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, H. đã về phòng trọ của mình lấy hung khí đưa cho các đối tượng trong nhóm sử dụng đi cướp tài sản. Khi đi vào đường 394 thuộc địa phận xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng gặp anh N.T.Đ. điều khiển xe máy, 6 đối tượng lập tức đuổi theo anh Đ. sau đó dùng chân tay và hung khí mang theo đánh vào đầu, vào mặt nạn nhân rồi cướp 1 điện thoại di động OPPO A92. Không những thế, nhóm này còn định cướp cả xe máy của anh Đ. nhưng không giằng được chìa khóa xe.

Hiện Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.